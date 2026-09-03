ΠΑΣΟΚ: Το AI βίντεο του Παύλου Γερουλάνου με την «αυτοσχέδια πράσινη Κρήτη» – Η φωτογραφία του ’80 που τον ενέπνευσε

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Με έναν διαφορετικό τρόπο επέλεξε να γιορτάσει τη σημερινή επέτειο της ίδρυσης του ΠΑΣΟΚ ο Παύλος Γερουλάνος. Συγκεκριμένα, δημιούργησε ένα βίντεο με τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης, εμπνεόμενος από μια φωτογραφία της δεκαετίας του ’80.

Σε αυτή απεικονίζονται άνδρες που κουβαλούσαν μια τεράστια αυτοσχέδια Κρήτη, βαμμένη πράσινη, σε μια συγκέντρωση του Ανδρέα στο Ηράκλειο».

«Η φωτογραφία αποτυπώνει με τον καλύτερο τρόπο κάτι που σπάνια συναντάς στην πολιτική: το πάθος. Γιατί το ΠΑΣΟΚ δεν κέρδισε μόνο το μυαλό του ελληνικού λαού. Κέρδισε και την καρδιά του» γράφει ο Παύλος Γερουλάνος δημοσιεύοντας και τη σχετική φωτογραφία.

Η ανάρτηση του Παύλου Γερουλάνου για την 52η επέτειο ίδρυσης του ΠΑΣΟΚ

«Πριν λίγες μέρες είδα μια φωτογραφία από τη δεκαετία του ‘80 που με συγκίνησε βαθιά.

Άνδρες κουβαλούσαν μια τεράστια αυτοσχέδια Κρήτη, βαμμένη πράσινη, σε μια συγκέντρωση του Αντρέα στο Ηράκλειο.

Δεν ξέρω ποιοι ήταν, πότε ακριβώς ήταν, πώς ακριβώς το έκαναν.

Γνωρίζω μόνο ότι αυτή η φωτογραφία αποτυπώνει με τον καλύτερο τρόπο κάτι που σπάνια συναντάς στην πολιτική: το πάθος.

Γιατί το ΠΑΣΟΚ δεν κέρδισε μόνο το μυαλό του ελληνικού λαού. Κέρδισε και την καρδιά του.

Φαντάστηκα την ιστορία αυτών των ανθρώπων. Και με τη βοήθεια της τεχνολογίας φτιάξαμε ένα βίντεο αφιερωμένο σε όλο το λαό της Κρήτης.

Ο καλύτερος τρόπος να γιορτάσουμε τα γενέθλια του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήματος είναι να τιμήσουμε εκείνες και εκείνους που 52 χρόνια τώρα βάζουν πλάτη στη μεγάλη δημοκρατική Παράταξη.

Ευχαριστούμε Κρήτη!

Χρόνια μας πολλά».