Ρόδος: Διατάχθηκε ΕΔΕ για τις συνθήκες θανάτου του πυροσβέστη

Διατάχθηκε η διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ) για τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο πυροσβέστης, στη Ρόδο, όπως έγινε γνωστό πριν από λίγο.

Συγκεκριμένα, με εντολή του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά, διατάχθηκε από τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος η διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ), με αντικείμενο την πλήρη διερεύνηση των συνθηκών και των αιτίων του περιστατικού που είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό πυροσβέστη, κατά τη διάρκεια επιχείρησης διάσωσης στο φαράγγι της Σιδερίτισσας, στη Ρόδο.

Σύμφωνα με τα όσα είχαν γίνει γνωστά νωρίτερα, ο πυροσβέστης συμμετείχε στην επιχείρηση προσέγγισης και διάσωσης δύο αναρριχητών σε βραχώδη περιοχή, όταν, υπό συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, έχασε τη ζωή του, πέφτοντας από μεγάλο ύψος.

Στο σημείο σπεύδουν κλιμάκια της Πυροσβεστικής, προκειμένου να ανασύρουν τη σορό του.