Με βίντεο στα social media ο Αντώνης Σαμαράς παρουσίασε τις προτάσεις του για τη στεγαστική κρίση.

Στο βίντεο του που δημοσιεύθηκε σήμερα Πέμπτη (19/11) ο Αντώνης Σαμαράς εκφράζει την ευθεία αντίθεσή του στην αύξηση του συντελεστή δόμησης ως λύση για το στεγαστικό λέγοντας πως «είναι παράλογο να υπάρχουν τόσα ακατοίκητα οικήματα και εμείς να επιλέγουμε να τσιμεντώσουμε ό,τι έχει γλιτώσει ως τώρα».

Ο πρώην πρωθυπουργός συνδέει τα υψηλά ενοίκια με Airbnb, Golden Visa αλλά και προγράμματα στέγασης παράνομων μεταναστών που διαχειρίζονται ΜΚΟ, κάνοντας λόγο για συχνά αδιαφανείς όρους.

Όπως αναφέρει, «η Ελλάδα είχε ένα από τα υψηλότερα ποσοστά ιδιοκατοίκησης. Και σήμερα τα νέα ζευγάρια δεν βρίσκουν σπίτια με προσιτά ενοίκια – ούτε οι φοιτητές όταν σπουδάζουν μακριά από το πατρικό τους. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο “στεγαστικό”. Έχει και δημογραφικές διαστάσεις. Όταν τα νέα ζευγάρια δεν μπορούν να λύσουν το πρόβλημα της στέγασης, διστάζουν να κάνουν οικογένεια. Διστάζουν ακόμα περισσότερο να κάνουν παιδιά».

«Το πρόβλημα δεν είναι μόνο ελληνικό», τονίζει ο Αντώνης Σαμαράς, υπογραμμίζοντας πως «το αντιμετωπίζουν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες». Επισημαίνει ωστόσο ότι η ελληνική περίπτωση έχει μια ιδιαιτερότητα:

«Από τη μια πλευρά, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι δεν βρίσκουν σπίτι. Από την άλλη, εκατοντάδες χιλιάδες σπίτια παραμένουν κλειστά!

Πόσα; Μόνο στην Αττική, όπου συγκεντρώνεται σχεδόν το 40% του πληθυσμού της χώρας, υπάρχουν πάνω από μισό εκατομμύριο κλειστές κατοικίες! Τα σπίτια αυτά είναι κλειστά γιατί δεν μπορούν οι ιδιοκτήτες τους να τα συντηρήσουν, γιατί είναι εγκλωβισμένα σε κληρονομικές διαμάχες, γιατί βρίσκονται σε υποβαθμισμένες περιοχές».

«Κι ακόμα, τα διαθέσιμα σπίτια έχουν απλησίαστα ενοίκια, γιατί ανεβάζουν τις τιμές τους εξωγενείς παράγοντες όπως η ζήτηση για Rbnb, για Golden Visa, η προγράμματα για στέγαση παράνομων μεταναστών που διαχειρίζονται ΜΚΟ – συχνά με όχι και τόσο διαφανείς όρους», σημειώνει.

Οι προτάσεις του Αντώνη Σαμαρά

«Πρέπει να ανοίξουν αυτά τα εκατοντάδες χιλιάδες κλειστά σπίτια! Το κράτος μπορεί με χαμηλό κόστος και σε πολύ σύντομο χρόνο, να απελευθερώσει ένα σημαντικό ποσοστό από τα υπάρχοντα ακίνητα. Πώς; Με χαμηλότοκα δάνεια για τη ανακαίνισή τους. Με νομοθετικές ρυθμίσεις, που θα ξεμπλοκάρουν όσα βρίσκονται σε κληρονομική εκκρεμότητα. Με ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση όσων ανοίγουν τα κλειστά σπίτια τους. Με ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση ενοικίασης σπιτιών έναντι άλλων χρήσεων. Με κίνητρα στους νέους να εγκατασταθούν στην επαρχία. Μέτρα που αυξάνουν την προσφορά εκεί που υπάρχει μεγάλο απόθεμα κλειστών κατοικιών και μειώνουν την ζήτηση από εξωγενείς πηγές. Μπορούν να μειώσουν τα ενοίκια. Και να δώσουν εισόδημα σε πολλές οικογένειες ιδιοκτητών που σήμερα τα έχουν κλειστά», τονίζει ο πρώην πρωθυπουργός, παρουσιάζοντας τις προτάσεις του για το στεγαστικό.

Και συνεχίζει: «Αυτό κοστίζει πολύ λιγότερο από το να κατασκευάσουμε νέα γενιά εργατικών πολυκατοικιών όταν έχουμε τόσες εκατοντάδες χιλιάδες κλειστές – και αχρηστευμένες – κατοικίες. Ή πολύ περισσότερο όταν ακούμε να γίνεται λόγος για νέα αύξηση του συντελεστή δόμησης».

«Είναι παράλογο να υπάρχουν τόσα ακατοίκητα οικήματα και εμείς να επιλέγουμε να τσιμεντώσουμε ό,τι έχει γλιτώσει ως τώρα! Στο στεγαστικό υπάρχει ήδη μια τεράστια στρέβλωση. Κι εμείς πρέπει να καταργήσουμε τη στρέβλωση. Όχι να την κάνουμε χειρότερη. Και να λύσουμε το στεγαστικό για εκατοντάδες χιλιάδες νέους ανθρώπους», σημειώνει.

«Πού τους χρειαζόμαστε να μείνουν εδώ, και να κάνουν οικογένεια. Μη κάνουμε λάθος: Από το στεγαστικό κρίνεται η δημογραφική και η αναπτυξιακή δυναμική της χώρας. Κρίνεται, τελικά, το ίδιο το μέλλον αυτού του τόπου», καταλήγει.