«Δεν έπρεπε να σηκωθεί ποτέ»: Η ανακάλυψη της «γυναίκας-βαμπίρ» με το δρεπάνι στο λαιμό και το λουκέτο στο πόδι που καθηλώνει

Η ταφή μιας νεαρής γυναίκας υψηλής κοινωνικής τάξης, με σκανδιναβική καταγωγή και διατροφή βασισμένη στο κρέας, αποκαλύπτει τον φόβο των ανθρώπων της εποχής ότι ενδέχεται να επιστρέψει από τον κόσμο των νεκρών ως δαίμονας. Ερευνητές τεκμηρίωσαν για πρώτη φορά τον συνδυασμό ενός δρεπανιού και ενός λουκέτου στον ίδιο τάφο.

Μια διεπιστημονική ομάδα αρχαιολόγων, γενετιστών, ανθρωπολόγων και γεωλόγων έφερε στο φως έναν τάφο του 17ου αιώνα στο νεκροταφείο του Πιεν (Pień), στη βορειοκεντρική Πολωνία, ο οποίος πηγαίνει κόντρα σε όλα τα ταφικά έθιμα της εποχής. Πρόκειται για τον τάφο μιας γυναίκας ηλικίας μεταξύ 17 και 19 ετών, η οποία θάφτηκε με δύο σιδερένια αντικείμενα που -λόγω της τοποθέτησης και του συμβολισμού τους- αποκαλύπτουν τον φόβο των συγχωριανών της ότι θα μετατρεπόταν σε δαιμονικό ον μετά θάνατον.

Η ανακάλυψη, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Journal of Archaeological Science: Reports, περιγράφεται από τους συγγραφείς ως «μια εξαιρετική περίπτωση», καθώς είναι η πρώτη φορά στην αρχαιολογική βιβλιογραφία που καταγράφεται η ταυτόχρονη παρουσία δρεπανιού και λουκέτου σε μία και μόνο ταφή.

Ένας ασυνήθιστος τάφος εξαρχής

Η γυναίκα, υψηλής κοινωνικής τάξης, προκαλούσε πιθανότατα τον φόβο των ανθρώπων της εποχής κατά τη στιγμή της ταφής της, όπως υποδεικνύει ένα λουκέτο τοποθετημένο στο μεγάλο δάχτυλο του αριστερού της ποδιού, υπογραμμίζουν οι ερευνητές. Επιπλέον, ο τάφος της υπέστη μεταγενέστερη παρέμβαση, πιθανότατα για την «προστασία» της ταφής με την προσθήκη ενός δρεπανιού γύρω από τον λαιμό της.

Ο Τάφος 75 εντοπίστηκε το 2022 στο κέντρο του μεταμεσαιωνικού νεκροταφείου του Πιεν (Pień) – έναν χώρο που ήταν ήδη ιδιόμορφος. Το νεκροταφείο δεν βρισκόταν κοντά σε κάποια εκκλησία, αλλά σε ένα σταυροδρόμι, στην πλαγιά ενός λόφου και πιθανότατα σε μη καθαγιασμένο έδαφος. Αυτό υποδηλώνει ότι αποτελούσε τόπο ταφής για ανθρώπους περιθωριοποιημένους από την κοινωνία: αυτόχειρες, αιρετικούς, φτωχούς ή άτομα των οποίων ο θάνατος θεωρούνταν «κακός».

Στην πραγματικότητα, ανάμεσα στους περισσότερους από εκατό τάφους που ανασκάφηκαν, αρκετές δεκάδες παρουσιάζουν μη αφομοιωμένες, αποκλίνουσες ταφικές πρακτικές, όπως εσκεμμένη τοποθέτηση πετρών, νομίσματα στο στόμα ή περίεργες στάσεις του σώματος.

Τα σιδερένια αντικείμενα που παρέλυαν τον «τρόμο»

Ο λάκκος της νεαρής γυναίκας είχε μήκος 186 εκατοστά και πλάτος περίπου 55 εκατοστά, με προσανατολισμό από ανατολικά-νοτιοανατολικά προς δυτικά-βορειοδυτικά – μια ελαφρά απόκλιση από τη συνηθισμένη ανατολική-δυτική ευθυγράμμιση της εποχής. Το σώμα ήταν τοποθετημένο σε ύπτια θέση (ανάσκελα), με τα πόδια σε έκταση και τα χέρια ελαφρώς λυγισμένα, αν και ο σκελετός έφερε σαφή σημάδια μεταγενέστερης παρέμβασης μετά την αρχική ταφή.

Αυτό που τράβηξε αμέσως την προσοχή των αρχαιολόγων ήταν δύο σιδερένια αντικείμενα τοποθετημένα σε πολύ συγκεκριμένα σημεία: ένα τριγωνικό λουκέτο κρεμασμένο από το μεγάλο δάχτυλο του αριστερού ποδιού και ένα μεγάλο δρεπάνι, με καμπυλωτή και οδοντωτή λεπίδα, τοποθετημένο πάνω από τον λαιμό με την κόψη στραμμένη προς τον λάρυγγα.

Επίσης, κοντά στο κρανίο και την κάτω γνάθο ανακτήθηκαν δώδεκα θραύσματα από μια διακοσμητική μεταξωτή κορδέλα με μεταλλικές κλωστές, η οποία πιθανότατα στολίζει κάποιον σκούφο ή κάλυμμα κεφαλής.

Τι σημαίνουν το δρεπάνι και το λουκέτο;

Οι ερευνητές εξηγούν ότι και τα δύο αντικείμενα χρησίμευαν ως προστασία από το κακό. Στο πλαίσιο της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης του 16ου-18ου αιώνα, οι κοινότητες συχνά φοβούνταν ότι ορισμένοι νεκροί θα επέστρεφαν για να βλάψουν τους ζωντανούς, προκαλώντας ασθένειες, καταστροφή των σοδειών ή αιφνίδιους θανάτους.

Αυτά τα όντα αποκαλούνταν με πολλά ονόματα: upiór, strzyga, wieszczi ή lepi — όροι που σήμερα συνδέονται με τη μορφή του βαμπίρ, παρόλο που η ίδια η λέξη «βαμπίρ» δεν έγινε δημοφιλής παρά μόνο τον 18ο αιώνα.

Όσον αφορά το λουκέτο, οι ερευνητές εκτιμούν ότι το τοποθετούσαν για να «κλειδώσουν» τον νεκρό στον άλλο κόσμο. Πίστευαν ότι έτσι εμπόδιζαν την επικοινωνία του με τους ζωντανούς, σταματούσαν μια σειρά από ατυχίες ή προστάτευαν την κοινότητα από την οργή του. Παράλληλα, θεωρούσαν το λουκέτο ως ένα «συμβολικό φάρμακο» για να ανακόψουν την εξάπλωση επιδημιών.

Στην περίπτωση της νεαρής γυναίκας, το λουκέτο τοποθετήθηκε στο μεγάλο δάχτυλο του ποδιού της, κάτι που θα μπορούσε να συμβολίζει έναν φυσικό περιορισμό ώστε το πτώμα να μην μπορεί να περπατήσει ή να βγει από τον τάφο.

Το δρεπάνι, από την άλλη πλευρά, είναι ένα αγροτικό εργαλείο που, λόγω του υλικού του (σίδηρος) και της λεπίδας του, θεωρούνταν αποτελεσματικό ενάντια στις δυνάμεις του κακού. Ωστόσο, η πιο αποκαλυπτική λεπτομέρεια είναι η τοποθέτησή του: με τη λεπίδα να ατενίζει προς τον λαιμό. Οι συγγραφείς επικαλούνται την τοπική λαογραφία, η οποία καταγράφει την πεποίθηση ότι αν το ύποπτο πτώμα-βαμπίρ επιχειρούσε να σηκωθεί, το δρεπάνι θα του έκοβε τον λαιμό, θανατώνοντάς το οριστικά.

«Η περίπτωση όπου το δρεπάνι τοποθετείται με τη λεπίδα στραμμένη προς τον λαιμό/λάρυγγα του θαμμένου ατόμου ερμηνεύεται απερίφραστα ως προληπτικό μέτρο απέναντι στον εκλιπόντα, ο οποίος θα μπορούσε να βλάψει τους ζωντανούς.» αναφέρει η μελέτη.

Ένας τάφος που ανοίχτηκε δύο φορές

Παρ’ όλα αυτά, μία από τις πιο συναρπαστικές πτυχές που αποκάλυψε η έρευνα είναι ότι ο τάφος δεν σφραγίστηκε οριστικά κατά την αρχική ταφή. Οι αρχαιολόγοι παρατήρησαν ότι το περίγραμμα του λάκκου ήταν ακανόνιστο και τα στρώματα του χώματος αναμεμειγμένα, γεγονός που υποδεικνύει ότι ο τάφος ανοίχτηκε ξανά μεταγενέστερα. Επιπλέον, οι θέσεις των οστών, παρότι διατηρούσαν τη σκελετική τους συνοχή, παρουσίαζαν μετατοπίσεις στην περιοχή του αριστερού βραχίονα και του λαιμού.

Οι συγγραφείς υποστηρίζουν ότι το νέο άνοιγμα του τάφου συνέβη όσο το σώμα διατηρούσε ακόμη μαλακούς ιστούς -δηλαδή πριν από την πλήρη αποσύνθεση- καθώς τα οστά δεν είχαν αποδιοργανωθεί πλήρως. Εκείνη τη στιγμή, οι επιζώντες πιθανότατα πρόσθεσαν το δρεπάνι γύρω από τον λαιμό ως επιπλέον μέτρο προστασίας. «Είναι πιθανό εκείνη τη στιγμή να μπήχτηκε ένα δρεπάνι με τη λεπίδα στραμμένη προς τον λαιμό της νεκρής γυναίκας ως πρόσθετη προφύλαξη», γράφουν.

Το λουκέτο, ωστόσο, πρέπει να είχε τοποθετηθεί από την αρχική ταφή, καθώς η θέση του στο αριστερό μεγάλο δάχτυλο του ποδιού παρέμεινε αμετάβλητη. Επομένως, ο Τάφος 75 αποτελεί παράδειγμα του πώς οι πρακτικές αυτές μπορούσαν να λειτουργούν συσσωρευτικά: πρώτα ένα λουκέτο για τον περιορισμό της κίνησης και, στη συνέχεια -όταν ο φόβος επέμενε- ένα δρεπάνι για την οριστική αποτροπή της ανάστασης.

Το προφίλ της γυναίκας

Οι γενετικές, ισοτοπικές και οστεολογικές αναλύσεις επέτρεψαν την ανασύνθεση τμήματος της βιογραφίας της. Η ραδιοχρονολόγηση άνθρακα τοποθετεί την ταφή στα μέσα του 17ου αιώνα (με πιθανότητα 52,6% μεταξύ 1620 και 1674 μ.Χ.).

Το φύλο της προσδιορίστηκε ως θηλυκό από τη μορφολογία της πυέλου και του κρανίου, ενώ η ηλικία θανάτου υπολογίστηκε στα 17–19 έτη, βάσει της σύμφυσης των επιφύσεων (τα άκρα των μακρών οστών) και της ανάπτυξης των φρονιμιτών. Το ύψος της εκτιμήθηκε στα 162 έως 168 εκατοστά, μέγεθος μέτριο προς υψηλό για τα δεδομένα της εποχής.

Η ανάλυση μιτοχονδριακού DNA (που κληρονομείται από τη μητρική πλευρά) αποκάλυψε ότι ανήκε στην απλοομάδα J1c2c1, μια δυτικοευρασιατική γενεαλογική γραμμή πολύ σπάνια στους σημερινούς σλαβικούς πληθυσμούς, αλλά ιδιαίτερα συχνή στη Σκανδιναβία. Οι ερευνητές σημειώνουν ότι η δομή της θα μπορούσε να υποδεικνύει σκανδιναβική προέλευση ολόκληρης της απλοομάδας J1c2c1 και τη μεταγενέστερη εξάπλωσή της στην Ευρώπη, πιθανότατα ξεκινώντας από την Εποχή των Βίκινγκς.

Ωστόσο, τα ισότοπα στροντίου και οξυγόνου από την αδαμαντίνη των δοντιών και το μηριαίο οστό δείχνουν ότι πέρασε τα παιδικά της χρόνια στην περιοχή του Πιεν, καθώς οι τιμές της ταυτίζονται με εκείνες άλλων ντόπιων κατοίκων. Αυτό υποδηλώνει ότι, αν και η μητρική της γραμμή ήταν σκανδιναβική, δεν ήταν μετανάστρια πρώτης γενιάς, αλλά πιθανότατα απόγονος μεταναστών παλαιότερων γενεών.

Οι συγγραφείς εφιστούν την προσοχή, τονίζοντας ότι ούτε το μιτοχονδριακό DNA ούτε οι αναλογίες ισοτόπων μπορούν από μόνα τους να προσδιορίσουν με βεβαιότητα τη γεωγραφική προέλευση ενός ατόμου, καθώς το καθένα αντικατοπτρίζει διαφορετικές πτυχές της βιογεωγραφικής ιστορίας.

Όσον αφορά τη διατροφή της, η ανάλυση σταθερών ισοτόπων άνθρακα και αζώτου στο κολλαγόνο των οστών δείχνει ότι κατανάλωνε πρωτεΐνη χερσαίων ζώων (βοοειδή, πρόβατα, χοιρινό), αλλά σε σχετικά μικρές ποσότητες σε σύγκριση με άλλα άτομα στο νεκροταφείο (βρίσκεται στο 8ο εκατοστημόριο). Αυτό υποδηλώνει ότι, παρά την υψηλή της κοινωνική θέση, δεν είχε μια ιδιαίτερα πλούσια σε κρέας διατροφή.

Οι συγγραφείς εξηγούν ότι αυτό θα μπορούσε να οφείλεται στις σκληρές συνθήκες της Πολωνίας του 17ου αιώνα: η «Μικρή Εποχή των Παγετώνων», οι συνεχείς πόλεμοι -συμπεριλαμβανομένων των θρησκευτικών συγκρούσεων- και οι εκτεταμένες επιδημίες οδήγησαν σε «γενικευμένο κακό σιτισμό» του πληθυσμού.

Πολυτέλεια που αποκαλύπτει την υψηλή της καταγωγή

Αυτό που πραγματικά ξεχωρίζει αυτή τη νεαρή γυναίκα ως μέλος της ανώτερης τάξης δεν είναι η διατροφή της, αλλά η ενδυμασία της. Τα δώδεκα κομμάτια διακοσμητικής κορδέλας («galón») που διατηρήθηκαν κοντά στο κρανίο της ήταν μεταξωτά, με μεταλλικές κλωστές από καθαρό ασήμι και χρυσό, χωρίς ίχνος χαλκού -ο οποίος αποτελούσε το σύνηθες υλικό για τις χρυσαφί κλωστές της εποχής. Η ηλεκτρονική μικροσκοπία και η φασματοσκοπία ακτίνων Χ έδειξαν ότι οι επίπεδες κλωστές ήταν ασημένιες, ενώ οι περιελιγμένες κλωστές γύρω από τον μεταξωτό πυρήνα ήταν επιχρυσωμένο ασήμι.

Αυτή η λεπτομέρεια είναι καθοριστική, καθώς τον 17ο αιώνα οι κλωστές από καθαρό χρυσό ήταν εξαιρετικά σπάνιες και ακριβές. Ακόμη και στα ταφικά ενδύματα βασιλιάδων, όπως του Σιγισμούνδου Γ΄ Βάσα, οι συγγραφείς σημειώνουν ότι δεν υπάρχει ούτε μία κλωστή κατασκευασμένη εξ ολοκλήρου από χρυσό. Η κορδέλα ήταν επομένως ένα προϊόν πολυτελείας που προοριζόταν για την αριστοκρατία, τους ευγενείς ή τους πιο πλούσιους αστούς.

Οι έμποροι προσέφεραν στους φτωχότερους πολίτες φθηνότερες κορδέλες από λινάρι, βαμβάκι, χαλκό ή σίδηρο. Για τον λόγο αυτό, οι ερευνητές καταλήγουν: «Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, μπορεί να συναχθεί το συμπέρασμα ότι η γυναίκα προερχόταν από ανώτερη κοινωνική τάξη (ίσως ευγενής) και πιθανότατα δεν ήταν χωρική.»

Το μυστήριο του πράσινου χρωματισμού στην υπερώα

Ένα άλλο μη αναμενόμενο εύρημα ήταν ο έντονος πράσινος χρωματισμός στην υπερώα (ουρανίσκος), στη βάση του κρανίου, στις ρινικές κοιλότητες και στους δύο πρώτους αυχενικούς σπονδύλους. Αυτή η πράσινη απόχρωση είναι τυπική της οξείδωσης του χαλκού. Οι αναλύσεις ανίχνευσαν υψηλές συγκεντρώσεις χαλκού, καθώς και χρυσό και μαγγάνιο στην υπερώα, αν και όχι ομοιόμορφα.

Οι συγγραφείς απέκλεισαν το ενδεχόμενο να επρόκειτο για νόμισμα, καθώς δεν βρήκαν ίχνη χαλκού κραματοποιημένου με κασσίτερο ή ψευδάργυρο, και επειδή οι αναλογίες χαλκού-χρυσού δεν ταίριαζαν με κανένα γνωστό ιστορικό κράμα. Απέκλεισαν επίσης τη μόλυνση από το έδαφος, καθώς οι συγκεντρώσεις ήταν πολύ υψηλές και ακριβώς εντοπισμένες στη στοματική κοιλότητα.

Η υπόθεση είναι ότι ένα χάλκινο αντικείμενο ή μια ουσία που περιείχε χαλκό τοποθετήθηκε στο στόμα της νεκρής, ίσως μέσω της μύτης ή απευθείας στον λάρυγγα, ως μέρος μιας άλλης προστατευτικής τελετουργίας. Αυτή η πρακτική έχει εθνογραφικά παράλληλα: σε ορισμένες σλαβικές περιοχές, τοποθετούσαν πέτρες, τούβλα ή νομίσματα στο στόμα των νεκρών για να τους εμποδίσουν να μιλήσουν ή να δαγκώσουν. Στον Τάφο 75, το αντικείμενο ή η ουσία πρέπει να ήταν μεγάλο ή πολύ πλούσιο σε χαλκό, καθώς ο αποχρωματισμός έφτασε μέχρι τους σπονδύλους.

Γιατί αυτή η νεαρή γυναίκα προκαλούσε τέτοιον φόβο;

Οι συγγραφείς της μελέτης θέτουν το ερώτημα για ποιον λόγο μια νεαρή γυναίκα, υψηλής κοινωνικής καταγωγής και μεγαλωμένη στην περιοχή, υποβλήθηκε σε τόσο αυστηρά μέτρα «προστασίας». Στην τελική τους ανάλυση, προτείνουν ορισμένες πιθανές αιτίες. Από τη μία πλευρά, η σκανδιναβική της καταγωγή (ακόμη κι αν η ίδια δεν ήταν μετανάστρια) ενδέχεται να την καθιστούσε ύποπτη στα μάτια μιας κατά βάση σλαβικής και προτεσταντικής κοινότητας.

Από την άλλη πλευρά, ο θάνατός της σε τόσο νεαρή ηλικία (17–19 ετών) και χωρίς προφανές αίτιο (χωρίς οστικές αλλοιώσεις ή τραύματα) μπορεί να ερμηνεύτηκε ως «κακός θάνατος» – μια κατηγορία θανάτου που παραδοσιακά συνδεόταν με άτομα που υπήρχε κίνδυνος να μεταμορφωθούν σε δαίμονες.

Στην πολωνική λαϊκή παράδοση επικρατούσε η πεποίθηση ότι τα ανύπαντρα άτομα είχαν μεγαλύτερες πιθανότητες να εξελιχθούν σε strzyga (ένα είδος βαμπίρ) και ότι, για να αποτραπεί αυτό, έπρεπε να τοποθετηθεί δρεπάνι στον λαιμό ή λουκέτο στα πόδια. Παράλληλα, θεωρούνταν ιδιαίτερα επικίνδυνοι όσοι πέθαιναν από ασθένειες, επιπλοκές στη γέννα ή αυτοκτονία.

Οι ερευνητές υπογραμμίζουν ότι ο φόβος απέναντι στους νεκρούς δεν αποτελούσε μεμονωμένη πρόληψη, αλλά εντασσόταν σε ένα ευρύτερο ιστορικό πλαίσιο κρίσης: ο 17ος αιώνας ήταν από τους πιο σκληρούς για την Πολωνο-Λιθουανική Κοινοπολιτεία, σημαδεμένος από τις σουηδικές εισβολές, τους πολέμους των Κοζάκων, λιμούς και επιδημίες. Σε τέτοιες συνθήκες, κάθε ατυχία ή συμφορά μπορούσε εύκολα να αποδοθεί σε έναν κακόβουλο νεκρό.

«Οι πρακτικές που παρατηρήθηκαν μπορούν να χαρακτηριστούν ως αντι-δαιμονικές, με στόχο την προστασία των ζωντανών από τους επικίνδυνους νεκρούς. Στο πλαίσιο αυτό, η νεκρή του Τάφου 75 πιθανότατα θεωρήθηκε υπεύθυνη για ανώνυμες συμφορές (π.χ. επιδημίες, λιμούς) που μάστιζαν συχνά την Κοινοπολιτεία κατά τον 17ο αιώνα», γράφουν οι ερευνητές.

Συμπεράσματα που επιβάλλουν προσοχή

Οι συγγραφείς της μελέτης εμφανίζονται ιδιαίτερα προσεκτικοί στην ερμηνεία του τελικού νοήματος αυτής της ταφής. Αναγνωρίζουν ότι δεν μπορεί να δηλωθεί κατηγορηματικά ότι η γυναίκα θεωρούνταν βαμπίρ, ούτε ότι οι πρακτικές αυτές ήταν αποκλειστικά χριστιανικές ή παγανιστικές. «Η αρχική ταφή, ασφαλισμένη με ένα λουκέτο στο δάχτυλο του ποδιού, η πιθανή ξένη καταγωγή της (ως μετανάστρια δεύτερης ή μεταγενέστερης γενιάς) και η πιθανότητα ο θάνατός της να θεωρήθηκε “κακός”, θα μπορούσαν να είναι αρκετά ώστε ο τοπικός πληθυσμός να θεωρήσει τη νεκρή γυναίκα υπεύθυνη για διάφορες συμφορές», σημειώνουν.

Ωστόσο, οι ίδιοι προσθέτουν: «Αυτές οι ερμηνείες θα πρέπει να θεωρούνται υποθέσεις βασισμένες σε αναλογικούς συλλογισμούς και εθνογραφικά παράλληλα, παρά οριστικές διαπιστώσεις σχετικά με τις πεποιθήσεις ή τα κίνητρα του 17ου αιώνα.»

Το μόνο βέβαιο είναι ότι ο Τάφος 75 στο Πιεν αποτελεί ένα μοναδικό τεκμήριο για την κατανόηση της νοοτροπίας μιας εποχής που μαστιζόταν από πολέμους, λιμούς και πανώλη -μιας εποχής όπου τα όρια μεταξύ ζωής και θανάτου ήταν πολύ πιο θολά από ό,τι σήμερα. Ο συνδυασμός του δρεπανιού και του λουκέτου, μαζί με την πιθανή παρουσία του χάλκινου αντικειμένου στο στόμα, αντιπροσωπεύει ένα εξαιρετικό παράδειγμα του πώς μια κοινότητα προσπάθησε, με κάθε διαθέσιμο μέσο, να διασφαλίσει ότι μια νεαρή γυναίκα υψηλής κοινωνικής τάξης δεν θα ενοχλούσε ποτέ ξανά τον κόσμο των ζωντανών.