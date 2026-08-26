Αιγάλεω: Συνελήφθη άνδρας για εμπρησμό από πρόθεση – Έβαλε τρεις φωτιές με αναπτήρα

Άμεση ήταν η κινητοποίηση των αρχών για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες, Τρίτη 25 Αυγούστου 2026, στο Αιγάλεω, με τρεις ανεξάρτητες εστίες σε ξηρά χόρτα, οδηγώντας στη σύλληψη αλλοδαπού υπηκόου Πακιστάν για εμπρησμό από πρόθεση. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) συνεχίζει τις έρευνες, ενώ σημειώνεται ότι από την αρχή του έτους έχουν επιβληθεί 741 διοικητικά πρόστιμα και έχουν πραγματοποιηθεί 314 συλλήψεις για εμπρησμούς.

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Πυροσβεστική, Πυροσβέστες, Φωτιά,
φωτογραφία αρχείου
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Άμεση ήταν η κινητοποίηση των Ανακριτικών Κλιμακίων της Δ.Α.Ε.Ε. του Πυροσβεστικού Σώματος για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 25 Αυγούστου 2026, με τρεις ανεξάρτητες εστίες στο Αιγάλεω.
  • Αλλοδαπός, υπήκοος Πακιστάν, συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, καθώς προκάλεσε την πυρκαγιά από πρόθεση χρησιμοποιώντας αναπτήρα.
  • Η Δ.Α.Ε.Ε. συνεχίζει με αμείωτη ένταση τις έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη ατόμων που προβαίνουν σε εμπρηστικές ενέργειες από πρόθεση, με τους υπαίτιους να οδηγούνται άμεσα ενώπιον της Δικαιοσύνης.

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Άμεση ήταν η κινητοποίηση των Ανακριτικών Κλιμακίων της Δ.Α.Ε.Ε. του Πυροσβεστικού Σώματος για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες, Τρίτη 25 Αυγούστου 2026, με τρεις ανεξάρτητες εστίες σε πρανές οδού, σε ξηρά χόρτα, στη συμβολή της λεωφόρου Κηφισού με τη λεωφόρο Αθηνών, στο Αιγάλεω.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, αλλοδαπός, υπήκοος Πακιστάν, προκάλεσε την πυρκαγιά από πρόθεση κατ’ εξακολούθηση περίπου στις 23:30, χρησιμοποιώντας γυμνή φλόγα και συγκεκριμένα αναπτήρα.

Ο άνδρας συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας από στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), και θα οδηγηθεί σήμερα ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα.

741 διοικητικά πρόστιμα

Σημειώνεται ότι, από 1 Ιανουαρίου έως και 26 Αυγούστου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 741 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 1.211.770,68 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 314 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από τις οποίες οι 279 (88,85%) είναι από αμέλεια και οι 35 (11,15%) από πρόθεση.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και τα Ανακριτικά Κλιμάκια Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) συνεχίζουν με αμείωτη ένταση τις έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη ατόμων που προβαίνουν σε εμπρηστικές ενέργειες από πρόθεση.

Κάθε εμπρηστική ενέργεια από πρόθεση, η οποία θέτει σε άμεσο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και το φυσικό περιβάλλον διερευνάται εξονυχιστικά και οι υπαίτιοι, όταν ταυτοποιούνται, οδηγούνται άμεσα ενώπιον της Δικαιοσύνης.

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