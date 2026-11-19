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«Ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Τσίπρας έχουν χάσει τον ύπνο τους, γιατί καταλαβαίνουν πως δεν θα μπορέσουν να κρύψουν τις ευθύνες τους για το πάρτι των funds», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωσή του.

Σχολιάζει ότι οι τοποθετήσεις της ΝΔ και της ΕΛΑΣ μετά την ψήφιση της Eξεταστικής Eπιτροπής, είναι «άλλο ένα δείγμα της αναξιοπιστίας και της πολιτικής τους υποκρισίας».

Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι η ΝΔ και ο κ. Μητσοτάκης «ψήφισαν ένα “ένοχο” παρών και σαν άλλοι Πόντιοι Πιλάτοι ένιψαν τας χείρας τους ελπίζοντας ανεξάρτητοι βουλευτές να τους βγάλουν από τη θέση του απολογούμενου». Από την άλλη σημειώνει ότι η ΕΛΑΣ μίλησε για την Εξεταστική Επιτροπή μετά την έγκρισή της και έως τότε «σιγή ασυρμάτου από εκείνους που τάχα δεν πούλησαν ούτε 1 ευρώ στα funds».

«Τώρα όμως θα κληθούν και οι δύο να εξηγήσουν στους πολίτες τις πολιτικές τους επιλογές να ξηλωθεί το προστατευτικό πλαίσιο για τους δανειολήπτες και να πριμοδοτήσουν την ασυδοσία των funds», τονίζει το ΠΑΣΟΚ.

Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην εκτενή ανακοίνωσή του απαριθμεί τα βασικά ερωτήματα για τα οποία υποστηρίζει ότι οφείλουν απαντήσεις οι δύο πλευρές.

Συγκεκριμένα, όσον αφορά στη ΝΔ αναφέρει ότι «θα απαντήσει:

1. Για ποιο λόγο ενώ η 1023/2019 Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έδινε τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να έχουν συστήματα προστασίας της πρώτης κατοικίας, εκείνοι επέλεξαν με τον 4738/2020 να δώσουν τους δανειολήπτες βορά στα funds;

2. ⁠Γιατί ψήφισαν με αδιαφανή τρόπο το Ηρακλής ΙΙ; Τι δεσμεύσεις πήραν απέναντι στα funds; Σε ποια επιχειρηματικά σχέδια συμφώνησαν; Πόσο τις εκατό των κερδών των funds αποδέχτηκαν να προέρχεται από πλειστηριασμούς;

3. ⁠Γιατί επέτρεψαν να μην είναι υποχρεωτική η συμμετοχή των πιστωτών στον εξωδικαστικό μηχανισμό;

4. Γιατί με το άρθρο 23 -μια πρωτοφανή στα νομικά χρονικά διάταξη – επιχείρησαν να καταργήσουν όποια πρόνοια της Πολιτικής Δικονομίας προστάτευε τους οφειλέτες;».

Όσον αφορά στην ΕΛΑΣ το ΠΑΣΟΚ αναφέρει ότι «προσπαθεί να μαζέψει τα ασυμμάζευτα πάνω στον πανικό της, γιατί πλέον θα αποκαλυφθεί ο ταυτόσημος ρόλος του κ. Τσίπρα και του κ. Μητσοτάκη. Σχολιάζει ότι «βγάζουν ανακοινώσεις για “αλήθειες” και “μύθους”», όμως πρώτα «οφείλουν απαντήσεις: