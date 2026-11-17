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Σκηνικό έντασης πριν από λίγο στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, κατά την αποχώρηση διαδηλωτών που συμμετείχαν στη μεγάλη πορεία για την 53η επέτειο του Πολυτεχνείου.

Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε το mega, μία διμοιρία των ΜΑΤ μπήκε στη μέση του δρόμου, επιχειρώντας, πιθανότατα, να κυκλώσει μία ομάδα διαδηλωτών και να τους αποτρέψει από το να φτάσουν στη ΓΑΔΑ.

Υπήρξε μεγάλη αναστάτωση, ενώ έγινε και χρήση χημικών από τους αστυνομικούς. Μία γυναίκα τραυματίστηκε με τους παριστάμενους να καλούν διασώστες στο σημείο, προκειμένου να της παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Οι δυνάμεις της αστυνομίας προχώρησαν σε προσαγωγές.