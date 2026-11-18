Τρεις θρασείς διαρρήκτες βρέθηκαν παγιδευμένοι σε κατάστημα ρούχων στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης, αφότου η έγκαιρη αντίδραση μιας υπαλλήλου αποκάλυψε το ερασιτεχνικό τους σχέδιο, να κλέψουν ακριβά γούνινα παλτό χρησιμοποιώντας μια βαλίτσα με ροδάκια.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας, η οποία έδειξε τους τρεις δράστες –δύο άνδρες και μία γυναίκα που χαμογελούσε ειρωνικά- να μπαίνουν το περασμένο Σάββατο στο κατάστημα «Sun Prophet Vintage» στη συνοικία Γουίλιαμσμπεργκ, με τον έναν από τους άνδρες να σέρνει τη βαλίτσα πίσω του.

Οι δύο άνδρες κατευθύνθηκαν στο πίσω μέρος του καταστήματος προσποιούμενοι ότι κοιτάζουν τα ράφια με τα vintage γούνινα παλτό, ενώ η γυναίκα έμεινε στο μπροστινό μέρος δοκιμάζοντας ρούχα και προσπαθώντας εμφανώς να αποσπάσει την προσοχή της υπαλλήλου ζητώντας της βοήθεια.

Ωστόσο, σύμφωνα με το ιδιοκτήτη του καταστήματος που μοιράστηκε το οπτικό υλικό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το βίντεο αποκάλυπτε τι συνέβαινε πραγματικά: οι άνδρας γέμιζαν τη βαλίτσα με ακριβκές γούνες, την ώρα που η γυναίκα συνομιλούσε με την υπάλληλο.

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«Είναι επαγγελματίες κλέφτες, παιδιά, επαγγελματίες κλέφτες», υποστήριξε ο ιδιοκτήτης σε βίντεο που ανέβασε στα social media.

Η αντίδραση της υπαλλήλου

Η υπάλληλος που βρισκόταν στο κατάστημα, όμως, είχε αντιληφθεί τι συνέβαινε και περίμενε την κατάλληλη στιγμή για να τους αντιμετωπίσει. Ξαφνικά, άφησε τη γυναίκα που παρίστανε ότι ζητεί βοήθεια και όρμησε προς τη βαλίτσα.

«Η Έμιλι βλέπει τι γίνεται, επειδή είναι ιδιοφυΐα», είπε ο ιδιοκτήτης.

Και οι δύο άνδρες φάνηκε να αρνούνται ότι πήραν οτιδήποτε, αλλά η υπάλληλος κατάφερε τελικά να ανοίξει την τσάντα και τα παλτό ξεχύθηκαν στο πάτωμα, όπως δείχνει το βίντεο. Τότε, οι δράστες επιχείρησαν να κατηγορήσουν την υπάλληλο επειδή πήγε να τους πάρει την τσάντα.

«Κοιτάξτε αυτόν τον άνδρα να γίνεται επιθετικός με την Έμιλι και να τραβάει τη βαλίτσα από τα χέρια της, σαν να έχει το δικαίωμα σε οτιδήποτε αφού προσπάθησε να μας ληστέψει κλέβοντας γούνα αξίας κακουργήματος», σχολίασε ο ιδιοκτήτης.

Όταν οι ύποπτοι επιχείρησαν να φύγουν, η υπάλληλος τούς κλείδωσε μέσα στο κατάστημα, πριν τελικά τους επιτρέψει να αποχωρήσουν.

«Η Έμιλι προχώρησε στο να τους κλειδώσει στο κατάστημα, και πολύ καλά έκανε», αστειεύτηκε ο ιδιοκτήτης, προσθέτοντας ότι ήταν «αρκετά ευγενική ώστε να τους αφήσει να φύγουν».

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Για την Έμιλι, πάντως, ήταν απλώς άλλη μια μέρα στη δουλειά.

«Ξεκίνησα στην εταιρεία πριν από πέντε χρόνια, και συνηθίζαμε να πουλάμε στον δρόμο και τέτοια πράγματα συνέβαιναν συνεχώς», ανέφερε σε επόμενο βίντεο. «Είμαστε μια πολύ μικρή ομάδα, και γι’ αυτό χρειαζόταν απλώς να περάσω στη δράση».

«Ούτε καν το σκέφτηκα, για να είμαι ειλικρινής», πρόσθεσε. «Απλώς περνάμε στη δράση».