Τραμπ στο Al Jazeera: «Δεν βιάζομαι για την επανεκκίνηση συνομιλιών με το Ιράν»

Έξι μήνες συμπληρώνονται από την επίθεση των ΗΠΑ στον Ιράν και η εμπόλεμη κατάσταση δεν φαίνεται να φτάνει στο τέλος της. Οι απευθείας συνομιλίες έχουν παγώσει. Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν την Δευτέρα ένα πακέτο σκληρών κυρώσεων εις βάρος του Ιράν. Με αυτά τα δεδομένα, ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι «δεν βιάζεται» για την επανεκκίνηση των συνομιλιών με το Ιράν. Την δήλωση αυτή την έκανε στο αραβικό ειδησεογραφικό δίκτυο «Al Jazeera». Να σημειωθεί ότι είναι πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου που ο Ντόναλντ Τραμπ κάνει δηλώσεις σε αυτό το μέσο ενημέρωσης.

«Δεν έχω κανένα χρονοδιάγραμμα, κανένα. Δεν βιάζομαι. Δεν έχω απολύτως κανένα χρονοδιάγραμμα», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στην Τάνια Νούρι του Al Jazeera την Τετάρτη, αφού ρωτήθηκε πόσο χρόνο δίνει στο Ιράν για να επιστρέψει στις συνομιλίες. «Κερδίζουμε πολύ μεγάλα αποτελέσματα», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Έχουν τεράστιο πληθωρισμό, η οικονομία τους καταρρέει, συμπεριφέρονται πολύ άσχημα στον λαό τους, σκοτώνουν πάρα πολλούς διαδηλωτές. Δεν έχω κανένα χρονοδιάγραμμα, όσο χρόνο κι αν χρειαστεί», πρόσθεσε. Όταν ρωτήθηκε αν τα οικονομικά μέτρα ήταν πιο αποτελεσματικά από τα στρατιωτικά πλήγματα, ο Τραμπ δήλωσε στο Al Jazeera: «Πιστεύω ότι και τα δύο είναι αποτελεσματικά».

Έξι μήνες μετά…

Υπενθυμίζουμε ότι αυτή την Παρασκευή συμπληρώνονται έξι μήνες από την έναρξη του πολέμου των ΗΠΑ κατά του Ιράν. Μετά την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου, ο Ντόναλντ Τραμπ υποβάθμιζε επανειλημμένα τη διάρκεια που θα είχε η σύγκρουση, λέγοντας σε κάποια στιγμή ότι θα τελείωνε σε «τέσσερις έως έξι» εβδομάδες.

Τον Ιούνιο, οι ΗΠΑ και το Ιράν υπέγραψαν ένα 60ήμερο μνημόνιο συναντίληψης που υποτίθεται ότι θα διαχειριζόταν ζητήματα όπως η διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ, η άρση των κυρώσεων κατά του Ιράν και η έναρξη συνομιλιών για το πώς θα αντιμετωπιστεί το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Αυτή η συμφωνία έληξε νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Ενισχυμένες οι κυρώσεις εις βάρος του Ιράν

Τη Δευτέρα, οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ενισχυμένες κυρώσεις κατά του Ιράν και 60 οντοτήτων σε διάφορες χώρες που συναλλάσσονται με τη χώρα, σε αυτό που αξιωματούχοι αποκάλεσαν «οικονομική D-Day» (απόβαση) και η κυβέρνηση ονόμασε «Επιχείρηση Οικονομικός Αποσυνάγωγος» (Operation Economic Outcast).

Ως απάντηση στην ανακοίνωση των νέων κυρώσεων, το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν χαρακτήρισε τις τελευταίες κυρώσεις των ΗΠΑ ως «απειλή για το διεθνές δίκαιο και τον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών», αναφέροντας σε δήλωσή του ότι «το ζήτημα δεν περιορίζεται πλέον στο Ιράν».

«Κανένα έντιμο κράτος που εκτιμά την κυριαρχία και τα εθνικά του συμφέροντα δεν θα αποδεχθεί τη νομιμοποίηση μιας τόσο αδιαμφισβήτητης ανομίας και συστηματικού εκφοβισμού», ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν.

Η μεγάλη υποτίμηση του ιρανικού νομίσματος

Ο πόλεμος με τις ΗΠΑ και οι κυρώσεις έχουν ήδη κάνει τη ζωή δύσκολη για τους απλούς Ιρανούς, οι οποίοι βλέπουν το νόμισμά τους να υποχωρεί με ιλιγγιώδη ρυθμό και τις τιμές των βασικών αγαθών, όπως τα τρόφιμα και τα φάρμακα, να εκτοξεύονται στα ύψη. Το ιρανικό ριάλ έχει πέσει σε νέο ιστορικό χαμηλό έναντι του δολαρίου ΗΠΑ, ξεπερνώντας τα 2 εκατομμύρια ριάλ ανά 1 δολάριο στην ελεύθερη αγορά.

Πριν από τον πόλεμο, με 2 εκατομμύρια ριάλ μπορούσε κανείς να αγοράσει περίπου τέσσερα κιλά ντομάτες, μισό κιλό κοτόπουλο και λίγο λιγότερο από ένα λίτρο μαγειρικό λάδι. Σήμερα, το ίδιο ποσό αγοράζει περίπου τη μισή ποσότητα, με τη μέση τιμή της ντομάτας να αυξάνεται κατά 71%, του κοτόπουλου κατά 74% και του μαγειρικού λαδιού κατά 177%.

Αποστάσεις των ΗΠΑ από την Κίνα

Αναλυτές αμφισβητούν το κατά πόσον τα οικονομικά μέτρα μπορούν να αναγκάσουν το Ιράν να επιστρέψει στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ. Προς το παρόν, οι ΗΠΑ δεν έχουν βάλει στο στόχαστρο μεγάλες κινεζικές οντότητες που εμπλέκονται στο εμπόριο με το Ιράν. Τουλάχιστον το 90% των εξαγωγών αργού πετρελαίου του Ιράν καταλήγει στην Κίνα, αποφέροντας στην Τεχεράνη δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια σε έσοδα.

Όταν ρωτήθηκε αυτή την εβδομάδα γιατί οι ΗΠΑ δεν έβαλαν αμέσως στο στόχαστρο αυτές τις κινεζικές οντότητες, ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, απάντησε λέγοντας: «Γιατί να θέλω να ανατινάξω το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα;».

Πιο επώδυνες οι νέες κυρώσεις

Η Τεχεράνη έχει αποδειχθεί πιο ανθεκτική κατά τη διάρκεια αυτής της σύγκρουσης από ό,τι ανέμενε η Ουάσινγκτον, λέγουν αναλυτές, και οι νέες κυρώσεις πιθανότατα θα κάνουν τα πράγματα πιο δύσκολα για τους Ιρανούς, αλλά είναι αμφίβολο να αναγκάσουν το Ιράν να καταλήξει σε συμφωνία με τις ΗΠΑ. «Πιστεύω ότι οι νέες κυρώσεις πιθανότατα θα είναι αρκετά επιδραστικές και επώδυνες για τον ιρανικό λαό», δήλωσε στο «Al Jazeera» ο Τρίτα Πάρσι, επικεφαλής του Ινστιτούτου Quincy με έδρα την Ουάσινγκτον. «Αλλά η μετάφραση αυτού του πόνου σε αλλαγή της πολιτικής τους είναι ένα εντελώς διαφορετικό πράγμα», υπογράμμισε.