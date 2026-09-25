Ηγουμενίτσα: Συναγερμός λόγω ενδείξεων για διαρροή υγραερίου – Διακοπή κυκλοφορίας στον δρόμο προς το Δρέπανο

Συναγερμός σήμανε στην Ηγουμενίτσα το μεσημέρι της Παρασκευής (25/9) λόγω ενδείξεων για διαρροή υγραερίου, με αποτέλεσμα να διακοπεί προληπτικά η κυκλοφορία στον δρόμο προς το Δρέπανο. Δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας πραγματοποιούν ελέγχους για τον εντοπισμό της πηγής της διαρροής, που φαίνεται να βρίσκεται κοντά σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συναγερμός σήμανε στις αρχές το μεσημέρι της Παρασκευής (25/9) λόγω ενδείξεων για διαρροή υγραερίου, στην Ηγουμενίτσα.
  • Έχει διακοπεί προληπτικά η κυκλοφορία στον δρόμο προς το Δρέπανο, από το ύψος του γηπέδου έως τη διασταύρωση με τις Εργατικές Κατοικίες.
  • Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για τον εντοπισμό της πηγής της διαρροής, ενώ οι οδηγοί καλούνται να αποφεύγουν την περιοχή.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Συναγερμός σήμανε στις αρχές το μεσημέρι της Παρασκευής (25/9) λόγω ενδείξεων για διαρροή υγραερίου, στην Ηγουμενίτσα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του thespro.gr, έχει γίνει αντιληπτή έντονη οσμή υγραερίου, ενώ υπάρχουν ενδείξεις για διαρροή, με αποτέλεσμα οι αρχές να αποκλείσουν προληπτικά την κυκλοφορία στον δρόμο προς το Δρέπανο.

Συγκεκριμένα, η κυκλοφορία έχει διακοπεί από το ύψος του γηπέδου έως τη διασταύρωση με τις Εργατικές Κατοικίες, ώστε να μην προσεγγίζουν οχήματα και πολίτες.

Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, που πραγματοποιούν ελέγχους για τον εντοπισμό της πηγής της διαρροής, που φαίνεται να βρίσκεται κοντά σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Οι οδηγοί καλούνται να αποφεύγουν την περιοχή και να ακολουθούν τις υποδείξεις των αστυνομικών αρχών.

 

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