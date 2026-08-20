Κύπελλο Ελλάδας: Ένσταση από τον Αστέρα Τρίπολης για αντικανονική συμμετοχή ποδοσφαιριστή του Λεβαδειακού

Ο Αστέρας Τρίπολης φέρεται να έχει καταθέσει ένσταση κατά του κύρους του αγώνα με τον Λεβαδειακό, για τον 2ο προκριματικό γύρο του Κυπέλλου Ελλάδας, λόγω αντικανονικής συμμετοχής ποδοσφαιριστή.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Αθλητισμός

Αστέρας Τρίπολης, Λεβαδειακός
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένσταση κατά του κύρους του αγώνα με τον Λεβαδειακό, για τον 2ο προκριματικό γύρο του Κυπέλλου Ελλάδας, φέρεται να έχει καταθέσει ο Αστέρας Τρίπολης.
  • Ανακύπτει ζήτημα αντικανονικής συμμετοχής ποδοσφαιριστή των γηπεδούχων, με την αρκαδική ΠΑΕ να αποφασίζει να προσφύγει στα αρμόδια όργανα.
  • Της υπόθεσης αναμένεται να επιληφθεί η πειθαρχική επιτροπή της ΕΠΟ, ενώ παραμένει άγνωστο αν η εξέλιξη αυτή θα επηρεάσει τη διεξαγωγή της κλήρωσης της League Phase.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Ένσταση κατά του κύρους του αγώνα με τον Λεβαδειακό, για τον 2ο προκριματικό γύρο του Κυπέλλου Ελλάδας, φέρεται να έχει καταθέσει ο Αστέρας Τρίπολης.

Το εν λόγω ματς έγινε την περασμένη Τρίτη (18/8) στη Λιβαδειά και η ομάδα της Βοιωτίας πήρε τη νίκη με 2-0 και την πρόκριση στη League Phase της διοργάνωσης, όμως φαίνεται να έχει ανακύψει ζήτημα αντικανονικής συμμετοχής ποδοσφαιριστή των γηπεδούχων, με την αρκαδική ΠΑΕ να αποφασίζει να προσφύγει στα αρμόδια όργανα.

Της υπόθεσης αναμένεται να επιληφθεί -σε πρώτο βαθμό- η πειθαρχική επιτροπή της ΕΠΟ, ενώ παραμένει για την ώρα άγνωστο αν η εξέλιξη αυτή θα επηρεάσει τη διεξαγωγή της κλήρωσης της League Phase, που έχει προγραμματιστεί για την ερχόμενη Τρίτη (25/8).

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ