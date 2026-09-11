LIVE UPDATE
Φωτιά στο Αλιβέρι Ευβοίας: Ενισχύθηκαν άμεσα οι δυνάμεις πυρόσβεσης – Μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα

Συνελήφθη 19χρονος που έκανε «σούζες» στη Βάρη – Δείτε βίντεο

Αστυνομικοί συνέλαβαν έναν 19χρονο οδηγό το βράδυ της Πέμπτης (10/9) στη Βάρη, ο οποίος πραγματοποιούσε επικίνδυνους ελιγμούς, κάνοντας «σούζες» με τη μοτοσικλέτα του στη Λ. Αθηνών – Σουνίου. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα, ενώ η μηχανή του κατασχέθηκε.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

οδηγός στη Βάρη
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στη σύλληψη ενός 19χρονου οδηγού, που έκανε «σούζες» με την μηχανή του, προχώρησαν αστυνομικοί στη Βάρη.
  • Ο 19χρονος εντοπίστηκε να κάνει επικίνδυνους ελιγμούς, προκαλώντας κίνδυνο για τους υπόλοιπους χρήστες της οδού.
  • Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, ενώ οδηγήθηκε ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Στη σύλληψη ενός 19χρονου οδηγού, που έκανε «σούζες» με την μηχανή του, προχώρησαν αστυνομικοί το βράδυ της Πέμπτης (10/9) στη Βάρη.

Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, ο 19χρονος εντοπίστηκε να κάνει επικίνδυνους ελιγμούς, στη Λ. Αθηνών – Σουνίου στο ύψος της Βάρης, με αποτέλεσμα την πρόκληση κινδύνου για τους υπόλοιπους χρήστες της οδού.

Αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής/Γ.Α.Δ.Α. τον ακινητοποίησαν και τον συνέλαβαν, ενώ κατέσχεσαν και στη μοτοσικλέτα του.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Α’ Τμήμα Τροχαίας Νοτιοανατολικής Αττικής για επικίνδυνη οδήγηση, ενώ οδηγήθηκε ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα.

Δείτε βίντεο από τη σύλληψή του:

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ