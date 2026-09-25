Ηγουμενίτσα: Συναγερμός λόγω ενδείξεων για διαρροή υγραερίου – Διακοπή κυκλοφορίας στον δρόμο προς το Δρέπανο

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Συναγερμός σήμανε στις αρχές το μεσημέρι της Παρασκευής (25/9) λόγω ενδείξεων για διαρροή υγραερίου, στην Ηγουμενίτσα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του thespro.gr, έχει γίνει αντιληπτή έντονη οσμή υγραερίου, ενώ υπάρχουν ενδείξεις για διαρροή, με αποτέλεσμα οι αρχές να αποκλείσουν προληπτικά την κυκλοφορία στον δρόμο προς το Δρέπανο.

Συγκεκριμένα, η κυκλοφορία έχει διακοπεί από το ύψος του γηπέδου έως τη διασταύρωση με τις Εργατικές Κατοικίες, ώστε να μην προσεγγίζουν οχήματα και πολίτες.

Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, που πραγματοποιούν ελέγχους για τον εντοπισμό της πηγής της διαρροής, που φαίνεται να βρίσκεται κοντά σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Οι οδηγοί καλούνται να αποφεύγουν την περιοχή και να ακολουθούν τις υποδείξεις των αστυνομικών αρχών.