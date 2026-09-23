Μακελειό στη Νότια Αφρική: 11 νεκροί και 3 τραυματίες από πυροβολισμούς σε σπίτι

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Τραγωδία σημειώθηκε στη Νότια Αφρική, όπου ένοπλη επίθεση κατά τη διάρκεια ενός πάρτι σε κατοικία εξελίχθηκε σε λουτρό αίματος, αφήνοντας πίσω της 11 νεκρούς και τρεις σοβαρά τραυματισμένους.

Τρεις εισβολείς άνοιξαν πυρ σε πάρτι σε σπίτι, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε την Τετάρτη η αστυνομία και μεταδίδει το Associated Press.

Ανάμεσα στα θύματα βρίσκεται και μία γυναίκα που πιστεύεται ότι ήταν έγκυος, όπως ανέφεραν οι αρχές σε σχετική τους δήλωση. Από την επίθεση τραυματίστηκαν ακόμη τρία άτομα.

Το αιματηρό περιστατικό συνέβη το βράδυ της Τρίτης στον οικισμό ΚουαΜακούτα, περίπου 30 χιλιόμετρα νότια της πόλης Ντάρμπαν στην ανατολική ακτή της χώρας.

Eleven killed in mass shooting at house in South Africa

Gunmen stormed a house in the KwaMakhutha township late on Tuesday and opened fire on 14 people. Ten were killed at the scene and four were taken to hospital, where one later died from their injuries, police said. pic.twitter.com/jSu2BWIXre — Shakeel Yasar Ullah (@yasarullah) September 23, 2026



Οι παρευρισκόμενοι είχαν συγκεντρωθεί στο σπίτι για να γιορτάσουν, όταν οι ύποπτοι εισέβαλαν στον χώρο και ξεκίνησαν να πυροβολούν αδιακρίτως.

Ανθρωποκυνηγητό για τους δράστες

Η αστυνομία διεξάγει εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία σύλληψη.

A mass shooting in KwaMakhutha, south of Durban, has claimed the lives of 11 people and injured 3 others. One of the deceased includes a pregnant woman. TCG pic.twitter.com/NZWHei7HfO — EWN Reporter (@ewnreporter) September 23, 2026



Τα ακριβή κίνητρα της φονικής επίθεσης παραμένουν άγνωστα.

Ωστόσο, η αστυνομία αποκάλυψε ότι ορισμένα από τα άτομα που βρίσκονταν στο σπίτι ήταν ήδη γνωστά στις αρχές στο πλαίσιο ερευνών για εγκληματική δραστηριότητα. Οι αρμόδιοι διευκρίνισαν ότι δεν μπορούν να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις εν λόγω έρευνες.

«Αν και το κίνητρο των πυροβολισμών δεν μπορεί ακόμη να επιβεβαιωθεί, δεν μπορεί να αποκλειστεί μια βεντέτα μεταξύ αντίπαλων ομάδων», ανέφερε χαρακτηριστικά η αστυνομία.

KZN SAPS spokesperson Robert Netshiunda says the killing of 11 people in KwaMakhutha, outside Durban, may have resulted from rivalry between gangs. Netshiunda says some of the victims were on the police’s radar for alleged illegal activities. @SilethiweNdlovu has more Watch:… pic.twitter.com/e4NI9RLtTA — Newzroom Afrika (@Newzroom405) September 23, 2026



Το περιστατικό αυτό, σημειώνει το AP, αποτελεί το πιο πρόσφατο σε μια σειρά από μαζικές επιθέσεις με πυροβολισμούς που έχουν πλήξει τη Νότια Αφρική τα τελευταία χρόνια, συμπεριλαμβανομένου ενός επεισοδίου τον Ιούνιο, όταν πολλαπλοί ύποπτοι σκότωσαν 12 ανθρώπους σε μια φτωχή γειτονιά του Γιοχάνεσμπουργκ.