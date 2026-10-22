Βελόπουλος: Μια τρύπα στο νερό το νομοσχέδιο για την απαγόρευση χρήσης μέσων κοινωνικής δικτύωσης από ανήλικους κάτω των 15 ετών

O πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, μιλώντας την Πέμπτη (22/10) στη Βουλή, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου «Απαγόρευση χρήσης επιγραμμικών υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης από ανηλίκους», τόνισε ότι «δυστυχώς οδηγούμαστε σε έναν πλανήτη, με απόλυτο έλεγχο. Αυτή είναι μια πραγματικότητα». Πρόσθεσε ότι «όσο περνάει από τη δύναμη της Ελληνικής Λύσης, αυτός ο αίσχιστος φασισμός και η αντιδημοκρατία, δεν θα περάσει».

Ο κ. Βελόπουλος κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι αντί να λύσει τα βασικά προβλήματα, «προσπαθείτε πάντοτε να διχάσετε και το κοινοβούλιο και την ελληνική κοινωνία. Δημιουργείτε ως κυβέρνηση πάντοτε διχαστικό κλίμα. Μιλάμε για κοινωνικό αυτοματισμό». Σημείωσε ότι η κυβέρνηση ήταν αυτή που «επί κορονοϊού έδινε 50 gb ίντερνετ σε 15χρονους εφόσον έκαναν το εμβόλιο» και τώρα ψηφίζει «μια τροπολογία ή μια επιβολή που απαγορεύει τη χρήση ίντερνετ σε άτομα κάτω των 15 ετών. Πώς γίνονται αυτά;». Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης επισήμανε ότι «η πραγματική πρόκληση της κυβέρνησης, αλλά και μιας σοβαρής πολιτικής είναι να δημιουργηθεί ένα ψηφιακό περιβάλλον, ασφαλές για τα παιδιά μας. Η λύση είναι μια ολοκληρωμένη προστασία των παιδιών, δεν γίνεται όμως με επιβολή, με τον μπαμπούλα, με το όχι και την απαγόρευση, γίνεται με τη νουθεσία».

Σύμφωνα με τον κ. Βελόπουλο «αν δεν νουθετήσεις το παιδί, αν δεν το διαπαιδαγωγήσεις, δεν του δώσεις πρότυπα άξια λόγου, να ξέρει τι είναι σωστό και τι λάθος και να πορευτεί αναλόγως στο διαδίκτυο, δεν πρόκειται να πετύχετε τίποτα. Μια τρύπα στο νερό».

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης υποστήριξε ότι «η επιβολή και το όχι» φέρνουν τα αντίθετα αποτελέσματα. Εκτίμησε ότι ο τρόπος της κυβέρνησης είναι λάθος. «Η αποτυχία είναι δεδομένη. Η επιτυχία θα επιτευχθεί αν σοβαρευτεί το πολιτικό προσωπικό της χώρας, οι δάσκαλοι, οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί και κάνουμε τα παιδιά μας να νιώσουν άνετα, να νιώσουν ασφαλή», συμπλήρωσε. Στη συνέχεια ο Κυριάκος Βελόπουλος μιλώντας για τα επεισόδια στην Ευρώπη, δήλωσε ότι γίνονται γιατί «οι Ευρωπαίοι νιώθουν αδικημένοι από την αισχροκέρδεια, από την κοινωνική ανυπαρξία και των μέτρων που πρέπει να τους βοηθήσουν». Παράλληλα, είπε ότι «αυτά θα τα γευτούμε και εδώ αν συνεχιστεί η αθρόα εισροή» μεταναστών ενώ ανέφερε ότι «η κοινωνική αγανάκτηση είναι δικαιολογημένη» στη χώρα μας.

Κάλεσε τους Έλληνες «να προσέξουν τι θα ψηφίσουν στις επόμενες εκλογές».

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης άσκησε δριμεία κριτική στην κυβέρνηση και για την εξωτερική πολιτική που ακολουθεί, κάνοντας λόγο για «ναυάγιο». Αναφερόμενος στο παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο, είπε ότι η Ελλάδα «πρέπει τώρα να τιμωρήσει την Τουρκία και τη Λιβύη, πάραυτα». «Τώρα οικονομικές κυρώσεις στη Λιβύη να γονατίσει. Τώρα κυρώσεις στην Τουρκία να γονατίσει. Εμπάργκο και αντίμετρα».

Ο Κυριάκος Βελόπουλος δήλωσε ότι «όλοι οι πρωθυπουργοί από το 1994 έως σήμερα έκαναν το έγκλημα της μη ανακήρυξης ΑΟΖ. Κώστας Σημίτης, Κώστας Καραμανλής, Γιώργος Παπανδρέου, Λουκάς Παπαδήμος, Παναγιώτης Πικραμμένος, Αντώνης Σαμαράς, Αλέξης Τσίπρας, Κυριάκος Μητσοτάκης, όλοι είστε συνυπεύθυνοι. Γιατί αν ανακηρύσσαμε ΑΟΖ δεν θα είχαμε τώρα κανένα πρόβλημα, θα είχαμε κατοχυρώσει τα δίκαιά μας. Δεν το έκανε κανένας γιατί είστε κατευναστικοί, φοβικοί, δεν θα πω μειοδοτικοί, αλλά είστε ανεπαρκείς για τα εθνικά θέματα στη χώρα».