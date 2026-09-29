Τραμπ: Αποκάλεσε ξανά τον Μπάιντεν «Κοιμισμένο Τζο» και λίγο μετά φάνηκε να… αποκοιμιέται στο Οβάλ Γραφείο – ΒΙΝΤΕΟ

Σχόλια και ειρωνικές αντιδράσεις προκάλεσε νέα δημόσια εμφάνιση του Ντόναλντ Τραμπ, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος χρησιμοποίησε για ακόμη μία φορά το προσωνύμιο «Sleepy Joe» («Κοιμισμένο Τζο») για τον προκάτοχό του, Τζο Μπάιντεν, και λίγο αργότερα καταγράφηκε με κλειστά μάτια και σκυμμένο κεφάλι, με επικριτές του να υποστηρίζουν ότι αποκοιμήθηκε. Ο Λευκός Οίκος αρνείται ότι ο Τραμπ κοιμόταν.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο Οβάλ Γραφείο, κατά τη διάρκεια ανακοίνωσης για την κατασκευή νέου χαλυβουργείου ύψους 15 δισ. δολαρίων στην Αϊόβα, το οποίο, σύμφωνα με τον Τραμπ, αναμένεται να ξεκινήσει την παραγωγή του το 2030 και να δημιουργήσει 1.750 μόνιμες θέσεις εργασίας.

Καθισμένος στο Resolute Desk, ο Τραμπ υποστήριξε ότι το έργο δεν θα είχε πραγματοποιηθεί «υπό τον Sleepy Joe Biden», χρησιμοποιώντας για ακόμη μία φορά το προσωνύμιο με το οποίο επιτίθεται εδώ και χρόνια στον πρώην πρόεδρο.

Με κλειστά μάτια ενώ μιλούσαν άλλοι αξιωματούχοι

Όταν στη συνέχεια πήραν τον λόγο άλλοι αξιωματούχοι, φωτογραφίες και βίντεο έδειξαν τον Τραμπ με το κεφάλι γερμένο προς τα δεξιά και προς τα κάτω και τα μάτια κλειστά. Το στιγμιότυπο πυροδότησε εκ νέου σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ο πρόεδρος αποκοιμήθηκε.

Ανάμεσα σε εκείνους που αντέδρασαν ήταν ο Χάντερ Μπάιντεν, γιος του πρώην προέδρου, ο οποίος δημοσίευσε στιγμιότυπο του Τραμπ γράφοντας ειρωνικά: «Sleepy who?», δηλαδή «Ποιος είναι ο νυσταγμένος;».

Στο περιστατικό αναφέρθηκε και ο Δημοκρατικός κυβερνήτης της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ, του οποίου ο λογαριασμός Τύπου έγραψε ειρωνικά: «Ο πρόεδρος Μακόνελ δείχνει υπέροχα», παραπέμποντας στον Ρεπουμπλικανό γερουσιαστή Μιτς Μακόνελ.

Η δημοσιογράφος Μόλι Τζονγκ-Φαστ σχολίασε επίσης σκωπτικά ότι ο Τραμπ εμφανίστηκε με κλειστά μάτια ενώ μιλούσε ο υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λούτνικ, γράφοντας ότι «προς υπεράσπιση του Τραμπ, ο Χάουαρντ είναι πολύ, πολύ βαρετός», αναφέρει η Independent.

Trump appears to be completely passed out asleep during his 2pm Oval Office announcement pic.twitter.com/Mvp11umdb8 — Headquarters (@HQNewsNow) September 28, 2026

Δεν είναι η πρώτη φορά που δέχεται αντίστοιχα σχόλια

Δεν είναι η πρώτη δημόσια εμφάνιση του Τραμπ κατά την οποία επικριτές του υποστηρίζουν ότι φαίνεται να αποκοιμιέται.

Τον Ιανουάριο, σε εκδήλωση στο Οβάλ Γραφείο για τον νόμο Whole Milk for Healthy Kids Act, είχε καταγραφεί επίσης με τα μάτια κλειστά. Έναν μήνα αργότερα, σε συνεδρίαση του νεοσύστατου «Board of Peace», εικόνες τον έδειξαν ξανά με κλειστά μάτια και το κεφάλι γερμένο.

Αντίστοιχα σχόλια έγιναν τον Μάιο σε τελετή για την Memorial Day, κατά τη διάρκεια του τρίτου αγώνα των τελικών του NBA, αλλά και σε άλλες δημόσιες εμφανίσεις του μέσα στη χρονιά. Οι περιγραφές αυτές προέρχονται από επικριτές και δημοσιεύματα και δεν αποδεικνύουν από μόνες τους ότι ο πρόεδρος κοιμόταν.

DONALD TRUMP HAS FALLEN ASLEEP AT THE NBA FINALS IN MADISON SQUARE GARDEN. pic.twitter.com/rFrW6c4cME — CALL TO ACTIVISM (@CalltoActivism) June 9, 2026

Ο Λευκός Οίκος: «Όποιος λέει ότι κοιμόταν, λέει ψέματα»

Ο Λευκός Οίκος απέρριψε κατηγορηματικά την ερμηνεία ότι ο πρόεδρος αποκοιμήθηκε.

Ο εκπρόσωπος Ντέιβις Ίνγκλ δήλωσε στην Independent ότι ο Τραμπ διαθέτει «οξύτητα, απαράμιλλη ενέργεια και ιστορική προσβασιμότητα», προσθέτοντας ότι «παραμένει σε εξαιρετική υγεία».

«Όποιος ισχυρίζεται ότι ο πρόεδρος κοιμόταν, λέει ψέματα», ανέφερε.

Στο παρελθόν, αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου έχουν δώσει διαφορετικές εξηγήσεις για αντίστοιχες εικόνες, λέγοντας σε μία περίπτωση ότι ο Τραμπ «άκουγε με επισημότητα» κατά τη διάρκεια εκδήλωσης μνήμης για τα θύματα της 11ης Σεπτεμβρίου και σε άλλες ότι φωτογραφίες τον απαθανάτισαν απλώς την ώρα που ανοιγόκλεινε τα μάτια του.

Τραμπ: «Απλώς κλείνω τα μάτια, είναι πολύ χαλαρωτικό»

Ο ίδιος ο Τραμπ έχει επίσης απορρίψει τις κατηγορίες ότι αποκοιμιέται σε δημόσιες εκδηλώσεις.

Σε συνέντευξή του στη Wall Street Journal τον Ιανουάριο, είχε δηλώσει ότι ορισμένες φορές απλώς κλείνει τα μάτια επειδή το βρίσκει «πολύ χαλαρωτικό».

«Μερικές φορές βγάζουν μία φωτογραφία την ώρα που ανοιγοκλείνω τα μάτια μου και με πετυχαίνουν ακριβώς στο κλείσιμο», είχε πει.

Το τελευταίο περιστατικό απέκτησε ιδιαίτερη απήχηση λόγω της χρονικής αλληλουχίας: ο Τραμπ επανέφερε το «Sleepy Joe» για τον Μπάιντεν και λίγη ώρα αργότερα οι ίδιες εικόνες που χρησιμοποιεί πολιτικά εναντίον του προκατόχου του έγιναν αντικείμενο ειρωνικών σχολίων εναντίον του ίδιου.