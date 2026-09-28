Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Λεωφόρο Κηφισού έως την 1η Οκτωβρίου

Προσωρινές και τμηματικές διακοπές της κυκλοφορίας θα πραγματοποιηθούν στη Λεωφόρο Κηφισού από τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου έως την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου, κατά τις νυχτερινές ώρες, λόγω εκτέλεσης εργασιών.

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Κηφισός, Λεωφόρος Κηφισού
πηγή: Intime
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Προσωρινές και τμηματικές διακοπές της κυκλοφορίας θα πραγματοποιούνται στη Λεωφόρο Κηφισού από 28 Σεπτεμβρίου έως 1η Οκτωβρίου. Οι ρυθμίσεις θα ισχύουν κατά τις ώρες 23:00 έως 05:00 της επομένης.
  • Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, λόγω εκτέλεσης εργασιών, θα αφορούν συγκεκριμένα τμήματα της Λεωφόρου Κηφισού. Σε ορισμένες ημερομηνίες, θα επηρεάζονται εναλλάξ και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.
  • Κατά τις διακοπές, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από το εναπομένον πλάτος του οδοστρώματος. Η ΕΛ.ΑΣ. καλεί τους οδηγούς να είναι προσεκτικοί και να ακολουθούν την οδική σήμανση.

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Προσωρινές και τμηματικές διακοπές της κυκλοφορίας θα πραγματοποιούνται από σήμερα, Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, έως και την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου, κατά τις ώρες 23:00 έως 05:00 της επομένης, στη Λεωφόρο Κηφισού, λόγω εκτέλεσης εργασιών, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ.

Συγκεκριμένα, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στα εξής τμήματα:

  • 28 Σεπτεμβρίου: από τη χιλιομετρική θέση 10,00 έως την οδό Παπακυριαζή, στο ρεύμα προς Πειραιά.
  • 29 Σεπτεμβρίου: από την οδό Παπακυριαζή έως τη Λεωφόρο Π. Ράλλη, στο ρεύμα προς Πειραιά.
  • 30 Σεπτεμβρίου: από τη Λεωφόρο Π. Ράλλη έως την οδό Σιώκου, στο ρεύμα προς Λαμία.
  • 29 και 30 Σεπτεμβρίου: από τη Λεωφόρο Π. Ράλλη έως την οδό Μακρυγιάννη, εναλλάξ και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.
  • 1 Οκτωβρίου: από το ύψος της οδού Σιώκου έως το ύψος του καταστήματος «ΓΑΛΑΞΙΑΣ», στο ρεύμα προς Λαμία.

Κατά τη διάρκεια των διακοπών, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από το εναπομένον κάθε φορά πλάτος του οδοστρώματος. Η ΕΛ.ΑΣ. καλεί τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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