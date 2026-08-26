Άργος Ορεστικό: Απείλησε με όπλο τον γείτονά του για… τα κοτόπουλα – Πώς η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο

Ένα πρωτοφανές περιστατικό που παραλίγο να εξελιχθεί σε τραγωδία συνέβη την Κυριακή (23/8) στο Άργος Ορεστικό, με πρωταγωνιστές δύο κατοίκους της περιοχής.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, αφορμή για τη συμπλοκή στάθηκε μια διαφωνία για τα κοτόπουλα που διατηρούν και οι δύο στις αυλές των σπιτιών τους, ο ένας ως έμπορος και ο άλλος εκτρέφοντάς τα για προσωπική του χρήση.

Τον κατηγόρησε για κλοπή

Η κατάσταση ξέφυγε όταν ο ένας από τους δύο κατηγόρησε ευθέως τον γείτονά του για κλοπή πτηνών από την ιδιοκτησία του. Η λεκτική διαμάχη κλιμακώθηκε ταχύτατα, με τις ύβρεις και τις αλληλοκατηγορίες να μετατρέπουν τη γειτονιά σε πεδίο μάχης. Τα πνεύματα δεν άργησαν να ανάψουν επικίνδυνα. Σε έξαλλη κατάσταση, ο ένας εμπλεκόμενος έβγαλε όπλο και απείλησε τη ζωή του άλλου, ευτυχώς όμως δεν τον πυροβόλησε.

Αμέσως ενημερώθηκε η Ελληνική Αστυνομία, άνδρες της οποίας έσπευσαν στο σημείο. Οι αστυνομικοί εντόπισαν τον δράστη, αφοπλίζοντάς τον και προχωρώντας στη σύλληψή του στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Κατά την εξέταση του κατασχεθέντος όπλου διαπιστώθηκε ότι επρόκειτο για αεροβόλο. Ωστόσο, όπως επισημαίνουν αρμόδιες πηγές, η φύση του όπλου δεν μειώνει τη σοβαρότητα της πράξης, καθώς ένα αεροβόλο μπορεί υπό συνθήκες, να καταφέρει καίριο ή ακόμη και θανάσιμο πλήγμα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα για να απολογηθεί. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο Εισαγγελέας αποφάσισε να οριστεί τακτική δικάσιμος για την εκδίκαση της υπόθεσης, ενώ ο κατηγορούμενος αφέθηκε ελεύθερος.