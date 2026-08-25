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Κρήτη: Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στους Αγίους Δέκα Ηρακλείου – Ήχησε το 112 για ετοιμότητα

Κρήτη: Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στους Αγίους Δέκα Ηρακλείου – Ήχησε το 112 για ετοιμότητα

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Φωτιά, Κρήτη
πηγή: neakriti.gr/Νίκος Χαλκιαδάκης
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Φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (25/8) σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Άγιοι Δέκα Ηρακλείου Κρήτης.

Σύμφωνα με το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, οι δυνάμεις πυρόσβεσης έχουν ενισχυθεί. Συγκεκριμένα στο σημείο επιχειρούν 75 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 22 οχήματα.

Για τη συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος κινητοποιήθηκε ο δήμος Γόρτυνας προκειμένου να παρέχει υδροφόρες.

Σήμερα, η περιοχή είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3). Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηρακλείου.

 

Ήχησε το 112 για ετοιμότητα

 

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