Ελεωνόρα Ζουγανέλη και Νίκος Συρίγος: Πιο ερωτευμένοι από ποτέ στη Μύκονο – Βολτάρουν χέρι-χέρι – ΒΙΝΤΕΟ

Στον τόπο καταγωγής της, τη Μύκονο, βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες η Ελεωνόρα Ζουγανέλη, συνοδευόμενη από τον σύντροφό της, δημοσιογράφο Νίκο Συρίγο.

Η βόλτα χέρι-χέρι στα Ματογιάννια

Το ζευγάρι εθεάθη από την κάμερα του Mykonos Live TV να πραγματοποιεί βραδινή έξοδο στα Ματογιάννια. Οι δυο τους περπάτησαν χέρι-χέρι στα γραφικά σοκάκια του νησιού, με την αγαπημένη τραγουδίστρια να κλέβει τις εντυπώσεις.

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Χαμηλοί τόνοι στην προσωπική τους ζωή

Από την αρχή της σχέσης τους, η Ελεωνόρα Ζουγανέλη και ο Νίκος Συρίγος έχουν επιλέξει να προστατεύουν την ιδιωτικότητά τους από τα φώτα της δημοσιότητας, αποφεύγοντας τις συχνές αναφορές στα μέσα ενημέρωσης.

Σε παλαιότερες τοποθετήσεις της για την προσωπική της ζωή και τη σχέση της με τον Νίκο Συρίγο, η ερμηνεύτρια μεταξύ άλλων έχει σημειώσει:

«Με τον Νίκο μας κρατάει μαζί το ότι έχουμε πράγματα να ανακαλύψουμε ο ένας στον άλλον, υπάρχει αυτή η ανάγκη. Προφανώς, σε γοητεύει κάτι, υπάρχει μία εξέλιξη.

Δε μου αρέσει να μιλάω για την προσωπική μου ζωή, γιατί λέγεται “προσωπική”. Δεν είναι ωραίο να ασχολούμαστε με τις ζωές των άλλων, υπάρχει ένας κύκλος ανθρώπων που μας περιβάλλει. Τα συναισθήματά μου τα δίνω απλόχερα εκεί που γουστάρω.»