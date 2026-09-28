Τέξας: Ρεπουμπλικανός υποψήφιος ζητούσε «δημόσιες εκτελέσεις» πολιτικών αντιπάλων – Αναφορές ακόμη και στον Ομπάμα

Σφοδρές αντιδράσεις προκαλούν παλαιότερες αναρτήσεις του Μπο Φρεντς, υποψηφίου των Ρεπουμπλικανών για μία από τις ισχυρότερες πολιτειακές θέσεις στο Τέξας, στις οποίες ζητούσε επανειλημμένα δημόσιες εκτελέσεις πολιτικών αντιπάλων και κυβερνητικών αξιωματούχων, ενώ είχε αναφερθεί ακόμη και στον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα.

Σύμφωνα με έρευνα του CNN KFile, εντοπίστηκαν αναρτήσεις των τελευταίων έξι ετών, οι οποίες έχουν πλέον αφαιρεθεί και στις οποίες ο Φρεντς χρησιμοποιούσε αναφορές σε αγχόνες, απαγχονισμούς και θανατικές ποινές. Δεν είναι σαφές εάν τις διέγραψε ο ίδιος ή εάν αφαιρέθηκαν λόγω παραβίασης των κανόνων της πλατφόρμας.

Ο Φρεντς είναι ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών για την Texas Railroad Commission, η οποία, παρά την ονομασία της, δεν ρυθμίζει πλέον τους σιδηροδρόμους, αλλά διαθέτει ευρείες αρμοδιότητες πάνω στον πανίσχυρο τομέα πετρελαίου και φυσικού αερίου της πολιτείας. Στις γενικές εκλογές θα αντιμετωπίσει τον Δημοκρατικό πολιτειακό βουλευτή Τζον Ρόζενταλ για εξαετή θητεία στην τριμελή επιτροπή.

«Θέλω δημόσιες εκτελέσεις»

Μεταξύ των αναρτήσεων που εντόπισε το CNN βρίσκονται τουλάχιστον πέντε από τον Φεβρουάριο του 2025, όταν ο Φρεντς σχολίαζε το έργο του DOGE, της πρωτοβουλίας που είχε συνδεθεί με τον Έλον Μασκ και είχε ως στόχο τη μείωση των ομοσπονδιακών δαπανών.

Σε μία από αυτές έγραφε ότι δεν του αρκούσε να βλέπει αξιωματούχους να οδηγούνται ενώπιον των Αρχών, αλλά ότι ήθελε «δημόσιες εκτελέσεις». Σε άλλη ανάρτηση, όταν χρήστης σχολίασε ότι οι αλλαγές που προκαλούσε το DOGE στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση ίσως να μην μπορούσαν να αντιστραφούν, ο Φρεντς απάντησε ότι το πραγματικό νόημα θα φαινόταν όταν θα πραγματοποιούνταν δημόσιες εκτελέσεις.

Σε ξεχωριστή περίπτωση απέρριψε ως ανεπαρκή την ιδέα φυλάκισης του Δημοκρατικού γερουσιαστή Άνταμ Σιφ, γράφοντας ότι ήθελε δημόσιες εκτελέσεις για όσους χαρακτήριζε «προδότες».

Οι αναφορές στον Μπαράκ Ομπάμα

Η έρευνα εντόπισε και παλαιότερες αναρτήσεις, από τον Μάιο του 2020, όταν υπήρχε έντονη πολιτική αντιπαράθεση γύρω από την έρευνα για τις επαφές της προεκλογικής εκστρατείας του Ντόναλντ Τραμπ με τη Ρωσία.

Ο Φρεντς είχε τότε ζητήσει τη θανατική ποινή για ανθρώπους που χαρακτήριζε «συνωμότες του Ομπάμα», ενώ σε άλλη ανάρτηση παρέπεμπε ευθέως ακόμη και στον πρώην πρόεδρο. Έγραψε ότι στο παρελθόν η προδοσία τιμωρούνταν με θάνατο, «ακόμη και για έναν πρώην πρόεδρο», συνοδεύοντας το μήνυμα με το hashtag #HangEmHigh.

Σε άλλη ανάρτηση της ίδιας περιόδου ζητούσε την αυστηρότερη δυνατή τιμωρία για όσους θεωρούσε υπεύθυνους για την έρευνα, χρησιμοποιώντας ξανά το ίδιο hashtag.

Η ανάρτηση για φοιτητές που προκάλεσε νέο κύμα αντιδράσεων

Οι αποκαλύψεις έρχονται ενώ ο Φρεντς βρίσκεται ήδη στο επίκεντρο αντιδράσεων για ανάρτησή του σχετικά με το πλήθος σε αγώνα αμερικανικού ποδοσφαίρου του Πανεπιστημίου του Τέξας, στην οποία παρουσίαζε φοιτητές νοτιοασιατικής καταγωγής ως «ξένους» που εκτοπίζουν Αμερικανούς.

Ο ίδιος έχει υπερασπιστεί εκείνη την ανάρτηση και έχει χαρακτηρίσει τους επικριτές του λιγότερο συντηρητικούς. Δεν απάντησε, σύμφωνα με το CNN, στα ερωτήματα για τις παλαιότερες αναρτήσεις περί εκτελέσεων.

Το CNN αναφέρει επίσης ότι νωρίτερα μέσα στο 2026 ο Φρεντς είχε ζητήσει την απέλαση 100 εκατομμυρίων ανθρώπων και είχε υποστηρίξει ότι οι Ρεπουμπλικανοί θα έπρεπε να υιοθετήσουν ανοιχτά την ισλαμοφοβία.

Ρεπουμπλικανοί παίρνουν αποστάσεις, άλλοι διατηρούν τη στήριξή τους

Η υπόθεση έχει προκαλέσει ρήγμα ακόμη και στους Ρεπουμπλικανούς. Ο γερουσιαστής του Τέξας Τζον Κόρνιν δήλωσε ότι δεν θα ψηφίσει τον Φρεντς, ενώ ο επί χρόνια Ρεπουμπλικανός στρατηγικός σύμβουλος και πρώην συνεργάτης του Τζορτζ Μπους, Καρλ Ρόουβ, δήλωσε ότι στην συγκεκριμένη αναμέτρηση θα ψηφίσει τον Δημοκρατικό υποψήφιο.

Αντίθετα, ο κυβερνήτης του Τέξας Γκρεγκ Άμποτ και ο Ρεπουμπλικανός υποψήφιος για τη Γερουσία Κεν Πάξτον δεν έχουν αποσύρει τη στήριξή τους προς τον Φρεντς. Ο Άμποτ είχε αποστασιοποιηθεί από την επίμαχη ανάρτηση περί φυλής λέγοντας ότι δεν εκφράζει το δικό του μήνυμα, ενώ ο Πάξτον καταδίκασε γενικά τον ρατσισμό χωρίς να κατονομάσει τον Φρεντς.

Ο Άμποτ, ο Πάξτον και το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα του Τέξας δεν απάντησαν, σύμφωνα με το CNN, στα ερωτήματα σχετικά με τις αναρτήσεις του Φρεντς που ζητούσαν εκτελέσεις.