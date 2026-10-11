Απάτη κατά του ΕΦΚΑ: Απολογούνται σήμερα ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και ακόμη 9 κατηγορούμενοι

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Ενώπιον της ανακρίτριας αναμένεται να απολογηθούν σήμερα, Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και ακόμη εννέα κατηγορούμενοι για την υπόθεση του κυκλώματος που φέρεται να εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ, προκαλώντας ζημιά εκατομμυρίων ευρώ στο Δημόσιο.

Οι 11 κατηγορούμενοι είχαν ζητήσει και λάβει προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσουν τις απολογίες τους, οι οποίες έχουν προγραμματιστεί να αρχίσουν στις 9 το πρωί.

Ο παρουσιαστής και πρόεδρος του ΛΑΟΣ αντιμετωπίζει, μεταξύ άλλων, την κατηγορία της διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης, ενώ η δικογραφία περιλαμβάνει κακουργηματικές πράξεις που συνδέονται με απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Το δίκτυο εταιρειών και η εκτιμώμενη ζημιά

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, οι κατηγορούμενοι φέρονται να είχαν δημιουργήσει δίκτυο εταιρειών, χρησιμοποιώντας σε αρκετές περιπτώσεις πρόσωπα που εμφανίζονταν ως διαχειριστές χωρίς να ασκούν ουσιαστικό έλεγχο στη δραστηριότητα των επιχειρήσεων.

Οι εταιρείες δραστηριοποιούνταν, μεταξύ άλλων, στους τομείς της εστίασης, της διαφήμισης, της διασκέδασης και του εμπορίου. Σύμφωνα με τις αρχές, συσσώρευαν οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές, οι οποίες δεν καταβάλλονταν, και στη συνέχεια είτε διέκοπταν τη λειτουργία τους είτε αντικαθίσταντο από άλλες επιχειρήσεις.

Οι αρχικές πληροφορίες προσδιόριζαν τη ζημιά σε ποσό άνω του 1,5 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, νεότερα στοιχεία της έρευνας ανεβάζουν τη συνολική εκτιμώμενη επιβάρυνση του Δημοσίου σε περισσότερα από 5 εκατ. ευρώ.

Σε βάρος των συλληφθέντων έχει ασκηθεί, κατά περίπτωση, ποινική δίωξη για πέντε κακουργήματα και ένα πλημμέλημα, ενώ οι δικαστικές αρχές εξετάζουν και ενδεχόμενες φορολογικές παραβάσεις.

«Είμαι αθώος, δεν αποδέχομαι τις κατηγορίες, είναι σκευωρία»

Ο Φίλιππος Καμπούρης αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται. Κατά τη μεταγωγή του από τη ΓΑΔΑ στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων είχε δηλώσει στους δημοσιογράφους: «Είμαι αθώος, δεν αποδέχομαι τις κατηγορίες, είναι σκευωρία».

Ανάλογη είναι και η θέση της υπεράσπισής του. Ο δικηγόρος του, Απόστολος Λύτρας, έχει υποστηρίξει ότι η υπόθεση αφορά οφειλές εταιρειών προς τον ασφαλιστικό φορέα και όχι απάτη, ενώ έχει αμφισβητήσει και την ύπαρξη εγκληματικής οργάνωσης.

Ο κατηγορούμενος δεν είχε δώσει αναλυτικές εξηγήσεις κατά την αστυνομική προανάκριση, επιλέγοντας να αναπτύξει τις θέσεις του ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Μετά την ολοκλήρωση των απολογιών, ανακρίτρια και εισαγγελέας αναμένεται να αποφανθούν για την περαιτέρω ποινική μεταχείριση των κατηγορουμένων.