Χριστόφορος Παπακαλιάτης: Το θαλάσσιο σπορ που απόλαυσε στις διακοπές του – Η ανάρτηση στο Instagram

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Μία νέα ανάρτηση πραγματοποίησε ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης στον λογαριασμό του στο Instagram, την Πέμπτη 27 Αυγούστου. Ο επιτυχημένος ηθοποιός, σκηνοθέτης και σεναριογράφος, δημοσίευσε φωτογραφίες και βίντεο, στα οποία τον βλέπουμε να κάνει wakeboard.

Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης είναι αναμφίβολα ένας από τους πιο επιτυχημένους καλλιτέχνες της γενιάς του. Με το ταλέντο του, αλλά και σκληρή δουλειά, έχει καταφέρει να διαγράψει μία πορεία στον χώρο του θεάματος, που πολλοί θα ήθελαν.

Σε ένα διάλειμμα από τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις, ο ηθοποιός, σεναριογράφος και σκηνοθέτης, θέλησε να κάνει wakeboard.

Μάλιστα, μοιράστηκε διάφορα στιγμιότυπα με ανάρτησή του στο Instagram. Σε αυτά φαίνεται το πόσο απόλαυσε ο καλλιτέχνης, τον χρόνο που αφιέρωσε για το θαλάσσιο άθλημα.

«Ακόμα καλοκαίρι, ακόμα όρθιος… Όσο κρατήσει!!!», έχει γράψει στη λεζάντα του.