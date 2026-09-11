Συνελήφθη 19χρονος που έκανε «σούζες» στη Βάρη – Δείτε βίντεο

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Στη σύλληψη ενός 19χρονου οδηγού, που έκανε «σούζες» με την μηχανή του, προχώρησαν αστυνομικοί το βράδυ της Πέμπτης (10/9) στη Βάρη.

Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, ο 19χρονος εντοπίστηκε να κάνει επικίνδυνους ελιγμούς, στη Λ. Αθηνών – Σουνίου στο ύψος της Βάρης, με αποτέλεσμα την πρόκληση κινδύνου για τους υπόλοιπους χρήστες της οδού.

Αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής/Γ.Α.Δ.Α. τον ακινητοποίησαν και τον συνέλαβαν, ενώ κατέσχεσαν και στη μοτοσικλέτα του.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Α’ Τμήμα Τροχαίας Νοτιοανατολικής Αττικής για επικίνδυνη οδήγηση, ενώ οδηγήθηκε ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα.

Δείτε βίντεο από τη σύλληψή του: