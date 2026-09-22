ΒΙΝΤΕΟ ντοκουμέντο από τις φονικές κόντρες με μηχανές το 2023 στην Πιερία – «Κάναμε το σπίτι μας νεκροταφείο»

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Ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων εκδικάζεται η υπόθεση του θανάτου δύο νεαρών οδηγών μοτοσικλετών, στις φονικές κόντρες, που έγιναν το 2023 στην Πιερία.

Το περιστατικό συνέβη το βράδυ της 10ης Μαρτίου του 2023 στην παράπλευρη της εθνικής οδού Θεσσαλονίκη-Αθηνών, στο ύψος του Βαρικού Πιερίας, όπου γίνονταν σχεδόν καθημερινά -όπως περιγράφεται στο δικαστήριο- κόντρες μεταξύ μοτοσικλετών μεγάλου κυβισμού.

Αυτή τη φορά όμως, όπως ανέφεραν οι μάρτυρες, οι δύο μηχανές παρότι τελείωσε η κόντρα, επέστρεψαν πάλι με μεγάλη ταχύτητα στο σημείο όπου βρίσκονταν πολλοί θεατές -υπάρχουν αναφορές ακόμη και για 70 άτομα), με συνέπεια η μία μοτοσικλέτα να συγκρουστεί με ένα παπάκι, που είχε βγει στο δρόμο, με τραγικό απολογισμό δύο νεκρούς, τον 19χρονο οδηγό του μικρού δικύκλου και τον 21χρονο οδηγό της μηχανής, που συμμετείχε στις κόντρες. Επίσης, τραυματίστηκαν άλλοι δύο νεαροί, ηλικίας 21 και 17 χρόνων.

Ενδεικτικό της ταχύτητας, με την οποία κινούνταν τα οχήματα που συμμετείχαν στις κόντρες, είναι ότι η μηχανή αυτή εκτοξεύτηκε σε απόσταση, που φτάνει τα 200 μέτρα από το σημείο της σύγκρουσης.

Η συγκλονιστική κατάθεση του πατέρα του 19χρονου

Συγκλονιστική ήταν η κατάθεση του πατέρα του 19χρονου, ο οποίος έχασε τη ζωή του αν και βρέθηκε ως θεατής στο σημείο για να δει τις κόντρες. «Κάναμε το σπίτι μας νεκροταφείο», είπε χαρακτηριστικά και τόνισε ότι επί επτά χρόνια άκουγε ο ίδιος από το μπαλκόνι του σπιτιού του, εκεί στο κοντινό χωριό, τα μαρσαρίσματα από τις μηχανές, που έκαναν κόντρες και κανένας, όπως λέει, δεν παρενέβη ποτέ.

«Ποτέ δεν πήγαν οι διωκτικές αρχές προκειμένου να συλλάβουν αυτούς, που οργανώνουν τις κόντρες. Εγώ πιστεύω ότι κέρδιζαν χρήματα γιατί οι κλήσεις γίνονταν από ομαδικές συνομιλίες μέσω των social media», υποστήριξε ο πατέρας.

Μάρτυρας, που ήταν παρών και δεν τραυματίστηκε, επιβεβαίωσε την κλήση για τις κόντρες αυτές, καθώς είπε ότι τους καλούσαν να δουν τις κόντρες από ομαδικές συνομιλίες σε εφαρμογές του διαδικτύου.

Η ΕΡΤ εξασφάλισε βίντεο ντοκουμέντο από τις φονικές κόντρες, που έγιναν το 2023: