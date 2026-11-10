Στον «αέρα» τα αντιπλημμυρικά έργα στη Θεσσαλία – Αποχώρησαν οι Ολλανδοί και ζητούν 2,5 εκατ. ευρώ με εξώδικο

Σοβαρό αδιέξοδο έχει προκύψει στην αντιπλημμυρική θωράκιση της Θεσσαλίας, καθώς οι Ολλανδοί που είχαν αναλάβει την εκπόνηση μελετών για τα αναγκαία έργα μετά την καταστροφική κακοκαιρία Daniel αποχώρησαν από τη χώρα, διεκδικώντας παράλληλα 2,5 εκατομμύρια ευρώ από το Ελληνικό Δημόσιο.

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο Τάσος Τέλλογλου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ANT1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου, η ολλανδική πλευρά διέκοψε τη δραστηριότητά της στην Ελλάδα, απομάκρυνε περίπου 30 μηχανικούς και έκλεισε τα γραφεία που διατηρούσε για την υλοποίηση του έργου.

Στη συνέχεια, απέστειλε εξώδικη δήλωση προς το Ελληνικό Δημόσιο, ζητώντας την καταβολή 2,5 εκατ. ευρώ, ποσό που αφορά την πρώτη και τη δεύτερη φάση των μελετών.

Ποια αντιπλημμυρικά έργα παραμένουν σε εκκρεμότητα

Όπως είχε αποκαλύψει ο ΑΝΤ1, το Ελληνικό Δημόσιο αντιμετώπιζε δυσκολίες στον εντοπισμό και την παράδοση των απαραίτητων μελετών για σημαντικές αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις στη Θεσσαλία. Μεταξύ των έργων που περιλαμβάνονται στον σχετικό σχεδιασμό βρίσκονται τα φράγματα της Πύλης και του Μουζακίου, το κανάλι μεταφοράς της Γυρτώνης, η επέκταση της δεξαμενής της Κάρλας, καθώς και 198 μικρότερα έργα ορεινής προστασίας.

Η έλλειψη των αναγκαίων στοιχείων και η μη ολοκλήρωση των μελετών έχουν δημιουργήσει εμπόδια στην προώθηση των παρεμβάσεων.

Υπενθυμίζεται ότι η εγκατάσταση των Ολλανδών στην Ελλάδα είχε πραγματοποιηθεί στις 2 Σεπτεμβρίου 2024, με στόχο την προετοιμασία των έργων που θα ενίσχυαν την προστασία της Θεσσαλίας από μελλοντικά πλημμυρικά φαινόμενα.

Διαφωνία για τις μελέτες και την πληρωμή των 2,5 εκατ. ευρώ

Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης βρίσκεται το ζήτημα των συμβατικών υποχρεώσεων και των στοιχείων που απαιτούνταν για την ολοκλήρωση των μελετών.

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, το Ελληνικό Δημόσιο αναγνωρίζει ότι έχει δημιουργηθεί αδιέξοδο, υποστηρίζει ωστόσο ότι η ολλανδική πλευρά όφειλε να παραδώσει σειρά πρόσθετων μελετών, όπως προβλεπόταν στη σύμβαση, προκειμένου να προχωρήσει η πληρωμή της.

Από την πλευρά τους, οι Ολλανδοί αντιτείνουν ότι, παρά το γεγονός πως έχουν περάσει περισσότερα από δύο χρόνια από την έναρξη της συνεργασίας, δεν έχουν παραλάβει ακόμη από το ελληνικό κράτος τα απαραίτητα στοιχεία για την εκπόνηση των συγκεκριμένων πρόσθετων μελετών.

Η διαφωνία αυτή οδήγησε στην αποχώρηση των μηχανικών, στο κλείσιμο των γραφείων και τελικά στην εξώδικη διεκδίκηση του ποσού των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Στον «αέρα» η έναρξη των έργων

Η εμπλοκή προκαλεί ανησυχία για την πορεία των αντιπλημμυρικών παρεμβάσεων, καθώς χωρίς την ολοκλήρωση των απαιτούμενων μελετών δεν μπορεί να προχωρήσει η έναρξη των αντίστοιχων έργων.

Πρόκειται για παρεμβάσεις που σχεδιάστηκαν μετά την κακοκαιρία Daniel, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι σοβαρές αδυναμίες στην αντιπλημμυρική προστασία της Θεσσαλίας.

Πλέον, το ζητούμενο είναι πώς θα ξεπεραστεί το αδιέξοδο μεταξύ της ελληνικής και της ολλανδικής πλευράς και με ποιον τρόπο θα προχωρήσουν οι μελέτες που αποτελούν προϋπόθεση για την υλοποίηση των έργων.

Περισσότερα από δύο χρόνια μετά την έναρξη της συνεργασίας, ο σχεδιασμός για την αντιπλημμυρική θωράκιση της Θεσσαλίας βρίσκεται αντιμέτωπος με μια σοβαρή εκκρεμότητα, χωρίς να έχει αποσαφηνιστεί πότε θα μπορέσουν να προχωρήσουν οι παρεμβάσεις.