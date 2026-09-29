Αϊτή: Τουλάχιστον 11 άμαχοι σκοτώθηκαν σε επίθεση συμμορίας στη Γκρο-Μορν

Τουλάχιστον 11 άμαχοι έχασαν τη ζωή τους σε επίθεση στη βορειοδυτική Αϊτή. Ο δήμαρχος της Γκρο-Μορν αποδίδει την επίθεση σε μέλη της Kokorat San Ras, τα οποία φέρονται να έδρασαν ως αντίποινα για προηγούμενη επιχείρηση ασφαλείας.

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Τουλάχιστον 11 άμαχοι σκοτώθηκαν στην Αϊτή σε επίθεση που φέρεται να εξαπέλυσαν μέλη συμμορίας στη βορειοδυτική περιοχή της χώρας, ως αντίποινα για επιχείρηση ασφαλείας που είχε προηγηθεί με τη συμμετοχή δύναμης υποστηριζόμενης από τον ΟΗΕ.

Η επίθεση σημειώθηκε στην Γκρο-Μορν, στη βορειοδυτική Αϊτή. Ο δήμαρχος της περιοχής, Ουμπέρ Σενεάκ, δήλωσε σε ραδιοφωνική συνέντευξη ότι πίσω από την επίθεση φέρονται να βρίσκονται μέλη της συμμορίας Kokorat San Ras, τα οποία στράφηκαν εναντίον κατοίκων.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο, η επίθεση φέρεται να αποτέλεσε αντίποινα για επιχείρηση ασφαλείας που είχε πραγματοποιηθεί νωρίτερα στην περιοχή από δύναμη υποστηριζόμενη από τα Ηνωμένα Έθνη.

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