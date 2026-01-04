Ανακαλύφθηκε τεράστιος χαμένος θησαυρός – Βρέθηκαν 573 αρχαία γυάλινα βραχιόλια και δεκάδες πολύτιμα αντικείμενα

Αρχαιολόγοι στη δυτική Ουκρανία ανακοίνωσαν μία από τις πιο σημαντικές αρχαιολογικές ανακαλύψεις των τελευταίων δεκαετιών. Πρόκειται για έναν πρωτοφανή θησαυρό 573 άθικτων γυάλινων βραχιολιών της Αρχαίας Ρωσίας (Rus’) και ειδών πολυτελείας, που είναι πλέον γνωστός ως ο «Θησαυρός του Εμπόρου του Βολοντίμιρ».

Το εύρημα, που ήρθε στο φως κατά τη διάρκεια ανασκαφών διάσωσης μεγάλης κλίμακας το 2025 στην ιστορική τοποθεσία Apostolshchyna, εντός της πριγκιπικής πόλης του Βολοντίμιρ στη Βολυνία, προσφέρει εξαιρετική γνώση για τη μεσαιωνική χειροτεχνία, τα εμπορικά δίκτυα και τα δραματικά γεγονότα γύρω από την επιδρομή των Μογγόλων-Τατάρων το 1241.

Σύμφωνα με την Αρχαιολογική Αποστολή Βολυνίας, ο θησαυρός εντοπίστηκε στην κρύπτη του αρχαιολογικού αντικειμένου υπ’ αριθμόν 187. Αν και η περιοχή είχε ήδη αποδώσει ποικιλία πολιτιστικών αντικειμένων, το συγκεκριμένο σύνολο αποδείχθηκε εξαιρετικό τόσο σε κλίμακα όσο και σε κατάσταση διατήρησης.

Ο θησαυρός περιλαμβάνει 573 πλήρως άθικτα γυάλινα βραχιόλια – η μεγαλύτερη τέτοια συγκέντρωση που έχει καταγραφεί ποτέ στην αρχαιολογική μελέτη των εδαφών των Ρως του Κιέβου, καθώς και δεκάδες πολύτιμα αντικείμενα που σχετίζονται με την θρησκευτική και εμπορική ζωή της ελίτ.

Ανάμεσα στα αντικείμενα ξεχωρίζουν:

Ένας ογκώδης εγκόλπιος σταυρός, ο οποίος παραδοσιακά συνδέεται με τα άμφια κληρικού υψηλής ιεραρχίας.

9 χάλκινοι και 8 μαρμάρινοι σταυροί-μενταγιόν.

18 ρομβοειδείς πόρπες με φινίρισμα ψευδοκοκκίδωσης.

5 ασημένια «κροταφικοί κρίκοι» (παραδοσιακό κόσμημα κεφαλής).

Μια μολύβδινη ένθετο με στυλιζαρισμένη αναπαράσταση τρίαινας-γερακιού.

Ένα ασημένιο δαχτυλίδι-σφραγίδα σε σχήμα ασπίδας και μια χάλκινη κεφαλή πολεμικού ροπάλου.

Σφραγίδες διακοσμημένες με ηλιακό σύμβολο τύπου «Dorogochyn», καθώς και πολυάριθμα θραύσματα που αναμένουν συντήρηση και μελέτη.

Μια αρχαιολογική ανακάλυψη που συμβαίνει μια φορά στη ζωή

Αυτό που καθιστά την ανακάλυψη πραγματικά μοναδική, όπως τονίζουν οι ερευνητές, είναι η τεράστια ποσότητα και η ποικιλομορφία των γυάλινων βραχιολιών. Ενώ αυτού του είδους τα βραχιόλια φοριούνταν ευρέως ως γυναικεία κοσμήματα στην αστική κουλτούρα των Ρως του Κιέβου πριν από τη μογγολική εισβολή, σχεδόν ποτέ δεν βρίσκονται άθικτα, καθώς συνήθως διασώζονται μόνο σε θραύσματα. Αντιθέτως, η συλλογή του Βολοντίμιρ διατηρεί εκατοντάδες πλήρη δείγματα, τα οποία χωρίζονται σε 109 διακριτούς τύπους.

Τα βραχιόλια ποικίλλουν σε μορφή -στριφτά, λεία και τραπεζοειδή- και εμφανίζονται σε μια εντυπωσιακή παλέτα χρωμάτων, που περιλαμβάνει βαθύ πράσινο, μπλε, βιολετί, κίτρινο και αστραφτερές χρυσές αποχρώσεις. Η διάμετρός τους κυμαίνεται από 4,0 έως 5,9 εκατοστά, με ορισμένες σειρές να εκπροσωπούνται από 5 έως 31 πανομοιότυπα κομμάτια, ενώ άλλες διασώζονται ως σπάνια, μεμονωμένα δείγματα. Οι ειδικοί συντήρησης σημειώνουν ότι η συνεχιζόμενη αποκατάσταση πρόσθετων θραυσμάτων που βρέθηκαν στην τοποθεσία αναμένεται να διευρύνει τη συλλογή ακόμη περισσότερο.

Για τους αρχαιολόγους, ο «Θησαυρός του Εμπόρου» αντιπροσωπεύει μια ευκαιρία-σταθμό για τη μελέτη της μεσαιωνικής υαλουργίας, των δικτύων ανταλλαγής και της καταναλωτικής κουλτούρας, μέσα από ένα ολοκληρωμένο και καλοδιατηρημένο σύνολο δεδομένων και όχι από μεμονωμένα ευρήματα.

Ο ιδιοκτήτης του θησαυρού

Το πλαίσιο του θησαυρού υποδηλώνει ότι ανήκε σε έναν έμπορο – είτε σε κάποιον που μετέφερε πολύτιμα εμπορεύματα στην αγορά του Βολοντίμιρ, είτε σε ένα άτομο που διέφευγε από τη σύγκρουση προσπαθώντας να διασώσει το απόθεμά του. Τα στοιχεία δείχνουν ότι ο θησαυρός αποκρύφτηκε ξαφνικά και δεν ανακτήθηκε ποτέ, πιθανότατα κατά τη διάρκεια της εκστρατείας των Μογγόλων-Τατάρων υπό την ηγεσία του Μπατού Χαν στα τέλη του χειμώνα του 1241. Το «Χρονικό της Γαλικίας-Βολυνίας» καταγράφει τη βίαιη λεηλασία του Βολοντίμιρ και των γειτονικών πόλεων κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, προσφέροντας ένα δραματικό ιστορικό υπόβαθρο στο εύρημα.

Αυτή η «παγωμένη στιγμή στον χρόνο» -εμπορεύματα συσκευασμένα και κρυμμένα βιαστικά- επιτρέπει στους ερευνητές να ανασυνθέσουν τος οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες στις παραμονές μιας καταστροφής, ρίχνοντας φως στον τρόπο λειτουργίας του αστικού εμπορίου σε ένα από τα σημαντικότερα πριγκιπικά κέντρα της μεσαιωνικής Βολυνίας.

Η έκθεση των ευρημάτων

Μετά την επιστημονική επεξεργασία και ανάλυση, τα αντικείμενα θα μεταφερθούν στο Ιστορικό Μουσείο Omelyan Dvernytsky του Βολοντίμιρ, όπου θα αποτελέσουν τον πυρήνα μιας νέας έκθεσης αφιερωμένης στην κληρονομιά της πριγκιπικής εποχής της πόλης. Η ερευνητική ομάδα προσδοκά επίσης την πιθανότητα μελλοντικής προβολής σε μουσειακά ιδρύματα εθνικού επιπέδου, γεγονός που αντανακλά την εξαιρετική ακαδημαϊκή και πολιτιστική αξία της ανακάλυψης.

Η έρευνα διεξήχθη στο πλαίσιο των νομικά επιβεβλημένων μελετών για τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς πριν από τη σύγχρονη οικοδομική ανάπτυξη σε αρχαιολογικά σημαντική γη. Το έργο έφερε κοντά την Αρχαιολογική Αποστολή Βολυνίας, το Εθνικό Πανεπιστήμιο Λέσια Ουκραΐνκα της Βολυνίας, τα Κρατικά Ιστορικά-Πολιτιστικά Αποθέματα στο Λουτσκ και στο Αρχαίο Βολοντίμιρ, καθώς και την Πανουκρανική Ένωση Αρχαιολόγων, κατόπιν ανάθεσης από την εταιρεία «Volodymyr City».

Μια ανακάλυψη παγκόσμιας σημασίας

Πέρα από την τοπική του σημασία, ο «Θησαυρός του Εμπόρου του Βολοντίμιρ» συνεισφέρει σημαντικά νέα στοιχεία στην ευρύτερη ιστορία της μεσαιωνικής Ανατολικής Ευρώπης. Η κλίμακα και η ακεραιότητα της συλλογής των βραχιολιών επιτρέπουν στους μελετητές να αναλύσουν τις τεχνολογίες παραγωγής, την υφολογική εξέλιξη και τις περιφερειακές εμπορικές συνδέσεις σε ολόκληρο τον κόσμο των Ρως του Κιέβου με πρωτοφανή ακρίβεια.

Καθώς οι ερευνητές συνεχίζουν την καταλογογράφηση και την ανασύσταση του υλικού, η ανακάλυψη αυτή αναμένεται να αναδιαμορφώσει την κατανόησή μας για το πώς ζούσαν, εμπορεύονταν και επιβίωναν οι άνθρωποι στη Βολυνία του 13ου αιώνα – μέχρι την ημέρα που η ιστορία τούς προσπέρασε και οι θησαυροί τους έμειναν θαμμένοι κάτω από την πόλη που κάποτε αποκαλούσαν πατρίδα τους.