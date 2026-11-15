Σε χριστουγεννιάτικη διάθεση η Ελένη Μενεγάκη – Δείτε φωτό

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Ελένη Μενεγάκη
Φωτογραφία: Instagram/elenimenegaki
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε χριστουγεννιάτικη διάθεση βρίσκεται η Ελένη Μενεγάκη, η οποία στόλισε το σπίτι της και μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μία σειρά από γιορτινές φωτογραφίες της.
  • Πρωταγωνιστής στις αναρτήσεις της ήταν το εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο δέντρο που δεσπόζει στο σαλόνι της, μπροστά στο οποίο πόζαρε χαμογελαστή.
  • Η παρουσιάστρια έχει πλέον περισσότερο χρόνο να αφιερώνει στην οικογένειά της, στον σύζυγό της, Μάκη Παντζόπουλο, και στα παιδιά της.

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Σε χριστουγεννιάτικη διάθεση βρίσκεται η Ελένη Μενεγάκη, η οποία στόλισε το σπίτι της και μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μία σειρά από γιορτινές φωτογραφίες της.

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Η Ελένη Μενεγάκη περιμένει τα Χριστούγεννα και δεν χάνει την ευκαιρία να μοιράζεται με τους followers της μικρά στιγμιότυπα από την προσωπική της ζωή.

Αυτή τη φορά, πρωταγωνιστής στις αναρτήσεις της ήταν το εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο δέντρο, το οποίο δεσπόζει στο σαλόνι του σπιτιού της.

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Πολλές όψεις

Η Ελένη Μενεγάκη πόζαρε χαμογελαστή μπροστά του! Σε άλλη λήψη, η παρουσιάστρια εμφανίζεται χαλαρή στον καναπέ της.

H Ελένη Μενεγάκη έχει μιλήσει πολλές φορές για την ιδιαίτερη σημασία που έχει στη ζωή της η οικογένεια, ενώ πλέον έχει περισσότερο χρόνο να αφιερώνει στον σύζυγό της, Μάκη Παντζόπουλο, και στα παιδιά της.

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