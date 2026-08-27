UKMTO: Πλήγμα σε δεξαμενόπλοιο από άγνωστο βλήμα στα Στενά του Ορμούζ – Υπό έλεγχο η πυρκαγιά, ασφαλή τα μέλη του πληρώματος

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Δεξαμενόπλοιο επλήγη από άγνωστο βλήμα στα Στενά του Ορμούζ, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά, η οποία στη συνέχεια τέθηκε υπό έλεγχο, σύμφωνα με την Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO).

Το περιστατικό σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης, σε μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες διόδους παγκοσμίως για τη μεταφορά πετρελαίου και άλλων ενεργειακών προϊόντων.

Όπως ανακοίνωσε η UKMTO, όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή, ενώ δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί. Παράλληλα, δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής ενδείξεις για περιβαλλοντική ρύπανση από το περιστατικό.

Τα αίτια του πλήγματος και η προέλευση του βλήματος παραμένουν άγνωστα, καθώς δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες του συμβάντος.