Ισπανία: Τουλάχιστον 50 τραυματίες από πυροτεχνήματα σε τοπική γιορτή – ΒΙΝΤΕΟ

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Τουλάχιστον 50 άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων τρεις νοσηλεύονται με εγκαύματα, από την έκρηξη πυροτεχνημάτων σήμερα, κατά την έναρξη εορταστικών εκδηλώσεων στο Νοαΐν, στη βόρεια Ισπανία.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι σε αυτήν την κοινότητα της περιφέρειας Ναβάρα, κοντά στην Παμπλόνα, όταν ένα πυροτέχνημα – ρουκέτα εκτοξεύτηκε από το μπαλκόνι του δημαρχείου για να σηματοδοτήσει την έναρξη των εορταστικών εκδηλώσεων του Αγίου Μιχαήλ, πολιούχου της πόλης.

Σύμφωνα με τις Aρχές, σπινθήρες από το πρώτο πυροτέχνημα φαίνεται πως πυροδότησαν και άλλα, τα οποία εξερράγησαν μέσα στο πλήθος που είχε συγκεντρωθεί στην πλατεία.

#Internacional 🚨🇪🇸 || Varios cohetes estallaron al mismo tiempo durante el chupinazo de Noáin, Navarra, España, dejando varias personas heridas, tres de ellas de gravedad. El incidente ocurrió en la Plaza de los Fueros, donde se realizaba el tradicional lanzamiento que marca el… — Cinco Radio Oficial (@laredcincoradio) August 26, 2026

Τρεις άνδρες, ηλικίας 41, 53 και 54 ετών, διακομίστηκαν στο νοσοκομείο προκειμένου να λάβουν φροντίδα για εγκαύματα, διευκρίνισε η υγειονομική υπηρεσία της περιφερειακής κυβέρνησης.

Άλλοι σαράντα επτά άνθρωποι δέχθηκαν τις πρώτες βοήθειες στο κέντρο υγείας του Νοαΐν, κυρίως για πόνους στα αυτιά και εγκαύματα.

Σε πλάνα, που μετέδωσε η ισπανική τηλεόραση, διακρίνονται συμμετέχοντες, ντυμένοι στα λευκά και φορώντας κόκκινα φουλάρια, όπως το προστάζει η παράδοση, να τρέχουν πανικόβλητοι μακριά από την πλατεία του δημαρχείου, την ώρα που πυροτεχνήματα εκρήγνυνται.