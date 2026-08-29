Δωροθέα Μερκούρη: «Θέλω να είμαι χαρούμενη, παρόλο που βλέπω ό,τι συμβαίνει γύρω μου – Δεν θα μπω μέσα σε ένα τούνελ μαυρίλας»

Η Δωροθέα Μερκούρη, σε συνέντευξή της στο περιοδικό InStyle, μίλησε για την οριοθέτηση στην καθημερινότητά της και τη συνειδητή επιλογή της χαράς ως στάση ζωής. Τόνισε τη σημασία της προστασίας του εαυτού και της διαχείρισης της συμπόνιας, επιλέγοντας να παραμένει ενημερωμένη χωρίς να επιτρέπει στη γενικότερη αρνητικότητα να καθορίζει την καθημερινότητά της.

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Δωροθέα Μερκούρη
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Δωροθέα Μερκούρη μίλησε για την οριοθέτηση στην καθημερινότητά της και την προσπάθειά της να διατηρεί τη χαρά στη ζωή της, σε συνέντευξή της στο InStyle.
  • Η ηθοποιός τόνισε τη σημασία των ορίων, εξηγώντας πως «δεν είμαι καλούλα, αλλά οριοθετημένη». Για εκείνη, η οριοθέτηση συνδέεται με την προστασία του εαυτού και όχι με τη σκληρότητα.
  • Η χαρά αποτελεί για την ίδια συνειδητή επιλογή και στάση ζωής, καθώς, όπως είπε, «Θέλω να είμαι χαρούμενη, παρόλο που βλέπω ό,τι συμβαίνει γύρω μου… Αλλά δεν θα μπω μέσα σε ένα τούνελ μαυρίλας».

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Για την οριοθέτηση στην καθημερινότητά της, αλλά και για την προσπάθειά της να διατηρεί τη χαρά στη ζωή της, μίλησε η Δωροθέα Μερκούρη σε συνέντευξή της στο νέο τεύχος του περιοδικού InStyle και τη δημοσιογράφο Ξένια Ιωάννου, με αφορμή τη συμμετοχή της στο «Your Face Sounds Familiar».

Η ηθοποιός και πρώην μοντέλο αναφέρθηκε στη σημασία των ορίων, εξηγώντας πως για εκείνη η οριοθέτηση δεν συνδέεται με τη σκληρότητα ή την αυστηρότητα, αλλά με την προστασία του εαυτού και τη σωστή διαχείριση της συμπόνιας.

«Δεν είμαι καλούλα, αλλά οριοθετημένη. Άλλο να είσαι οριοθετημένος κι άλλο να είσαι σκληρός και αυστηρός», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Όπως εξήγησε, η χαρά αποτελεί για την ίδια συνειδητή επιλογή και στάση ζωής, παρά όσα συμβαίνουν γύρω της.

«Η στάση ζωής που θέλω να έχω καθημερινά είναι της χαράς. Το να είσαι χαρούμενος άνθρωπος είναι μια πνευματική στάση, δεν είναι μια απλή στάση», ανέφερε.

Η Δωροθέα Μερκούρη σημείωσε ακόμη ότι επιλέγει να παραμένει ενημερωμένη και να ενδιαφέρεται για όσα συμβαίνουν στην κοινωνία, χωρίς όμως να επιτρέπει στη γενικότερη αρνητικότητα να καθορίζει την καθημερινότητά της.

«Θέλω να είμαι χαρούμενη, παρόλο που βλέπω ό,τι συμβαίνει γύρω μου – γιατί τα βλέπω όλα, τα ακούω όλα, ενδιαφέρομαι για όλα τα θέματα. Αλλά δεν θα μπω μέσα σε ένα τούνελ μαυρίλας, δεν θα κλειστώ εκεί», τόνισε, περιγράφοντας τη δική της προσέγγιση απέναντι στην καθημερινότητα.

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