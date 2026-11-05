Τάσος Χατζηβασιλείου για την απειλή βόμβας σε πτήση προς τη Βιέννη: «Μας ενημέρωσαν κατά την προσγείωση – Όλα καλά»

Στην πτήση της AEGEAN, η οποία αναχώρησε από την Αθήνα με προορισμό προς τη Βιέννη, και για την οποία υπήρξε τηλεφώνημα για βόμβα, ήταν ο υφυπουργός Εξωτερικών, Τάσος Χατζηβασιλείου.
Όπως γνωστοποίησε ο ίδιος με ανάρτησή του στα social media, οι επιβάτες της πτήσης ενημερώθηκαν για την απειλή κατά την προσγείωση του αεροσκάφους στην πρωτεύουσα της Αυστρίας.
«Όλα καλά, όλοι ασφαλείς», έγραψε ακόμη ο κ. Χατζηβασιλείου, διευκρινίζοντας ότι έγινε έλεγχος από τις αυστριακές Αρχές και δεν εντόπισε κάτι ύποπτο στο αεροπλάνο.
«Συνεχίζουμε κανονικά την επίσκεψη εργασίας» κατέληξε ο υφυπουργός Εξωτερικών.
Αναλυτικά η ανάρτηση του Τάσου Χατζηβασιλείου
«Καλησπέρα από τη Βιέννη!
Νωρίτερα, κατά την προσγείωση εδώ, ενημερωθήκαμε για πιθανή ύπαρξη βόμβας στο αεροπλάνο που μας μετέφερε.
Ο έλεγχος των αυστριακών Αρχών κατέδειξε ότι τελικά δεν υπήρχε τίποτα. Όλα καλά, όλοι ασφαλείς.
Συνεχίζουμε κανονικά την επίσκεψη εργασίας».
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