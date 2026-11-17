Ο Dan Carney, ο επιχειρηματίας και φιλάνθρωπος που ίδρυσε μαζί με τον αδελφό του την Pizza Hut πριν από σχεδόν 70 χρόνια, πέθανε σε ηλικία 95 ετών.

Ο Dan Carney, ο οποίος γεννήθηκε στο Κάνσας Σίτι του Μιζούρι, ήταν περιτριγυρισμένος από τη «μεγάλη και αφοσιωμένη οικογένειά» του όταν «έφυγε ειρηνικά για να συναντήσει τον Κύριό του» την Παρασκευή, ανέφερε η οικογένειά του σε νεκρολογία, χωρίς να αποκαλύψει την αιτία θανάτου.

«Ο Dan ήταν ένας αφοσιωμένος σύζυγος και πατέρας που είχε ιδιαίτερο δεσμό με κάθε ένα από τα παιδιά του. Είτε έκανε σκι στο Κολοράντο, είτε βόλτες με βάρκα στο εξοχικό στη λίμνη, είτε έπαιζε τένις, ρακέτμπολ, μπάσκετ, πόλο ή γκολφ, ο Νταν δημιούργησε αναμνήσεις μιας ολόκληρης ζωής με τους ανθρώπους που αγαπούσε περισσότερο», ανέφερε η νεκρολογία. «Μέσα από όλες τις χαρές και τις περιπλοκές της ζωής, η οικογένειά του ήξερε πάντα ότι μπορούσε να βασίζεται στην ήρεμη κατανόησή του και στην ευσπλαχνική του καρδιά».

«Όσοι τον γνώριζαν καλύτερα θαύμαζαν τη σιωπηλή του δύναμη, τη σταθερή του παρουσία και το βαθύ αίσθημα ευθύνης που τον διακατείχε. Ο λόγος του εμπνέει απόλυτη εμπιστοσύνη – το “ναι” του σήμαινε “ναι” και το “όχι” του σήμαινε “όχι”», συνέχιζε η νεκρολογία. «Θα τον θυμόμαστε ως έναν οραματιστή ηγέτη, έναν αξιόπιστο μέντορα, έναν πιστό φίλο, έναν στοργικό σύζυγο, πατέρα, παππού και προπάππου – αλλά πάνω απ’ όλα, ως έναν ταπεινό υπηρέτη του Θεού.»



Ποιος ήταν ο Dan Carney

Ο Dan Carney, ο οποίος συνίδρυσε την εμβληματική αλυσίδα εστιατορίων όταν ήταν μόλις 26 ετών, αφού δανείστηκε 600 δολάρια από τη μητέρα του, απεβίωσε πέντε χρόνια μετά τον θάνατο του αδελφού του και επιχειρηματικού του συνεργάτη, Frank Carney, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τον Δεκέμβριο του 2020 σε ηλικία 82 ετών, έπειτα από μάχη με την πνευμονία.

Ο επιχειρηματίας – ο οποίος ήταν ένα από τα 12 αδέλφια – καθοδηγούνταν από την «πίστη και την οικογένεια» κατά τη διάρκεια της παιδικής του ηλικίας, ξυπνώντας νωρίς για να παρακολουθήσει τη λειτουργία των 6:30 π.μ. πριν πάει στο σχολείο, πριν αποφοιτήσει με πτυχίο στη διοίκηση επιχειρήσεων από το Κρατικό Πανεπιστήμιο της Ουιτσιτά το 1953.

Υπηρέτησε για δύο χρόνια στην Πολεμική Αεροπορία ως υποσμηναγός και απέκτησε το μεταπτυχιακό του το 2004 – περίπου 51 χρόνια μετά την πρώτη του αποφοίτηση.

Ο Dan Carney παντρεύτηκε την παιδική του αγάπη, τη Μπέβερλι Σίνγκλετον, τον Φεβρουάριο του 1954 και απέκτησαν μαζί έξι παιδιά και 12 εγγόνια, πριν από το θάνατό της το 1998.

Ο επιχειρηματίας δεν ήταν γνωστός μόνο για την επιχειρηματική του διορατικότητα – ήταν επίσης φιλάνθρωπος, έχοντας διατελέσει πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Έρευνας για την Εγκεφαλική Παράλυση του Κάνσας.

H Pizza Hut

Ο Dan Carney ήταν γνωστός κυρίως για την ίδρυση της Pizza Hut μαζί με τον αδελφό του Frank το 1958.

Έλαβε δάνειο 600 δολαρίων από τη μητέρα του και το πρώτο κατάστημα άνοιξε στον πανεπιστημιακό χώρο του Πανεπιστημίου του Γουίτσιτα. Το κτίριο του εστιατορίου στεγάζει πλέον το Μουσείο Pizza Hut, το οποίο άνοιξε στις 30 Απριλίου 2018 και η είσοδος σε αυτό είναι δωρεάν.

«Το να βλέπω αυτό το μικρό κτίριο, γεμάτο αναμνήσεις, στον χώρο του Πανεπιστημίου του Γουίτσιτα, με κάνει να νιώθω ταπεινότητα», είχε δηλώσει ο Dan Carney κατά την τελετή εγκαινίων του μουσείου, σύμφωνα με δελτίο τύπου του πανεπιστημίου. «Το μουσείο αποτελεί ένα παράδειγμα επιχειρηματικότητας που ξεκίνησε στη Γουίτσιτα και στο τότε Πανεπιστήμιο της Γουίτσιτα. Παρουσιάζει όχι μόνο τις προκλήσεις και τα επιτεύγματα του αδελφού μου και εμένα, αλλά και των αφοσιωμένων δικαιοδόχων που μοιράστηκαν τους κινδύνους και τη φιλοδοξία για την οικοδόμηση ενός παγκόσμιου οργανισμού.»

Η επιχειρηματική πρωτοβουλία των αδελφών Carney στον τομέα της πίτσας αποτελούσε ρίσκο εκείνη την εποχή, καθώς το ιταλικό αυτό πιάτο ήταν «σχετικά άγνωστο στους περισσότερους πελάτες», όπως ανέφερε το πανεπιστήμιο.

Ωστόσο, μόλις ένα χρόνο μετά την έναρξη της λειτουργίας τους, το επιχειρηματικό δίδυμο εισήλθε στον κόσμο των franchise, προτού επεκταθεί παγκοσμίως το 1970. Η μάρκα εξαγοράστηκε από την PepsiCo έναντι 300 εκατομμυρίων δολαρίων το 1977, πριν ο Frank Carney παραιτηθεί από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Pizza Hut το 1980.

Η νεκρολογία χαρακτήρισε την Pizza Hut ως «μία από τις μεγαλύτερες επιχειρηματικές επιτυχίες της Ουιτσιτά».

«Ο Dan ήταν επαναστάτης στον κόσμο των franchise», ανέφερε. «Ήταν ένας άνθρωπος με θρυλική ακεραιότητα και γενναιοδωρία — ένας επενδυτής όχι μόνο σε επιχειρήσεις, αλλά και σε ανθρώπους. Μια χειραψία από τον Dan ήταν εξίσου δεσμευτική με οποιοδήποτε συμβόλαιο. Ήταν αγαπητός από την οικογένεια της Pizza Hut, η οποία μοιραζόταν αυτό που ο ίδιος αποκαλούσε με αγάπη “μια κοινή σάλτσα πίτσας που ρέει στις φλέβες μας”. Η καλοσύνη, η καθοδήγησή του και η ακλόνητη αφοσίωσή του ενέπνεαν όλους όσους τον γνώριζαν».