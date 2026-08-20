Mεγάλη αστυνομική επιχείρηση στον Ασπρόπυργο: 16 συλλήψεις για ρευματοκλοπές – Ξηλώθηκαν 2.380 μέτρα καλωδίων

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Ειδική αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης 20 Αυγούστου 2026 σε οικισμούς του Ασπροπύργου, με τις Αρχές να προχωρούν σε 16 συλλήψεις για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και σε σειρά ελέγχων για την αντιμετώπιση παράνομων δραστηριοτήτων στην περιοχή.

Την επιχείρηση σχεδίασε και υλοποίησε η Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής της ΓΑΔΑ, με τη συμμετοχή αστυνομικών από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, τη Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής, την ΟΠΚΕ, την ΟΠΔΙ, την Ομάδα ΔΙ.ΑΣ. και τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής. Στην επιχείρηση χρησιμοποιήθηκε επίσης μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone).

Σύμφωνα με την Αστυνομία, στόχος της ευρείας κλίμακας δράσης ήταν η πρόληψη και η αντιμετώπιση κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας που έχει καταγραφεί στους συγκεκριμένους οικισμούς.

16 συλλήψεις για ρευματοκλοπές

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων, οι αστυνομικοί συνέλαβαν συνολικά 16 άτομα, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκαν δικογραφίες για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί βεβαίωσαν 18 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, μεταξύ άλλων για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, μη χρήση ζώνης ασφαλείας και έλλειψη ισχύοντος δελτίου τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ).

Οι Αρχές αφαίρεσαν επίσης τέσσερις άδειες κυκλοφορίας και επτά άδειες ικανότητας οδήγησης.

Αποξηλώθηκαν 2.380 μέτρα καλωδίων

Στο πλαίσιο της ίδιας επιχείρησης, συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ προχώρησε στην αποξήλωση καλωδίων συνολικού μήκους 2.380 μέτρων, τα οποία, σύμφωνα με την Αστυνομία, χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές.

Οι έλεγχοι αποκάλυψαν ακόμη 16 περιπτώσεις ρευματοκλοπής από οικίες.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε για την υπόθεση υποβλήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.