Τροχαίο στο Ηράκλειο: Στη λαϊκή για να πουλήσει τα προϊόντα του πήγαινε ο ηλικιωμένος που άφησε την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο

Θλίψη έχει προκαλέσει ο θάνατος του ηλικιωμένου άνδρα, ο οποίος έχασε τη ζωή του στο νέο θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης (26/08), στον δρόμο από τη Μεσαρά προς το Ηράκλειο, στο ύψος του Βενεράτου.

Ο ηλικιωμένος άνδρας και η συνοδηγός του, είχαν ξεκινήσει προκειμένου να μεταβούν στη λαϊκή αγορά για να πουλήσουν τα προϊόντα που είχαν μαζί τους, αλλά δεν… πρόλαβαν. Η μοιραία σύγκρουση έκοψε το νήμα της ζωής του άνδρα, ενώ η σφοδρότητα ήταν τέτοια που τα προϊόντα που μετέφερε, εκσφενδονίστηκαν σε μεγάλη απόσταση σύμφωνα με το neakriti.gr.

Στο τροχαίο τραυματίστηκαν η συνοδηγός του λευκού αγροτικού οχήματος, καθώς και ο οδηγός του δεύτερου οχήματος. Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στο πλησιέστερο εφημερεύον νοσοκομείο.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα. Η αρμόδια Αρχή διερευνά τις συνθήκες του τροχαίου.