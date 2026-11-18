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Η αστυνομία των Φιλιππίνων διαβίβασε την Τετάρτη τη δικογραφία στον εισαγγελέα, ζητώντας την άσκηση ποινικής δίωξης εναντίον του Τόμας Μάρκλ, του αποξενωμένου πατέρα της δούκισσας του Σάσεξ, Μέγκαν Μάρκλ, για φερόμενα αδικήματα διαδικτυακής σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.

Η υποβολή των καταγγελιών αυτών θα επιτρέψει στους εισαγγελείς να εξετάσουν τα αποδεικτικά στοιχεία και να αποφασίσουν εάν θα ασκηθούν επίσημες κατηγορίες ενώπιον του δικαστηρίου, σημειώνει το Reuters.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται λιγότερο από δύο εβδομάδες αφότου οι αρχές των ΗΠΑ συνέλαβαν τον Μάρκλ στη Φλόριντα, αντιμετωπίζοντας ομοσπονδιακή κατηγορία για κατοχή υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, το οποίο περιελάμβανε φωτογραφίες που φέρονται να τον απεικονίζουν με ανήλικα κορίτσια.

Ο Τόμας Μάρκλ έχει αρνηθεί τις κατηγορίες, δηλώνοντας στη Daily Mail ότι οι ισχυρισμοί είναι αναληθείς και χαρακτηρίζοντάς τους «άρρωστα ψέματα».

Η έρευνα στις Φιλιππίνες και ο ρόλος του γιου του

Η αστυνομία των Φιλιππίνων ανακοίνωσε ότι οι καταγγελίες κατατέθηκαν τη Δευτέρα στο Γραφείου του Εισαγγελέα στην επαρχία Σεμπού, έπειτα από έρευνα που διεξήχθη τον περασμένο μήνα σχετικά με την εικαζόμενη διανομή και κατοχή υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.

Ο Μάρκλ είχε ζήσει στο Σεμπού για ένα διάστημα πριν επιστρέψει στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι καταγγελίες τον κατηγορούν για παραβίαση της τοπικής νομοθεσίας κατά της διαδικτυακής σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών.

Παράλληλα, οι αρχές ανέφεραν ότι συνεχίζεται η ιατροδικαστική εξέταση των εναπομειναντών συσκευών που παραδόθηκαν στις Φιλιππίνες από τον γιο του Μάρκλ και ετερoθαλή αδελφό της Μέγκαν, Τόμας Μάρκλ Τζούνιορ.

Η διαδικασία αυτή ενδέχεται να αποφέρει πρόσθετα αποδεικτικά στοιχεία για την ενίσχυση της υπόθεσης ή να οδηγήσει σε επιπλέον κατηγορίες, εφόσον κριθεί σκόπιμο.

Μακροχρόνια ρήξη

Η Μέγκαν Μαρκλ, Αμερικανίδα ηθοποιός, είναι αποξενωμένη από τον πατέρα της από την περίοδο που προηγήθηκε του γάμου της με τον νεότερο γιο του βασιλιά Καρόλου, πρίγκιπα Χάρι, το 2018.

Η ίδια έχει δηλώσει ότι αισθάνθηκε «βαθιά ταραγμένη» για το ζήτημα.