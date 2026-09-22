Ηλιούπολη: Γυναίκα έπαθε ανακοπή έπειτα από κεραυνό – Της έκαναν ΚΑΡΠΑ, διακομίστηκε στον «Ερυθρό Σταυρό»

Μία γυναίκα φέρεται να υπέστη ανακοπή το μεσημέρι της Τρίτης στην Ηλιούπολη και διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μία γυναίκα διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, αφού υπέστη ανακοπή το μεσημέρι της Τρίτης (22/9) στην Ηλιούπολη. Άμεσα της έγινε ΚΑΡΠΑ από τους διασώστες.
  • Η ιστοσελίδα ilioupolinews.gr μεταδίδει ότι η γυναίκα φέρεται να υπέστη ανακοπή ύστερα από κρότο κεραυνού. Ωστόσο, μαρτυρίες που αναφέρουν ότι χτυπήθηκε από κεραυνό δεν έχουν επιβεβαιωθεί.
  • Σύμφωνα με την ίδια ιστοσελίδα και μαρτυρίες, πρόκειται για εκπαιδευτικό του 2ου Γυμνασίου Ηλιούπολης.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μία γυναίκα, η οποία υπέστη ανακοπή, το μεσημέρι της Τρίτης (22/9), στην Ηλιούπολη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με τους διασώστες να κάνουν ΚΑΡΠΑ στην γυναίκα, ηλικίας περίπου 50 ετών, και να την μεταφέρουν στο νοσοκομείο για περαιτέρω φροντίδα.

Όπως μεταδίδει, πάντως, η ιστοσελίδα ilioupolinews.gr, η γυναίκα φέρεται να υπέστη ανακοπή ύστερα από κρότο κεραυνού, στα αστυνομικά της Ηλιούπολης. Μαρτυρίες που αναφέρουν ότι η γυναίκα χτυπήθηκε από κεραυνό, δεν έχουν επιβεβαιωθεί μέχρι στιγμής.

Η ίδια ιστοσελίδα τονίζει ότι, σύμφωνα με μαρτυρίες, πρόκειται για εκπαιδευτικό Γυμνασίου της περιοχής.

 

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