Η Μαρία Κοζάκου project manager της Eurovision – Τι αλλάζει για τον Γιώργο Καπουτζίδη

Ενεργοί στο project της Eurovision αναμένεται να μείνουν και το 2027 ο Γιώργος Καπουτζίδης και η Μαρία Κοζάκου, όπως αναφέρει η Reallife.

Η δημοσιογράφος και μέχρι πρόσφατα γενική διευθύντρια Προγράμματος της ΕΡΤ αποφάσισε να μη διεκδικήσει εκ νέου θέση στις νέες Γενικές Διευθύνσεις της δημόσιας τηλεόρασης, ωστόσο δεν αφήνει τη Eurovision.

Σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες, η Μ. Κοζάκου θα ασχοληθεί στοχευμένα με τη Eurovision και συζητείται έντονα εντός του Ραδιομεγάρου να αναλάβει τον ρόλο της project manager. Η παραμονή της Μ. Κοζάκου φέρεται να επηρεάζει και τον Γ. Καπουτζίδη. Παρότι ο παρουσιαστής εξέφρασε την ανάγκη να απόσχει το 2027, πληροφορίες αναφέρουν ότι θα έχει ρόλο στη Eurovision.

Το πιο πιθανό είναι ο δημοφιλής ηθοποιός και παρουσιαστής να εμπλακεί στους δύο ημιτελικούς και στον εθνικό τελικό Sing for Greece, χωρίς να είναι σίγουρο ότι θα μεταβεί στη Βουλγαρία για την παρουσίαση και τη live περιγραφή του διαγωνισμού.