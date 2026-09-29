Ιωάννα Τούνη: Η φωτογραφία με το πρόσωπό της και η εξομολόγησή της – «Είμαι εξαιρετικά στρεσαρισμένη»

Η Ιωάννα Τούνη προχώρησε σε μία προσωπική εξομολόγηση μέσω Instagram, δημοσιεύοντας μία κοντινή φωτογραφία του προσώπου της. Αποκάλυψε ότι το έντονο στρες που αντιμετωπίζει έχει επηρεάσει την επιδερμίδα της, προκαλώντας ακμή.

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Lifestyle

Ιωάννα Τούνη
Φωτογραφία: Instagram/j.touni
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Ιωάννα Τούνη προχώρησε σε μία προσωπική εξομολόγηση, δημοσιεύοντας μία κοντινή φωτογραφία του προσώπου της στο Instagram.
  • Αποκάλυψε πως το στρες που αντιμετωπίζει έχει επηρεάσει την επιδερμίδα της, καθώς στη φωτογραφία εμφανίζει ακμή.
  • Η influencer εξήγησε πως «με το άγχος τα επίπεδα κορτιζόλης ανεβαίνουν στα ύψη και το αποτέλεσμα είναι αυτό».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σε μία προσωπική εξομολόγηση προχώρησε η Ιωάννα Τούνη, μέσα από ένα story που έκανε την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου, στο προφίλ που διατηρεί στο Instagram. Η influencer και επιχειρηματίας δημοσίευσε μία κοντινή φωτογραφία του προσώπου της, αποκαλύπτοντας το πώς το στρες που αντιμετωπίζει, έχει επηρεάσει και την επιδερμίδα της.

Στη φωτογραφία που μοιράστηκε με τους ακολούθους της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, βλέπουμε ότι έχει εμφανίσει ακμή.

Η Ιωάννα Τούνη στο κείμενο με το οποίο συνόδεψε το στιγμιότυπο, έγραψε: «Αυτό είναι το remind σου ότι “dream life” δεν υπάρχει, όλα έρχονται με ένα κόστος, ψυχολογικό… ψυχικό… σωματικό… Να είμαστε καλά και η ακμή είναι το λιγότερο!

Σε όλη μου τη ζωή δεν είχα καθόλου σπυράκια… αλλά πλέον τα τελευταία χρόνια, με όσα project τρέχω παράλληλα και όσα συμβαίνουν στη ζωή μου, είμαι εξαιρετικά στρεσαρισμένη!

Αυτό είναι το πρόσωπό μου τέσσερις ημέρες πριν… Με το άγχος τα επίπεδα κορτιζόλης ανεβαίνουν στα ύψη και το αποτέλεσμα είναι αυτό». 

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