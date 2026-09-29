Ιωάννα Τούνη: Η φωτογραφία με το πρόσωπό της και η εξομολόγησή της – «Είμαι εξαιρετικά στρεσαρισμένη»

Σε μία προσωπική εξομολόγηση προχώρησε η Ιωάννα Τούνη, μέσα από ένα story που έκανε την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου, στο προφίλ που διατηρεί στο Instagram. Η influencer και επιχειρηματίας δημοσίευσε μία κοντινή φωτογραφία του προσώπου της, αποκαλύπτοντας το πώς το στρες που αντιμετωπίζει, έχει επηρεάσει και την επιδερμίδα της.

Στη φωτογραφία που μοιράστηκε με τους ακολούθους της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, βλέπουμε ότι έχει εμφανίσει ακμή.

Η Ιωάννα Τούνη στο κείμενο με το οποίο συνόδεψε το στιγμιότυπο, έγραψε: «Αυτό είναι το remind σου ότι “dream life” δεν υπάρχει, όλα έρχονται με ένα κόστος, ψυχολογικό… ψυχικό… σωματικό… Να είμαστε καλά και η ακμή είναι το λιγότερο!

Σε όλη μου τη ζωή δεν είχα καθόλου σπυράκια… αλλά πλέον τα τελευταία χρόνια, με όσα project τρέχω παράλληλα και όσα συμβαίνουν στη ζωή μου, είμαι εξαιρετικά στρεσαρισμένη!

Αυτό είναι το πρόσωπό μου τέσσερις ημέρες πριν… Με το άγχος τα επίπεδα κορτιζόλης ανεβαίνουν στα ύψη και το αποτέλεσμα είναι αυτό».