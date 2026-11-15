Σε χριστουγεννιάτικη διάθεση η Ελένη Μενεγάκη – Δείτε φωτό

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Σε χριστουγεννιάτικη διάθεση βρίσκεται η Ελένη Μενεγάκη, η οποία στόλισε το σπίτι της και μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μία σειρά από γιορτινές φωτογραφίες της.

Η Ελένη Μενεγάκη περιμένει τα Χριστούγεννα και δεν χάνει την ευκαιρία να μοιράζεται με τους followers της μικρά στιγμιότυπα από την προσωπική της ζωή.

Αυτή τη φορά, πρωταγωνιστής στις αναρτήσεις της ήταν το εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο δέντρο, το οποίο δεσπόζει στο σαλόνι του σπιτιού της.

Πολλές όψεις

Η Ελένη Μενεγάκη πόζαρε χαμογελαστή μπροστά του! Σε άλλη λήψη, η παρουσιάστρια εμφανίζεται χαλαρή στον καναπέ της.

H Ελένη Μενεγάκη έχει μιλήσει πολλές φορές για την ιδιαίτερη σημασία που έχει στη ζωή της η οικογένεια, ενώ πλέον έχει περισσότερο χρόνο να αφιερώνει στον σύζυγό της, Μάκη Παντζόπουλο, και στα παιδιά της.