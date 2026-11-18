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Την άμεση αποφυλάκιση του Τζαν Αταλάι, καθώς και τη διασφάλιση των συνθηκών εκείνων που θα του επιτρέψουν να εκτελέσει κανονικά τα κοινοβουλευτικά του καθήκοντα, αξιώνει με απόφασή του το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ).

Το δικαστήριο έκρινε ότι υπήρξε παραβίαση τεσσάρων ξεχωριστών άρθρων της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, επιδικάζοντας παράλληλα στον Τούρκο πολιτικό χρηματική αποζημίωση ύψους 32.500 ευρώ για ηθική βλάβη.

Το ιστορικό της υπόθεσης και το σκεπτικό του δικαστηρίου

Ο Αταλάι, ο οποίος εξελέγη βουλευτής της επαρχίας Χατάι με το Εργατικό Κόμμα Τουρκίας, εκτίει ποινή κάθειρξης 18 ετών για την υπόθεση Γκεζί.

Εξετάζοντας την προσφυγή που υπέβαλε το 2024, το ΕΔΔΑ έκρινε ότι η παρεμπόδιση της άσκησης των καθηκόντων του και η αφαίρεση της βουλευτικής του ιδιότητας έθιξαν τόσο το δικαίωμά του να εκλεγεί όσο και τη βούληση των ψηφοφόρων.

Το δικαστήριο έκρινε ότι η κράτησή του αποσκοπούσε στη φίμωσή του και στον περιορισμό του πολιτικού πλουραλισμού.



Διαπίστωσε ομόφωνα ότι η μη εφαρμογή των δύο αποφάσεων του τουρκικού Συνταγματικού Δικαστηρίου, που τον Οκτώβριο και τον Δεκέμβριο του 2023 είχε ζητήσει την αποφυλάκιση του Τζαν Αταλάι, στέρησε απ’ αυτόν τον τελευταίο τη δικαστική προστασία της ελευθερίας του.

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Στις υπόλοιπες διαπιστώσεις μειοψήφησε η δικαστής που έχει εκλεγεί από την Τουρκία, η Σααντέτ Γιουκσέλ.

Η αντίδραση του Εργατικού Κόμματος Τουρκίας

Μετά την απόφαση, ο πρόεδρος του Εργατικού Κόμματος Τουρκίας, Ερκάν Μπας, κάλεσε τον πρόεδρο της Εθνοσυνέλευσης, Νουμάν Κουρτουλμούς, και τα πολιτικά κόμματα να μεριμνήσουν για την αποφυλάκιση του Αταλάι, την εγγραφή του στο μητρώο της Βουλής και την ορκωμοσία του, ώστε να αναλάβει τα καθήκοντά του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ