Χριστόφορος Παπακαλιάτης: Το θαλάσσιο σπορ που απόλαυσε στις διακοπές του – Η ανάρτηση στο Instagram

Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης πραγματοποίησε νέα ανάρτηση στον λογαριασμό του στο Instagram, δημοσιεύοντας φωτογραφίες και βίντεο που τον δείχνουν να κάνει wakeboard. Σε ένα διάλειμμα από τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις, ο επιτυχημένος καλλιτέχνης απόλαυσε το θαλάσσιο σπορ και μοιράστηκε στιγμιότυπα με τους ακολούθους του.

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Χριστόφορος Παπακαλιάτης
Φωτογραφία: christopherpapakaliatis/ Instagram
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης πραγματοποίησε νέα ανάρτηση στον λογαριασμό του στο Instagram, δημοσιεύοντας φωτογραφίες και βίντεο όπου κάνει wakeboard.
  • Σε ένα διάλειμμα από τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις, ο ηθοποιός απόλαυσε το θαλάσσιο σπορ.
  • Στη λεζάντα της ανάρτησής του, ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης έγραψε: «Ακόμα καλοκαίρι, ακόμα όρθιος… Όσο κρατήσει!!!».

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Μία νέα ανάρτηση πραγματοποίησε ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης στον λογαριασμό του στο Instagram, την Πέμπτη 27 Αυγούστου. Ο επιτυχημένος ηθοποιός, σκηνοθέτης και σεναριογράφος, δημοσίευσε φωτογραφίες και βίντεο, στα οποία τον βλέπουμε να κάνει wakeboard.

Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης είναι αναμφίβολα ένας από τους πιο επιτυχημένους καλλιτέχνες της γενιάς του. Με το ταλέντο του, αλλά και σκληρή δουλειά, έχει καταφέρει να διαγράψει μία πορεία στον χώρο του θεάματος, που πολλοί θα ήθελαν.

Σε ένα διάλειμμα από τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις, ο ηθοποιός, σεναριογράφος και σκηνοθέτης, θέλησε να κάνει wakeboard.

Χριστόφορος Παπακαλιάτης
Φωτογραφία: Instagram/christopherpapakaliatis

Μάλιστα, μοιράστηκε διάφορα στιγμιότυπα με ανάρτησή του στο Instagram. Σε αυτά φαίνεται το πόσο απόλαυσε ο καλλιτέχνης, τον χρόνο που αφιέρωσε για το θαλάσσιο άθλημα.

Χριστόφορος Παπακαλιάτης
Φωτογραφία: Instagram/christopherpapakaliatis

«Ακόμα καλοκαίρι, ακόμα όρθιος… Όσο κρατήσει!!!», έχει γράψει στη λεζάντα του.

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