Ηλιούπολη: Γυναίκα έπαθε ανακοπή έπειτα από κεραυνό – Της έκαναν ΚΑΡΠΑ, διακομίστηκε στον «Ερυθρό Σταυρό»

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Στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μία γυναίκα, η οποία υπέστη ανακοπή, το μεσημέρι της Τρίτης (22/9), στην Ηλιούπολη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με τους διασώστες να κάνουν ΚΑΡΠΑ στην γυναίκα, ηλικίας περίπου 50 ετών, και να την μεταφέρουν στο νοσοκομείο για περαιτέρω φροντίδα.

Όπως μεταδίδει, πάντως, η ιστοσελίδα ilioupolinews.gr, η γυναίκα φέρεται να υπέστη ανακοπή ύστερα από κρότο κεραυνού, στα αστυνομικά της Ηλιούπολης. Μαρτυρίες που αναφέρουν ότι η γυναίκα χτυπήθηκε από κεραυνό, δεν έχουν επιβεβαιωθεί μέχρι στιγμής.

Η ίδια ιστοσελίδα τονίζει ότι, σύμφωνα με μαρτυρίες, πρόκειται για εκπαιδευτικό Γυμνασίου της περιοχής.