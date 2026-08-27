UKMTO: Πλήγμα σε δεξαμενόπλοιο από άγνωστο βλήμα στα Στενά του Ορμούζ – Υπό έλεγχο η πυρκαγιά, ασφαλή τα μέλη του πληρώματος

Δεξαμενόπλοιο επλήγη από άγνωστο βλήμα στα Στενά του Ορμούζ, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά, η οποία τέθηκε υπό έλεγχο. Το περιστατικό συνέβη τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης, με όλα τα μέλη του πληρώματος να είναι ασφαλή και χωρίς αναφορές για τραυματισμούς ή περιβαλλοντική ρύπανση. Τα αίτια του πλήγματος και η προέλευση του βλήματος παραμένουν άγνωστα.

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UKMTO
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Δεξαμενόπλοιο επλήγη από άγνωστο βλήμα στα Στενά του Ορμούζ, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά, η οποία στη συνέχεια τέθηκε υπό έλεγχο.
  • Όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή και δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ενώ δεν υπάρχουν ενδείξεις για περιβαλλοντική ρύπανση.
  • Τα αίτια του πλήγματος και η προέλευση του βλήματος παραμένουν άγνωστα, καθώς δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες του συμβάντος.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Δεξαμενόπλοιο επλήγη από άγνωστο βλήμα στα Στενά του Ορμούζ, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά, η οποία στη συνέχεια τέθηκε υπό έλεγχο, σύμφωνα με την Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO).

Το περιστατικό σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης, σε μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες διόδους παγκοσμίως για τη μεταφορά πετρελαίου και άλλων ενεργειακών προϊόντων.

Όπως ανακοίνωσε η UKMTO, όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή, ενώ δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί. Παράλληλα, δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής ενδείξεις για περιβαλλοντική ρύπανση από το περιστατικό.

Τα αίτια του πλήγματος και η προέλευση του βλήματος παραμένουν άγνωστα, καθώς δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες του συμβάντος.

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