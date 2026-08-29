Δωροθέα Μερκούρη: «Θέλω να είμαι χαρούμενη, παρόλο που βλέπω ό,τι συμβαίνει γύρω μου – Δεν θα μπω μέσα σε ένα τούνελ μαυρίλας»

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Για την οριοθέτηση στην καθημερινότητά της, αλλά και για την προσπάθειά της να διατηρεί τη χαρά στη ζωή της, μίλησε η Δωροθέα Μερκούρη σε συνέντευξή της στο νέο τεύχος του περιοδικού InStyle και τη δημοσιογράφο Ξένια Ιωάννου, με αφορμή τη συμμετοχή της στο «Your Face Sounds Familiar».

Η ηθοποιός και πρώην μοντέλο αναφέρθηκε στη σημασία των ορίων, εξηγώντας πως για εκείνη η οριοθέτηση δεν συνδέεται με τη σκληρότητα ή την αυστηρότητα, αλλά με την προστασία του εαυτού και τη σωστή διαχείριση της συμπόνιας.

«Δεν είμαι καλούλα, αλλά οριοθετημένη. Άλλο να είσαι οριοθετημένος κι άλλο να είσαι σκληρός και αυστηρός», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Όπως εξήγησε, η χαρά αποτελεί για την ίδια συνειδητή επιλογή και στάση ζωής, παρά όσα συμβαίνουν γύρω της.

«Η στάση ζωής που θέλω να έχω καθημερινά είναι της χαράς. Το να είσαι χαρούμενος άνθρωπος είναι μια πνευματική στάση, δεν είναι μια απλή στάση», ανέφερε.

Η Δωροθέα Μερκούρη σημείωσε ακόμη ότι επιλέγει να παραμένει ενημερωμένη και να ενδιαφέρεται για όσα συμβαίνουν στην κοινωνία, χωρίς όμως να επιτρέπει στη γενικότερη αρνητικότητα να καθορίζει την καθημερινότητά της.

«Θέλω να είμαι χαρούμενη, παρόλο που βλέπω ό,τι συμβαίνει γύρω μου – γιατί τα βλέπω όλα, τα ακούω όλα, ενδιαφέρομαι για όλα τα θέματα. Αλλά δεν θα μπω μέσα σε ένα τούνελ μαυρίλας, δεν θα κλειστώ εκεί», τόνισε, περιγράφοντας τη δική της προσέγγιση απέναντι στην καθημερινότητα.