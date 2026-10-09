Απάτη κατά του ΕΦΚΑ: Νέα μαρτυρία για τη δράση του κυκλώματος – «Όλοι του λέγαμε να κάνει πίσω» λέει η αδελφή του «Κωλοτούμπα»

Νέες μαρτυρίες έρχονται στη δημοσιότητα για την υπόθεση του κυκλώματος, του οποίο φερόμενος ως αρχηγός είναι ο Φίλιππος Καμπούρης. Πρώην εργαζόμενη σε λογιστικό γραφείο που, όπως ανέφερε, συνεργαζόταν μαζί του περιέγραψε πρακτικές που αφορούσαν τη δημιουργία και το κλείσιμο εταιρειών, τη χρήση προσώπων ως «μπροστινών» και τη λειτουργία επιχείρησης νυχτερινής διασκέδασης.

Την ίδια ώρα, η αδελφή του άνδρα που είναι γνωστός ως «Κωλοτούμπας» μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Αποκαλύψεις» για τη σχέση του αδελφού της με τον Φίλιππο Καμπούρη, υποστηρίζοντας ότι λάμβανε χρήματα προκειμένου να υπογράφει έγγραφα.

Η μαρτυρία της πρώην εργαζόμενης

Η γυναίκα ανέφερε ότι εργάστηκε στο συγκεκριμένο λογιστικό γραφείο από το 2017 έως περίπου το 2021 και υποστήριξε ότι στο διάστημα αυτό δημιουργήθηκαν αρκετές εταιρείες που συνδέονταν με τον Φίλιππο Καμπούρη. «Μέσα στο γραφείο άνοιγαν συνεχώς εταιρείες του κ. Καμπούρη. Την εποχή που ήμουν εγώ εκεί, από το 2017 μέχρι το 2021 περίπου, πρέπει να είχαν ανοίξει επτά-οκτώ εταιρείες», ανέφερε.

Μεταξύ των επιχειρήσεων που, όπως είπε, εξυπηρετούσε το λογιστικό γραφείο ήταν και νυχτερινό κέντρο. Η πρώην εργαζόμενη ισχυρίστηκε ότι για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ακόμη και πελάτες του καταστήματος δηλώνονταν ως εργαζόμενοι προτού εισέλθουν στον χώρο. «Μέσα σε αυτές τις εταιρείες ήταν και το μπουζουξίδικο. Τραγουδούσαν διάφοροι γνωστοί τραγουδιστές και, από ό,τι φαντάζομαι, πρέπει να έκανε μεγάλο τζίρο, γιατί σκεφτείτε ότι υπήρχε εποχή που και ο πελάτης στο μπουζουξίδικο, για να μπει μέσα, να πετάξει λουλούδια, να πιει τα ποτά του, περνούσε πρώτα από το λογιστικό γραφείο, γραφόταν ως υπάλληλος και συνέχιζε μετά μέσα να διασκεδάζει», είπε.

Η μάρτυρας υποστήριξε ακόμη ότι, όταν υπήρχε ένδειξη επικείμενου ελέγχου, εταιρείες έκλειναν και στη θέση τους δημιουργούνταν άλλες, οι οποίες εμφανίζονταν στο όνομα προσώπων που στο γραφείο αποκαλούσαν «μπροστινούς». «Όταν περνούσε κάποιο σήμα στον ΕΦΚΑ, στο ΙΚΑ, σήμα δεν ξέρω πού, κατευθείαν έκλειναν τις εταιρείες και άνοιγαν άλλες στη θέση τους. Με “μπροστινούς”, τους λέγαμε εμείς. Ο “μπροστινός”, για να ξέρετε, είναι ένας άνθρωπος που δεν έχει εισόδημα στο όνομά του, οπότε δεν μπορεί να διεκδικήσει κάτι το κράτος από αυτόν, είτε αυτοκίνητο είτε ακίνητο είτε οτιδήποτε. Στυλ “Κωλοτούμπας”, κάτι τέτοιο», ανέφερε.

Οι αναφορές για 400 εταιρείες και την Κύπρο

Η πρώην εργαζόμενη περιέγραψε το λογιστικό γραφείο ως επιχείρηση με ιδιαίτερα μεγάλο πελατολόγιο, υποστηρίζοντας ότι ενδεχομένως εξυπηρετούσε 400 εταιρείες ή και περισσότερες. «Με πάρα πολλούς πελάτες. Αυτό το λογιστικό γραφείο είχε πολύ μεγάλο πελατολόγιο. Δηλαδή, μπορεί να ήταν 400 εταιρείες, μπορεί και παραπάνω. Προσέφεραν τις υπηρεσίες τους, νόμιμες και παράνομες», δήλωσε.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στα μέτρα πρόσβασης που υπήρχαν στις εγκαταστάσεις του γραφείου. «Το γραφείο αυτό λειτουργούσε με κωδικό. Δηλαδή, για να μπει κάποιος μέσα —ή εγώ, που ήμουν υπάλληλος— έπρεπε να πατήσει κωδικό για να μπορέσει να μπει μέσα στο κτίριο, γιατί αλλιώς δεν έμπαινε. Υπήρχε κάμερα στην πόρτα και έλεγαν ποιος είναι από το τηλέφωνο», είπε.

Η γυναίκα ισχυρίστηκε επίσης ότι εταιρείες που αντιμετώπιζαν προβλήματα στην Ελλάδα δημιουργούνταν σε ορισμένες περιπτώσεις μέσω δικηγόρου στην Κύπρο. «Κάποιες εταιρείες που είχαν θέμα εδώ, για να κρύψουν εισοδήματα, να μην περάσουν ΦΠΑ, να μην πληρώσουν εισφορές, άνοιγαν με Κύπριο δικηγόρο. Συνήθως και οι λογιστές, αρκετοί από αυτούς, πήγαιναν στην Κύπρο. Έφερναν μαύρο χρήμα, νομίζω μέχρι 9.999 ευρώ, που μπορούσε να φέρει κάποιος χωρίς να φορολογηθεί, και έκαναν τα ταξίδια, γιατί τα είχαμε πάρα πολύ συχνά», ανέφερε.

Η πρώην εργαζόμενη αναφέρθηκε και στην περιουσία του ιδιοκτήτη του λογιστικού γραφείου, υποστηρίζοντας ότι αυτή είχε αυξηθεί σημαντικά τα προηγούμενα χρόνια. «Είχε αποκτήσει πάρα πολλή περιουσία τα τελευταία 10-15 χρόνια. Σε ακίνητα, νομίζω», δήλωσε.

Ερωτηθείσα εάν τα συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία υπήρχαν και παλαιότερα, απάντησε: «Όχι, φυσικά δεν τα κατείχε πριν. Αλλά με ένα τέτοιο γραφείο, αν κάνει μια παρανομία και ο πελάτης μπορεί να βγάλει, ξέρω εγώ, 200.000 ευρώ… Άμα πάρει ένα ποσοστό 10%, είναι ουσιαστικά 20.000 ευρώ. Άμα έχει δέκα πελάτες, αυτομάτως βγάζει ένα πολύ καλό εισόδημα».

Κατά τους ισχυρισμούς της, οι πρακτικές που περιέγραψε δεν περιορίζονταν σε υποθέσεις που αφορούσαν τον Φίλιππο Καμπούρη, αλλά επεκτείνονταν και σε άλλους πελάτες του γραφείου. «Σίγουρα είναι και άλλοι και δεν θέλω να πω ονόματα, αλλά είναι σίγουρα πάρα πολλοί. Είναι τουλάχιστον 30-50, που έχουν “αφαιμάξει” από το ελληνικό κράτος 50-100 εκατομμύρια. Νομίζω ότι αυτό το λογιστικό γραφείο πρέπει να λειτουργούσε τριγωνικά με άλλα λογιστικά γραφεία», ισχυρίστηκε.

Η μάρτυρας αναφέρθηκε, τέλος, και στις εργασιακές συνθήκες, υποστηρίζοντας ότι οι υπάλληλοι του γραφείου δεν λάμβαναν τις προβλεπόμενες παροχές. «Το λογιστικό γραφείο δεν έδινε και στους υπαλλήλους του δώρα. Δεν έπαιρνε κανένας επίδομα Χριστουγέννων, Πάσχα, αδείας, οτιδήποτε. Λειτουργούσε όπως λειτουργούσε και η επιχείρηση του κ. Καμπούρη», κατέληξε.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Η αδελφή του «Κωλοτούμπα» για τη σχέση με τον Φίλιππο Καμπούρη

Για τη σχέση του αδελφού της, Γιάννη, με τον Φίλιππο Καμπούρη μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Αποκαλύψεις» η αδελφή του άνδρα που είναι γνωστός ως «Κωλοτούμπας».

Η γυναίκα υποστήριξε ότι ο αδελφός της είχε προηγουμένως εργαστεί ως διανομέας και σε πιτσαρίες, αλλά είχε σταματήσει εξαιτίας προβλημάτων υγείας. Όπως ανέφερε, ο Γιάννης γνώρισε στη συνέχεια τον Φίλιππο Καμπούρη, ο οποίος του πρότεινε να υπογράφει έγγραφα έναντι αμοιβής.

«Το μόνο που με προβληματίζει είναι ότι αυτός δεν είχε ιδέα. Είναι ηλίθιος, κατά τη γνώμη μου. Του έταξε λαγούς με πετραχήλια. Εγώ δεν τον δικαιολογώ. Όλοι του λέγαμε να κάνει πίσω και να βρει μια άλλη δουλειά. Γιατί είχε μηχανάκι, δούλευε ντελίβερι, δούλευε σε πιτσαρίες. Τελευταία είχε κάποια προβλήματα υγείας με την καρδιά του και τα παράτησε. Και όταν έκανε τις κωλοτούμπες, πήγαινε και για τον χαβαλέ του. Δεν ενοχλούσε κανέναν. Εκεί του την είχε βαρέσει. Από ό,τι ξέρω, πήγαινε στα κανάλια και τον γνώρισε. Και του είπε: “Δεν έχω να φάω, δεν έχω δουλειά”. Έτσι, του πρότεινε δουλειά ο Καμπούρης. Είχαν μια συνεργασία. Του λέει: “Θα υπογράφεις κάποια χαρτιά και εγώ θα σου δίνω τόσα”».

Σε ερώτηση εάν ο αδελφός της γνώριζε ότι όσα υπέγραφε ήταν παράνομα, απάντησε: «Αυτό, να σας πω την αμαρτία μου, δεν το ξέρω και δεν τον καλύπτω. Πιστεύω ότι δεν του έλεγε τα πάντα ο Φίλιππος. Του έλεγε: “Είναι μια εταιρεία. Υπόγραψε, απλά για να μη φαίνεται το όνομά μου”».

Σύμφωνα με όσα υποστήριξε, το αντάλλαγμα ήταν 200 ευρώ την εβδομάδα, ενώ αναφέρθηκε και στο σπίτι όπου διαμένει σήμερα ο αδελφός της.

«Του έδινε 200 ευρώ την εβδομάδα. Το σπίτι στο οποίο μένει τώρα ο Γιάννης είναι του Φίλιππου. Είναι της αδελφής του, απ’ ό,τι έχω μάθει, που πέθανε. Τον Φίλιππο τον είδα εγώ στο σπίτι, όταν πήγα και τον βοήθησα να το καθαρίσει».

Ερωτηθείσα για την εντύπωση που είχε σχηματίσει για τον Φίλιππο Καμπούρη, δήλωσε: «Δεν μου φάνηκε σόι ο Φίλιππος. Κάτι βρομούσε από την αρχή».

Η αδελφή του Γιάννη υποστήριξε ακόμη ότι ο αδελφός της ζητούσε χρήματα από τον Φίλιππο Καμπούρη ακόμη και για να αγοράσει φαγητό. «Δεν έλεγε τίποτα. Τον έπαιρνε τηλέφωνο και του έλεγε: “Φίλιππε, θα μου φέρεις λεφτά για να πάρω να φάω;”».

Αναφερόμενη στην επαγγελματική πορεία του Γιάννη, είπε ότι είχε εργαστεί με συμβάσεις στους δήμους Παλαιού Φαλήρου και Αλίμου, ενώ υποστήριξε ότι και η σύντροφός του, Έλλη, υπέγραφε έγγραφα. «Εργαζόταν στον Δήμο Παλαιού Φαλήρου με συμβάσεις και στον Δήμο Αλίμου. Βρήκε αυτή την κοπέλα του, την Έλλη. Ζούσαν μαζί και υπέγραφε και αυτή. Όταν γνώρισε τον Γιάννη και ήταν μαζί με την κοπέλα του, έπεισε και εκείνη να μπει στο κόλπο. Και μπήκε και αυτή. Πήγε μια φίλη του Γιάννη και του είπε: “Γιάννη, θα σε μπλέξει. Παράτα τον”. Και μετά από κανέναν μήνα έγινε αυτό που έγινε. Όλοι του λέγαμε να σταματήσει. Εκατό άτομα του έλεγαν να φύγει. Και δεν έφευγε. Δεν ξέρω γιατί δεν έφευγε».

Η γυναίκα ανέφερε, τέλος, ότι επισκέφθηκε τον αδελφό της και τον βρήκε σε κακή ψυχολογική κατάσταση, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι δεν γνώριζε την πλήρη έκταση της υπόθεσης. «Πήγα χθες και τον είδα σε άθλια κατάσταση. Πολύ στενοχωρημένο. “Δεν περίμενα”, μου λέει, “ότι θα γίνονταν έτσι τα πράγματα”. Εγώ πιστεύω ότι δεν ήξερε πως ήταν τόσο χωμένος στη βρομιά».

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

«Μου είχε πει να τον βοηθήσω υπογράφοντας κάποια χαρτιά»

Παράλληλα, στην εκπομπή «Αποκαλύψεις» μίλησε και η σύζυγος του «Κωλοτούμπα»

Αναλυτικά όσα ανέφερε:

«Γνωρίζω τον ΙΚ (Κωλοτούμπας) από το 2008. Είχαμε σχέση, χωρίσαμε και από το 2015 είμαστε ακόμα μαζί. Το 2015 γνώρισα και τον Φίλιππο Καμπούρη. Ο σύντροφός μου είχε μείνει κάποτε άστεγος και τον είχε βοηθήσει ο Φίλιππος. Από το 2015 μας βοηθούσε, μας έδινε χρήματα, γιατί είμαστε φτωχοί. Μας πλήρωνε το ενοίκιο και μου είχε πει να τον βοηθήσω κι εγώ από την πλευρά μου, υπογράφοντας κάποια χαρτιά που θα μου έφερνε για κάποιες εταιρείες του. Μου φαινόταν καλός άνθρωπος, αφού βοηθούσε τον Ι.Κ. και τον εμπιστευόμουν. Μας άφηνε να μένουμε στο πατρικό του, στον Πειραιά. Τον πρώτο καιρό, κάποιες φορές, μου έδινε η σύζυγος του Φίλιππου τα χαρτιά για να τα υπογράφω. Από αυτά τα χαρτιά αναγνωρίζω και τις εταιρείες που μου λέτε, αλλά δεν ξέρω τίποτα για αυτές. Ο σύντροφός μου κι εγώ με το ζόρι τα βγάζουμε πέρα οικονομικά.».