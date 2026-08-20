Κύπελλο Ελλάδας: Ένσταση από τον Αστέρα Τρίπολης για αντικανονική συμμετοχή ποδοσφαιριστή του Λεβαδειακού

Ένσταση κατά του κύρους του αγώνα με τον Λεβαδειακό, για τον 2ο προκριματικό γύρο του Κυπέλλου Ελλάδας, φέρεται να έχει καταθέσει ο Αστέρας Τρίπολης.

Το εν λόγω ματς έγινε την περασμένη Τρίτη (18/8) στη Λιβαδειά και η ομάδα της Βοιωτίας πήρε τη νίκη με 2-0 και την πρόκριση στη League Phase της διοργάνωσης, όμως φαίνεται να έχει ανακύψει ζήτημα αντικανονικής συμμετοχής ποδοσφαιριστή των γηπεδούχων, με την αρκαδική ΠΑΕ να αποφασίζει να προσφύγει στα αρμόδια όργανα.

Της υπόθεσης αναμένεται να επιληφθεί -σε πρώτο βαθμό- η πειθαρχική επιτροπή της ΕΠΟ, ενώ παραμένει για την ώρα άγνωστο αν η εξέλιξη αυτή θα επηρεάσει τη διεξαγωγή της κλήρωσης της League Phase, που έχει προγραμματιστεί για την ερχόμενη Τρίτη (25/8).