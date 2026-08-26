Oι οδηγοί «έκοψαν» το αλκοόλ – Τι δείχνουν τα στοιχεία από 60.000 ελέγχους

Σε περισσότερους από 60.000 ελέγχους αλκοτέστ, από τις 27 Ιουλίου μέχρι τις 17 Αυγούστου, μόλις 476 πολίτες βρέθηκαν θετικοί.

Της ΣΟΦΙΑΣ ΓΑΛΑΝΗ – ΠΗΓΗ: Realnews

Λιγότερο αλκοόλ, περισσότερη προσοχή στους δρόμους και μείωση των παραβάσεων, των ατυχημάτων αλλά και των τραγικών απωλειών στους δρόμους. Αυτός ήταν από τις αρχές του 2026 ο στόχος για την ΕΛ.ΑΣ. η οποία διπλασίασε τα μπλόκα στους δρόμους με έμφαση στα αλκοτέστ. Σε συνδυασμό με την αυστηροποίηση των ποινών που έφερε ο νέος ΚΟΚ, το μήνυμα ήταν σαφές: οι εποχές που ορισμένοι πίστευαν ότι θα βγουν να διασκεδάσουν και να γυρίσουν στο σπίτι οδηγώντας μεθυσμένοι χωρίς καμία συνέπεια έχουν περάσει ανεπιστρεπτί.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τροχαίας, ο στόχος για την ώρα έχει επιτευχθεί. Σχεδόν εννέα μήνες μετά την εφαρμογή του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας στη χώρα μας και την ενίσχυση των ελέγχων στους δρόμους, τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν τη διαφοροποίηση στις επικρατούσες συνήθειες των οδηγών.

Συγκεκριμένα, σε 60.011 ελέγχους για αλκοτέστ που διενεργήθηκαν από την Τροχαία Αττικής το διάστημα από τις 27 Ιουλίου έως τις 17 Aυγούστου, μόνο 476 οδηγοί βρέθηκαν θετικοί, που αντιστοιχεί σε ένα εντυπωσιακά χαμηλό ποσοστό, μόλις 0,78% επί του συνόλου.

Τι έδειξαν οι έλεγχοι

Οι έλεγχοι της Τροχαίας τον Αύγουστο ήταν συνεχείς σε διαφορετικά σημεία της Αττικής.

Από τις 20 έως τις 27 Ιουλίου διενεργήθηκαν 24.915 έλεγχοι για αλκοτέστ και βεβαιώθηκαν 175 παραβάσεις με ποσοστό θετικών αποτελεσμάτων 0,70% στο σύνολο! Συνελήφθησαν μόλις επτά οδηγοί υπό την επήρεια αλκοόλ με ένδειξη άνω του 0,60 mg./lt.

Σε επόμενη εξόρμηση της Τροχαίας, που διενεργήθηκε από τις 3 έως τις 10 Αυγούστου, τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν την αποτελεσματικότητα των μέτρων. Έγιναν 19.764 έλεγχοι αλκοτέστ και βεβαιώθηκαν 143 παραβάσεις, ποσοστό μόλις 0,72% επί του συνόλου, ενώ συνελήφθησαν 17 οδηγοί υπό την επήρεια μέθης.

Από τις 10 έως τις 17 Αυγούστου τα κλιμάκια της Τροχαίας προχώρησαν σε 14.032 ελέγχους αλκοτέστ. Βεβαιώθηκαν 145 παραβάσεις, ποσοστό μόλις 1,03% στο σύνολο, και συνελήφθησαν μόλις 12 πολίτες να οδηγούν υπό την επήρεια μέθης.

Τα αποτελέσματα αυτά ωστόσο δεν αφορούν μόνο το Λεκανοπέδιο της Αττικής. Σε ελέγχους που διεξήγαγε η Τροχαία στο διάστημα από τις 7 έως τις 10 Αυγούστου στο Λουτράκι και στους Αγίους Θεοδώρους έγιναν 1.300 έλεγχοι για αλκοόλ και συνελήφθησαν μόλις δύο πολίτες να οδηγούν σε κατάσταση μέθης. Συνολικά βεβαιώθηκαν 13 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Οι αριθμοί είναι αποκαλυπτικοί και καταδεικνύουν ότι παρότι προηγήθηκε ένα εικοσαήμερο με τουριστική κίνηση και περισσότερο κόσμο να κινείται στους δρόμους, πιο έντονη διασκέδαση λόγω καλοκαιριού και της χαλαρότητας που αυτή φέρνει στην οδηγική συμπεριφορά, τα ποσοστά έδειξαν ότι βρισκόμαστε σε «ιστορικό χαμηλό» σχετικά με τους οδηγούς που εντοπίζονται υπό την επήρεια αλκοόλ.

Όπως εκτιμούν στελέχη της Τροχαίας, οι οδηγοί μείωσαν το αλκοόλ και είναι πιο προσεκτικοί, μια τάση που έχει ξεκινήσει από τις αρχές του έτους λόγω των εντατικών ελέγχων σε συνδυασμό με τον νέο ΚΟΚ, ο οποίος αυστηροποίησε τις ποινές.

Τρία επίπεδα ποινών

Ειδικά για το αλκοόλ, ο νέος ΚΟΚ προβλέπει τρία επίπεδα με αυστηρότερες κυρώσεις για όσους πιάνουν το τιμόνι έχοντας καταναλώσει μεγαλύτερες ποσότητες.

Η πρώτη κατηγορία αφορά στους οδηγούς που εντοπίζονται με 0,50 έως 0,80 γραμμάρια ανά λίτρο αίματος, οι οποίοι καλούνται να καταβάλουν πρόστιμο 350 ευρώ και χάνουν το δίπλωμά τους για 30 ημέρες.

Εάν ανιχνευθεί ποσότητα 0,80 έως 1,10 γραμμαρίων στον οργανισμό τους, το πρόστιμο ανέρχεται στα 700 ευρώ και η άδεια οδήγησης παραδίδεται για 90 ημέρες. Το όχημα ακινητοποιείται υποχρεωτικά και φυλάσσεται.

Για τις δύο αυτές κατηγορίες η πρώτη υποτροπή επισύρει 1.000 ευρώ χρηματική ποινή και στέρηση διπλώματος για 180 ημέρες. Ενδεχόμενη δεύτερη υποτροπή ισοδυναμεί με πρόστιμο της τάξης των 2.000 ευρώ και αφαίρεση άδειας για έναν χρόνο.

Στην τρίτη κατηγορία ανήκουν οι οδηγοί που διαπιστώνεται ότι έχουν περισσότερο από 1,10 gr./lt στο αίμα τους. Στην πρώτη παράβαση επιβάλλεται πρόστιμο 1.200 ευρώ, αφαίρεση διπλώματος για έξι μήνες, ακινητοποίηση και φύλαξη του οχήματος.

Στο ποινικό σκέλος, ο δράστης αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης από δύο μήνες έως πέντε χρόνια, αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος για 10 ημέρες μέχρι έξι μήνες.

Η κλιμάκωση των ποινών σε περίπτωση υποτροπής προβλέπει πρόστιμο 2.000 ευρώ και αφαίρεση άδειας για επτά χρόνια μετά την πρώτη υποτροπή και δεκαετή στέρηση διπλώματος συν 4.000 ευρώ πρόστιμο για τη δεύτερη υποτροπή.

Η Τροχαία διαμηνύει ότι οι έλεγχοι στους δρόμους θα συνεχιστούν εντατικά όλο το επόμενο διάστημα, καθώς η οδήγηση ύστερα από κατανάλωση αλκοόλ παραμένει ένα από τα βασικά ζητήματα οδικής ασφάλειας.