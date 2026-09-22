Ρόδος: Διατάχθηκε ΕΔΕ για τις συνθήκες θανάτου του πυροσβέστη

Διατάχθηκε Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) για τη διερεύνηση των συνθηκών θανάτου πυροσβέστη στη Ρόδο, ο οποίος έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια επιχείρησης διάσωσης στο φαράγγι της Σιδερίτισσας. Ο πυροσβέστης συμμετείχε στην επιχείρηση προσέγγισης και διάσωσης δύο αναρριχητών, όταν έπεσε από μεγάλο ύψος υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Διατάχθηκε η διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ) για τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο πυροσβέστης, στη Ρόδο.
  • Η ΕΔΕ διατάχθηκε με εντολή του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά, για την πλήρη διερεύνηση των συνθηκών και των αιτίων του περιστατικού.
  • Ο πυροσβέστης έχασε τη ζωή του, πέφτοντας από μεγάλο ύψος, κατά τη διάρκεια επιχείρησης διάσωσης στο φαράγγι της Σιδερίτισσας, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Διατάχθηκε η διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ) για τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο πυροσβέστης, στη Ρόδο, όπως έγινε γνωστό πριν από λίγο.

Συγκεκριμένα, με εντολή του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά, διατάχθηκε από τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος η διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ), με αντικείμενο την πλήρη διερεύνηση των συνθηκών και των αιτίων του περιστατικού που είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό πυροσβέστη, κατά τη διάρκεια επιχείρησης διάσωσης στο φαράγγι της Σιδερίτισσας, στη Ρόδο.

Σύμφωνα με τα όσα είχαν γίνει γνωστά νωρίτερα, ο πυροσβέστης συμμετείχε στην επιχείρηση προσέγγισης και διάσωσης δύο αναρριχητών σε βραχώδη περιοχή, όταν, υπό συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, έχασε τη ζωή του, πέφτοντας από μεγάλο ύψος.

Στο σημείο σπεύδουν κλιμάκια της Πυροσβεστικής, προκειμένου να ανασύρουν τη σορό του.

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