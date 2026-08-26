Τροχαίο στο Ηράκλειο: Στη λαϊκή για να πουλήσει τα προϊόντα του πήγαινε ο ηλικιωμένος που άφησε την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο

Ένας ηλικιωμένος άνδρας έχασε τη ζωή του και δύο άτομα τραυματίστηκαν σε σφοδρή σύγκρουση αγροτικού οχήματος στην περιοχή του Βενεράτου, στο Ηράκλειο Κρήτης. Το δυστύχημα συνέβη τα ξημερώματα της Τετάρτης (26/08), ενώ οι αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η μοιραία σύγκρουση.

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Κοινωνία

Ηράκλειο Κρήτης/Θανατηφόρο τροχαίο
Πηγή: Nea Kriti
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο θάνατος του ηλικιωμένου άνδρα έχει σκορπίσει θλίψη στην τοπική κοινωνία, ενώ τραυματίστηκαν η συνοδηγός του αγροτικού και ο οδηγός του δεύτερου οχήματος.
  • Εικόνες καταστροφής άφησε πίσω της η μοιραία σύγκρουση στο Βενεράτο Ηρακλείου, με τον ηλικιωμένο και τη συνοδηγό του να κατευθύνονται στη λαϊκή αγορά.
  • Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του δυστυχήματος, με την αρμόδια Αρχή να διερευνά την υπόθεση.

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Θλίψη έχει προκαλέσει ο θάνατος του ηλικιωμένου άνδρα, ο οποίος έχασε τη ζωή του στο νέο θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης (26/08), στον δρόμο από τη Μεσαρά προς το Ηράκλειο, στο ύψος του Βενεράτου.

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Ο ηλικιωμένος άνδρας και η συνοδηγός του, είχαν ξεκινήσει προκειμένου να μεταβούν στη λαϊκή αγορά για να πουλήσουν τα προϊόντα που είχαν μαζί τους, αλλά δεν… πρόλαβαν. Η μοιραία σύγκρουση έκοψε το νήμα της ζωής του άνδρα, ενώ η σφοδρότητα ήταν τέτοια που τα προϊόντα που μετέφερε, εκσφενδονίστηκαν σε μεγάλη απόσταση σύμφωνα με το neakriti.gr.

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Στο τροχαίο τραυματίστηκαν η συνοδηγός του λευκού αγροτικού οχήματος, καθώς και ο οδηγός του δεύτερου οχήματος. Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στο πλησιέστερο εφημερεύον νοσοκομείο.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα. Η αρμόδια Αρχή διερευνά τις συνθήκες του τροχαίου.

 

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