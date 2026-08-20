Ηράκλειο: Εντοπίστηκαν 130 φιάλες «αέριου γέλιου» και 1.000 λίτρα παράνομου αλκοόλ – Μία σύλληψη – BINTEO

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Μια μεγάλη ποσότητα «μη κανονικών» αλκοολούχων ποτών, αλλά και δεκάδες μεταλλικές φιάλες με υποξείδιο του αζώτου, γνωστό ως «αέριο γέλιου», εντοπίστηκαν σε αποθηκευτικό χώρο επιχείρησης στο Ηράκλειο Κρήτης, στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης, που διεξήχθη το πρωί της Τρίτης (18/6/2026).

Κατά την διάρκεια διεξαγωγής της επιχείρησης. συνελήφθη ένας 53χρονος άνδρας, ιδιοκτήτης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος σε περιοχή του Ηρακλείου, ο οποίος, σύμφωνα με την αστυνομία, κατηγορείται για παράνομη κατοχή και διάθεση αλκοολούχων ποτών. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμη ένας 46χρονος, διαχειριστής και εκπρόσωπος ποτοποιίας, με έδρα την Αττική.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, με τη συμμετοχή στελεχών της Μονάδας Ειδικών Οικονομικών Ελέγχων Αττικής.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, στον αποθηκευτικό χώρο φυλάσσονταν ποσότητες αλκοολούχων ποτών που, σύμφωνα με την αστυνομία, προορίζονταν για εμπορία και διάθεση, καθώς και φιάλες με υποξείδιο του αζώτου.

Συνολικά κατασχέθηκαν 284 συσκευασίες με 1.003 λίτρα, αλκοολούχου υγρού. Μεταξύ των κατασχεθέντων περιλαμβάνονται 98 πλαστικές φιάλες των 5 λίτρων με άγνωστο αλκοολούχο υγρό χωρίς την προβλεπόμενη επισήμανση, καθώς και δεκάδες ακόμη φιάλες διαφόρων χωρητικοτήτων, στις οποίες αναγράφονταν αλκοολικοί βαθμοί 38% και 40%.

Σε 126 συσκευασίες είχαν τοποθετηθεί ετικέτες συγκεκριμένης ποτοποιίας με έδρα την Αττική, της οποίας διαχειριστής και εκπρόσωπος είναι ο 46χρονος, που περιλαμβάνεται στη δικογραφία.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, δεν προσκομίστηκαν φορολογικά παραστατικά που να νομιμοποιούν την κατοχή των ποσοτήτων, ενώ δεν προέκυψε η νόμιμη αγορά τους και η προηγούμενη καταβολή των αναλογούντων δασμών και φόρων.

Στον ίδιο αποθηκευτικό χώρο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 129 μεταλλικές φιάλες με υποξείδιο του αζώτου, γνωστό και ως «αέριο γέλιου» που διατίθεται παράνομα κυρίως στα μπαρ των τουριστικών περιοχών.

Συγκεριμένα εντοπίστηκαν 67 φιάλες των 2.000 γραμμαρίων, 48 των 580 γραμμαρίων και 14 βιομηχανικές φιάλες χωρητικότητας περίπου 50 λίτρων, η καθεμία.

Παράλληλα, κατασχέθηκαν 115 βαλβίδες εξαέρωσης, οι οποίες προορίζονταν για την προσαρμογή στις φιάλες, καθώς και 300 μπαλόνια, τα οποία, σύμφωνα με την αστυνομία, χρησιμοποιούνται για τη διακίνηση και διάθεση του συγκεκριμένου αερίου στο κοινό για ψυχαγωγικούς σκοπούς.

Η συνολική ποσότητα του αερίου ήταν τέτοια ώστε, σύμφωνα με την αξιολόγηση της Αστυνομίας, θα μπορούσαν να παραχθούν περίπου 30.000 μπαλόνια με υποξείδιο του αζώτου, προς περαιτέρω διάθεση.

Η έρευνα δεν περιορίστηκε στο Ηράκλειο. Στο πλαίσιο της περαιτέρω διερεύνησης πραγματοποιήθηκε έρευνα και στους χώρους της ποτοποιίας στην Αττική, με τη συμμετοχή αστυνομικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και στελεχών της Μ.Ε.Ο.ΕΛ. Αττικής.

Εκεί εντοπίστηκαν ακόμη οκτώ πλαστικές φιάλες των 5 λίτρων με άγνωστο διάφανο αλκοολούχο υγρό. Για τις συγκεκριμένες φιάλες εξετάζεται η νομιμότητα της κατοχής και της παραγωγής τους.

Παράλληλα, η αρμόδια Τελωνειακή Αρχή, πραγματοποιεί έλεγχο στα αποθέματα της ποτοποιίας ως προς τη νόμιμη παραγωγή και διάθεση αλκοολούχων ποτών.

Τα κατασχεθέντα οινοπνευματώδη ποτά απεστάλησαν στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή και, σύμφωνα με τον σχετικό έλεγχο, οι διαφυγόντες φόροι και δασμοί για το Ελληνικό Δημόσιο υπολογίστηκαν σε 2.964 ευρώ.

Παράλληλα, δείγματα των αλκοολούχων υγρών έχουν σταλεί στην αρμόδια Χημική Υπηρεσία για εργαστηριακή εξέταση. Αντίστοιχη διαδικασία θα ακολουθηθεί και για τις φιάλες με το υποξείδιο του αζώτου, με τη λήψη των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας για την αποφυγή διασποράς του αερίου.

Ο 53χρονος, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της τελωνειακής νομοθεσίας, της νομοθεσίας περί αιθυλικής αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών, καθώς και λοιπών υγειονομικών διατάξεων, θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.