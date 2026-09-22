Πεντάγωνο: Διχασμένη η στρατιωτική ηγεσία των ΗΠΑ για πλήγματα κατά των Χούθι – Ο Τραμπ διέταξε επιθέσεις και τις ακύρωσε

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Σε βαθύ διχασμό βρίσκεται η στρατιωτική ηγεσία των ΗΠΑ αναφορικά με το ενδεχόμενο μιας άμεσης εμπλοκής στον πόλεμο μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και των υποστηριζόμενων από το Ιράν ανταρτών Χούθι στην Υεμένη.

Σύμφωνα με αποκαλύψεις Αμερικανών αξιωματούχων που επικαλείται το NBC News, ο Ντόναλντ Τραμπ έφτασε στο σημείο να διατάξει στρατιωτικά πλήγματα το απόγευμα της Κυριακής, για να τα ακυρώσει αιφνιδιαστικά λίγες ώρες αργότερα, υπογραμμίζοντας το έντονο παρασκήνιο και τις διαφωνίες στους κόλπους της Ουάσινγκτον.

Το αίτημα του Ριάντ, η κατάρριψη του F-15 και η προέλαση στη Μαρίμπ

Οι πιέσεις του Ριάντ προς τον Λευκό Οίκο για αμερικανική στρατιωτική συνδρομή έχουν ενταθεί δραματικά τις τελευταίες ημέρες.

Αφορμή στάθηκαν οι ισχυρισμοί των Χούθι ότι κατέρριψαν ένα σαουδαραβικό μαχητικό αεροσκάφος F-15, σε συνδυασμό με την ταχεία προέλασή τους στην επαρχία Μαρίμπ, η οποία φιλοξενεί τα μεγαλύτερα κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου της Υεμένης.

Παράλληλα, οι αντάρτες πραγματοποίησαν ταχεία προέλαση προς το Στενό Μπαμπ ελ Μάντεμπ στην Ερυθρά Θάλασσα – ένα ακόμη κρίσιμο σημείο για το παγκόσμιο εμπόριο πετρελαίου.

Η εξέλιξη αυτή συνιστά μείζονα πρόκληση για τη Σαουδική Αραβία, η οποία βασίζεται σε αυτή τη θαλάσσια διαδρομή, ιδιαίτερα από τη στιγμή που τα Στενά του Ορμούζ έχουν ουσιαστικά κλείσει κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν.

Διχασμένο το Πεντάγωνο

Στους κόλπους του αμερικανικού στρατεύματος διαμορφώνονται δύο αντίθετα στρατόπεδα.

Στην πλευρά της συγκράτησης, ορισμένοι στρατιωτικοί διοικητές επιχειρηματολογούν εντός του Πενταγώνου και προς την κυβέρνηση Τραμπ ότι το άνοιγμα ενός νέου μετώπου στη περιοχή αποτελεί λανθασμένη επιλογή.

Εκφράζουν έντονη ανησυχία για τα εξαντλημένα αποθέματα αμυντικών και πυραυλικών συστημάτων μεγάλου βεληνεκούς των ΗΠΑ, ενώ παράλληλα επισημαίνουν ότι οι Χούθι δεν βάζουν στο στόχαστρο αμερικανικά πλοία.

Στον αντίποδα, άλλοι στρατιωτικοί αξιωματούχοι τάσσονται υπέρ των επιθέσεων, υποστηρίζοντας ότι οι ΗΠΑ οφείλουν να βοηθήσουν το Ριάντ να απαντήσει στα πλήγματα των Χούθι εντός της σαουδαραβικής επικράτειας και στην αμφισβήτηση της σαουδαραβικής αεροπορικής υπεροχής μετά την κατάρριψη του F-15.

Ιδιωτικά, οι εν λόγω αξιωματούχοι εκφράζουν φόβους ότι η απουσία δυναμικής αμερικανικής αντίδρασης συνιστά προδοσία απέναντι σε έναν κρίσιμο περιφερειακό σύμμαχο.

Ιδιαίτερα δραματική ήταν η προειδοποίηση ανώτατου Αμερικανού στρατιωτικού διοικητή της περιοχής, ο οποίος τόνισε ότι η ανάληψη δράσης κατά των Χούθι θα μπορούσε να δημιουργήσει ανεξέλεγκτους κινδύνους για τα αμερικανικά στρατεύματα στη Μέση Ανατολή και να θέσει σε κίνδυνο την ευρύτερη αποστολή του πολέμου με το Ιράν, περιλαμβανομένου του ναυτικού αποκλεισμού και των επιχειρήσεων ασφαλείας στα Στενά του Ορμούζ.

Ο ίδιος πάντως διευκρίνισε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα μπορούσαν να εκτελέσουν παράλληλα και τις δύο αποστολές, μετριάζοντας ορισμένους από τους κινδύνους.

Η εντολή Τραμπ και η έκτακτη σύσκεψη στο Πεντάγωνο

Η αλλαγή στάσης του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αρχικά δεν εμφανιζόταν πρόθυμος να εμπλακεί, πυροδοτήθηκε την Πέμπτη, έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Σαουδάραβα πρίγκιπα διάδοχο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν.

Ο Σαουδάραβας ηγέτης ξεκαθάρισε ότι το βασίλειο δεν μπορεί να τα καταφέρει μόνο του απέναντι στις επιθέσεις των Χούθι κατά σαουδαραβικών υποδομών και την απειλή κατάληψης της πετρελαϊκής βιομηχανίας της Υεμένης.

Μετά το τηλεφώνημα, ο Τραμπ ζήτησε από το Πεντάγωνο να του παρουσιάσει νέες στρατιωτικές επιλογές.

Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ, στρατηγός Νταν Κέιν, συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη στις 18:00 τοπική ώρα στο «The Tank», την αίθουσα υψηλής ασφαλείας του Πενταγώνου, ακυρώνοντας μάλιστα προγραμματισμένο ταξίδι του στη Κοπεγχάγη για τη σύνοδο των Αρχηγών Άμυνας του ΝΑΤΟ.

Σύμφωνα με τις πηγές, ο Τραμπ είχε διατάξει την έναρξη των πληγμάτων κατά των Χούθι για την Κυριακή στις 17:00 τοπική ώρα (Ανατολική Ακτή ΗΠΑ).

Ωστόσο, λίγο μετά τις 14:00 της ίδιας ημέρας, ο στρατός ενημερώθηκε ότι η εντολή ακυρώθηκε, χωρίς πάντως ο Αμερικανός Πρόεδρος να έχει αφαιρέσει την επιλογή της στρατιωτικής δράσης από το τραπέζι για το μέλλον.

Κλιμάκωση και στρατηγικό αδιέξοδο

Το Σαββατοκύριακο η βία κλιμακώθηκε περαιτέρω. Οι Χούθι ανακοίνωσαν ότι χρησιμοποίησαν πυραύλους και drones για να χτυπήσουν «ευαίσθητες» τοποθεσίες στο Ριάντ και εγκατάσταση της Aramco στην πόλη Γιανμπού της Ερυθράς Θάλασσας, που αποτελεί βασικό κόμβο εξαγωγής πετρελαίου.

Εκπρόσωπος των συμμαχικών δυνάμεων της Σαουδικής Αραβίας επιβεβαίωσε ότι αναχαιτίστηκε και καταστράφηκε βαλλιστικός πύραυλος που κατευθυνόταν προς το Ριάντ, κατηγορώντας τους αντάρτες ότι βάζουν στο στόχαστρο αμάχους και υποδομές της πρωτεύουσας.

Η αμερικανική υποστήριξη προς τη Σαουδική Αραβία περιλαμβάνει ήδη την ανταλλαγή πληροφοριών, τον επιχειρησιακό σχεδιασμό, την αποστολή στρατιωτικών συμβούλων και εφοδιαστική βοήθεια.

Ωστόσο, το εσωτερικό σχίσμα στην Ουάσινγκτον αναδεικνύει το εγκλωβισμό του Αμερικανού Προέδρου: βρίσκεται εμπλεκόμενος σε έναν πόλεμο με το Ιράν που ο ίδιος ξεκίνησε αλλά δυσκολεύεται να τερματίσει, ενώ ταυτόχρονα αντιμετωπίζει ελλείψεις σε κρίσιμα οπλικά συστήματα.

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τραμπ στο Fox News το Σαββατοκύριακο, «Βρίσκομαι σε φάση λήψης αποφάσεων για το αν θα κλιμακώσω τον πόλεμο με το Ιράν».

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι η κυβέρνησή του είχε επαφές με τους αντάρτες της Υεμένης, σημειώνοντας στις αρχές του μήνα: «Οι Χούθι μας τηλεφώνησαν και δεν θέλουν να πολεμήσουν μαζί μας. Θα προτιμούσαν πολύ περισσότερο να μην εμπλακούμε».

Ο Λευκός Οίκος, η πρεσβεία της Σαουδικής Αραβίας στην Ουάσινγκτον και το Πεντάγωνο αρνήθηκαν να προβούν σε κάποιο σχόλιο για τις αποκαλύψεις.