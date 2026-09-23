Μακελειό στη Νότια Αφρική: 11 νεκροί και 3 τραυματίες από πυροβολισμούς σε σπίτι

Ένοπλη επίθεση κατά τη διάρκεια κοινωνικής συγκέντρωσης σε κατοικία στη Νότια Αφρική οδήγησε σε τραγωδία, αφήνοντας πίσω της 11 νεκρούς και τρεις σοβαρά τραυματισμένους. Η αστυνομία διεξάγει εκτεταμένες έρεψεις για τους τρεις εισβολείς που άνοιξαν πυρ, ενώ τα κίνητρα παραμένουν άγνωστα.

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Διεθνή Νέα

Νότια Αφρική
Πηγή: Χ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένοπλη επίθεση σε σπίτι άφησε πίσω της 11 νεκρούς και τρεις σοβαρά τραυματισμένους, μεταξύ των οποίων και μία γυναίκα που πιστεύεται ότι ήταν έγκυος.
  • Η αστυνομία διεξάγει εκτεταμένες έρεψεις για τους δράστες, με τα ακριβή κίνητρα να παραμένουν άγνωστα, αν και δεν αποκλείεται «βεντέτα μεταξύ αντίπαλων ομάδων».
  • Το αιματηρό περιστατικό στον οικισμό ΚουαΜακούτα αποτελεί το πιο πρόσφατο σε μια σειρά από μαζικές επιθέσεις με πυροβολισμούς που έχουν πλήξει τη Νότια Αφρική τα τελευταία χρόνια.

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Τραγωδία σημειώθηκε στη Νότια Αφρική, όπου ένοπλη επίθεση κατά τη διάρκεια ενός πάρτι σε κατοικία εξελίχθηκε σε λουτρό αίματος, αφήνοντας πίσω της 11 νεκρούς και τρεις σοβαρά τραυματισμένους.

Τρεις εισβολείς άνοιξαν πυρ σε πάρτι σε σπίτι, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε την Τετάρτη η αστυνομία και μεταδίδει το Associated Press.

Ανάμεσα στα θύματα βρίσκεται και μία γυναίκα που πιστεύεται ότι ήταν έγκυος, όπως ανέφεραν οι αρχές σε σχετική τους δήλωση. Από την επίθεση τραυματίστηκαν ακόμη τρία άτομα.

Το αιματηρό περιστατικό συνέβη το βράδυ της Τρίτης στον οικισμό ΚουαΜακούτα, περίπου 30 χιλιόμετρα νότια της πόλης Ντάρμπαν στην ανατολική ακτή της χώρας.


Οι παρευρισκόμενοι είχαν συγκεντρωθεί στο σπίτι για να γιορτάσουν, όταν οι ύποπτοι εισέβαλαν στον χώρο και ξεκίνησαν να πυροβολούν αδιακρίτως.

Ανθρωποκυνηγητό για τους δράστες

Η αστυνομία διεξάγει εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία σύλληψη.


Τα ακριβή κίνητρα της φονικής επίθεσης παραμένουν άγνωστα.

Ωστόσο, η αστυνομία αποκάλυψε ότι ορισμένα από τα άτομα που βρίσκονταν στο σπίτι ήταν ήδη γνωστά στις αρχές στο πλαίσιο ερευνών για εγκληματική δραστηριότητα. Οι αρμόδιοι διευκρίνισαν ότι δεν μπορούν να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις εν λόγω έρευνες.

«Αν και το κίνητρο των πυροβολισμών δεν μπορεί ακόμη να επιβεβαιωθεί, δεν μπορεί να αποκλειστεί μια βεντέτα μεταξύ αντίπαλων ομάδων», ανέφερε χαρακτηριστικά η αστυνομία.


Το περιστατικό αυτό, σημειώνει το AP, αποτελεί το πιο πρόσφατο σε μια σειρά από μαζικές επιθέσεις με πυροβολισμούς που έχουν πλήξει τη Νότια Αφρική τα τελευταία χρόνια, συμπεριλαμβανομένου ενός επεισοδίου τον Ιούνιο, όταν πολλαπλοί ύποπτοι σκότωσαν 12 ανθρώπους σε μια φτωχή γειτονιά του Γιοχάνεσμπουργκ.

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