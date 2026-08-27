LIVE UPDATE
Φωτιά στα Γρεβενά: Και ελικόπτερο στη μάχη με τις φλόγες

Ελεωνόρα Ζουγανέλη και Νίκος Συρίγος: Πιο ερωτευμένοι από ποτέ στη Μύκονο – Βολτάρουν χέρι-χέρι – ΒΙΝΤΕΟ

Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες στη Μύκονο, τον τόπο καταγωγής της, μαζί με τον σύντροφό της, δημοσιογράφο Νίκο Συρίγο. Το ζευγάρι εθεάθη από την κάμερα του Mykonos Live TV να πραγματοποιεί βραδινή έξοδο, περπατώντας χέρι-χέρι στα γραφικά σοκάκια του νησιού των ανέμων. 

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Lifestyle

Ελεωνόρα Ζουγανέλη
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη και ο Νίκος Συρίγος βρίσκονται στη Μύκονο, με το ζευγάρι να εθεάθη να βολτάρει χέρι-χέρι στα Ματογιάννια.
  • Από την αρχή της σχέσης τους, έχουν επιλέξει να προστατεύουν την ιδιωτικότητά τους από τα φώτα της δημοσιότητας, αποφεύγοντας τις συχνές αναφορές στα μέσα ενημέρωσης.
  • Σε παλαιότερες δηλώσεις της, η ερμηνεύτρια έχει σημειώσει: «Δε μου αρέσει να μιλάω για την προσωπική μου ζωή, γιατί λέγεται “προσωπική”.»

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Στον τόπο καταγωγής της, τη Μύκονο, βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες η Ελεωνόρα Ζουγανέλη, συνοδευόμενη από τον σύντροφό της, δημοσιογράφο Νίκο Συρίγο.

Ελεωνόρα Ζουγανέλη για την αφαίρεση του διπλώματός της: «Είχα πιει ένα ποτήρι κρασί και δεν ήξερα ότι το όριο»

Η βόλτα χέρι-χέρι στα Ματογιάννια

Το ζευγάρι εθεάθη από την κάμερα του Mykonos Live TV να πραγματοποιεί βραδινή έξοδο στα Ματογιάννια. Οι δυο τους περπάτησαν χέρι-χέρι στα γραφικά σοκάκια του νησιού, με την αγαπημένη τραγουδίστρια να κλέβει τις εντυπώσεις.

Δείτε το βίντεο:

Ελεωνόρα Ζουγανέλη: Το ραντεβού με το κοινό της στη Θεσσαλονίκη και το μήνυμα που τους στέλνει

Χαμηλοί τόνοι στην προσωπική τους ζωή

Από την αρχή της σχέσης τους, η Ελεωνόρα Ζουγανέλη και ο Νίκος Συρίγος έχουν επιλέξει να προστατεύουν την ιδιωτικότητά τους από τα φώτα της δημοσιότητας, αποφεύγοντας τις συχνές αναφορές στα μέσα ενημέρωσης.

Σε παλαιότερες τοποθετήσεις της για την προσωπική της ζωή και τη σχέση της με τον Νίκο Συρίγο, η ερμηνεύτρια μεταξύ άλλων έχει σημειώσει:

Το διαφορετικό Πάσχα της Ελεωνόρας Ζουγανέλη – Με τον Νίκο Συρίγο στην Κορέα

«Με τον Νίκο μας κρατάει μαζί το ότι έχουμε πράγματα να ανακαλύψουμε ο ένας στον άλλον, υπάρχει αυτή η ανάγκη. Προφανώς, σε γοητεύει κάτι, υπάρχει μία εξέλιξη.

Δε μου αρέσει να μιλάω για την προσωπική μου ζωή, γιατί λέγεται “προσωπική”. Δεν είναι ωραίο να ασχολούμαστε με τις ζωές των άλλων, υπάρχει ένας κύκλος ανθρώπων που μας περιβάλλει. Τα συναισθήματά μου τα δίνω απλόχερα εκεί που γουστάρω.»

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ