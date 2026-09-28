Φαίη Σκορδά: Οδεύει ολοταχώς για τον αέρα του ΑΝΤ1

Η Φαίη Σκορδά οδεύει ολοταχώς για τον αέρα του ΑΝΤ1. Οι επαφές για την ομάδα που θα την πλαισιώνει συνεχίζονται, ενώ το σκηνικό της εκπομπής έχει ξεκινήσει να στήνεται στα στούντιο του καναλιού. 

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Φαίη Σκορδά
Φωτογραφία: fayskorda/ Instagram
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Φαίη Σκορδά οδεύει ολοταχώς για τον αέρα του ΑΝΤ1, αναλαμβάνοντας τα πρωινά του Σαββατοκύριακου.
  • Οι επαφές για την ομάδα που θα την πλαισιώνει συνεχίζονται.
  • Στόχος είναι το νέο πρωινό μαγκαζίνο να κάνει πρεμιέρα το Σάββατο 17 ή το αργότερο 24 Οκτωβρίου.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ολοταχώς για τον αέρα του ΑΝΤ1 οδεύει η Φαίη Σκορδά, η οποία θα αναλάβει τα πρωινά του Σαββατοκύριακου.

Με βάση τη Reallife, οι επαφές για την ομάδα που θα την πλαισιώνει συνεχίζονται, με δεδομένη ήδη τη συμμετοχή του Άρη Καβατζίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στα στούντιο του ΑΝΤ1 έχει ξεκινήσει να στήνεται το σκηνικό της εκπομπής.

Το κανάλι επιθυμεί να δηλώσει το «παρών» στη μάχη του Σαββατοκύριακου το ταχύτερο δυνατόν. Στόχος είναι το νέο πρωινό μαγκαζίνο να κάνει πρεμιέρα το Σάββατο 17 ή το αργότερο 24 Οκτωβρίου. Ο τίτλος της εκπομπής θα κλειδώσει την επόμενη εβδομάδα.

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