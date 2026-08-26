Ισπανία: Τουλάχιστον 50 τραυματίες από πυροτεχνήματα σε τοπική γιορτή – ΒΙΝΤΕΟ

Πενήντα άνθρωποι τραυματίστηκαν, τρεις εκ των οποίων νοσηλεύονται με εγκαύματα, από έκρηξη πυροτεχνημάτων κατά την έναρξη εορταστικών εκδηλώσεων για τον Άγιο Μιχαήλ στο Νοαΐν της βόρειας Ισπανίας. Το περιστατικό συνέβη όταν σπινθήρες από ένα αρχικό πυροτέχνημα πυροδότησαν άλλα, τα οποία εξερράγησαν μέσα στο συγκεντρωμένο πλήθος.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Διεθνή Νέα

ΙΣΠΑΝΙΑ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ:Navarra Television
ΙΣΠΑΝΙΑ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ:Navarra Television
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τουλάχιστον 50 άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων τρεις νοσηλεύονται με εγκαύματα, από την έκρηξη πυροτεχνημάτων κατά την έναρξη εορταστικών εκδηλώσεων στο Νοαΐν, στη βόρεια Ισπανία.
  • Σύμφωνα με τις Aρχές, σπινθήρες από το πρώτο πυροτέχνημα φαίνεται πως πυροδότησαν και άλλα, τα οποία εξερράγησαν μέσα στο πλήθος που είχε συγκεντρωθεί στην πλατεία.
  • Τρεις άνδρες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο για φροντίδα εγκαυμάτων, ενώ άλλοι σαράντα επτά δέχθηκαν τις πρώτες βοήθειες, κυρίως για πόνους στα αυτιά και εγκαύματα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Τουλάχιστον 50 άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων τρεις νοσηλεύονται με εγκαύματα, από την έκρηξη πυροτεχνημάτων σήμερα, κατά την έναρξη εορταστικών εκδηλώσεων στο Νοαΐν, στη βόρεια Ισπανία.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι σε αυτήν την κοινότητα της περιφέρειας Ναβάρα, κοντά στην Παμπλόνα, όταν ένα πυροτέχνημαρουκέτα εκτοξεύτηκε από το μπαλκόνι του δημαρχείου για να σηματοδοτήσει την έναρξη των εορταστικών εκδηλώσεων του Αγίου Μιχαήλ, πολιούχου της πόλης.

Σύμφωνα με τις Aρχές, σπινθήρες από το πρώτο πυροτέχνημα φαίνεται πως πυροδότησαν και άλλα, τα οποία εξερράγησαν μέσα στο πλήθος που είχε συγκεντρωθεί στην πλατεία.

Τρεις άνδρες, ηλικίας 41, 53 και 54 ετών, διακομίστηκαν στο νοσοκομείο προκειμένου να λάβουν φροντίδα για εγκαύματα, διευκρίνισε η υγειονομική υπηρεσία της περιφερειακής κυβέρνησης.

Άλλοι σαράντα επτά άνθρωποι δέχθηκαν τις πρώτες βοήθειες στο κέντρο υγείας του Νοαΐν, κυρίως για πόνους στα αυτιά και εγκαύματα.

Σε πλάνα, που μετέδωσε η ισπανική τηλεόραση, διακρίνονται συμμετέχοντες, ντυμένοι στα λευκά και φορώντας κόκκινα φουλάρια, όπως το προστάζει η παράδοση, να τρέχουν πανικόβλητοι μακριά από την πλατεία του δημαρχείου, την ώρα που πυροτεχνήματα εκρήγνυνται.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ