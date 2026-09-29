Έκθεση της Κομισιόν: Νέο σκάνδαλο με παράνομες επιδοτήσεις σε βιολογικά – «Ανάστησαν» πεθαμένα κοπάδια – ΒΙΝΤΕΟ

Έρευνα της Κομισιόν στη χώρα μας για βιολογική κτηνοτροφία αλλά και βιολογικές καλλιέργειες καταγράφει παράνομες επιδοτήσεις. Μεταξύ άλλων οι ευρωπαίοι επιθεωρητές εντόπισαν κοπάδια που ως… δια μαγείας τριπλασιάστηκαν και θανατωμένα ζώα “αναστήθηκαν” κατά τη διάρκεια των ελέγχων.

Η έκθεση της γενικής διεύθυνσης γεωργίας και γεωργικής ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ελλάδα είναι πολύ “βαριά”, σύμφωνα με τον ANT1. Όπως διαπιστώνουν, ο αριθμός των δικαιούχων για τα βιολογικά είναι άγνωστος. Ότι οι έλεγχοι είναι λίγοι ή εικονικοί, όπως και ότι οι φορείς πιστοποίησης είναι αναξιόπιστοι.

Αυτό σημαίνει πώς υπάρχει κίνδυνος να επιστρέψει η Ελλάδα χρήματα από επιδοτήσεις.

Βιοκαλλιεργητής είπε στον τηλεοπτικό σταθμό: «Έχουν δηλώσει βιολογικά ακόμα και βαμβάκια».

«Τριπλασιάστηκαν» τα ζώα

Οι ευρωπαίοι επιθεωρητές έφτασαν στην Ελλάδα τον Ιούλιο και έπιασαν δουλειά, ξεκινώντας τους ελέγχους.

Στα χέρια τους έφτασαν δύο εκθέσεις κτηνιατρικών επιτόπιων ελέγχων για μονάδα με βιολογικά ζώα. Η μία είχε ημερομηνία 22/12/25 και αφορούσε 390 αρσενικά ζώα. Η άλλη ήταν του 11/2/26 και αφορούσε 45 αρσενικά ζώα. Ωστόσο, για τον συγκεκριμένο αριθμό φορολογικού μητρώου ο οργανισμός πληρωμών διαπίστωσε με βάση τα κτηνιατρικά δεδομένα συνολικό αριθμό 1.276 ζώων.

Ο Νίκος Κακαβάς, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γεωτεχνικών Υπαλλήλων σημείωσε: «Στην περιοχή της Θεσσαλίας που βρήκανε κτηνοτρόφο με 400 βοοειδή, πληρώθηκε για 1.300. Η μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ δεν άλλαξε τίποτα και η ΑΑΔΕ είναι ένας παλιός ΟΠΕΚΕΠΕ με νέο όνομα».

Ο Δημήτρης Μπαλαούκας, πρόεδρος των κτηνοτρόφων Θεσσαλίας τόνισε: «Να επιδοτήσουμε αυτούς τους 45.000 ανθρώπους που έχουν τα πρόβατα. Να μην επιδοτήσουμε κανέναν άλλον. Να τελειώνουμε με αυτό το παραμύθι. Δυστυχώς δεν τελειώνει. Και φοβόμαστε μην δούμε τα ίδια».

Αναστήθηκαν ζώα στην Κρήτη

Στην περιοχή της Κρήτης, στον ετήσιο έλεγχο πιστοποίησης, φαίνεται ότι όλα τα ζώα θανατώθηκαν λόγω ασθένειας το 2024. Όμως, κατά τον επιτόπιο έλεγχο που διενήργησε ο οργανισμός πληρωμών για το έτος υποβολής αιτήσεων του 2025, διαπιστώθηκε η παρουσία 381 ζώων χωρίς όμως στοιχεία.

«Τον Ιούλιο έγιναν αυτοί οι έλεγχοι. Ανακάλυψε ότι και το 26 για το 25 οι πληρωμές που έχουν γίνει, έχουν γίνει λάθος και προειδοποιεί την Ελλάδα με στάση πληρωμών, ότι εάν συνεχίσει το ίδιο τροπάρι θα σταματήσει να μας δίνει χρήματα για τις επιδοτήσεις», δηλώνει στον ANT1 ο Θωμάς Μόσχος, πρόεδρος αγροτικού συλλόγου Καστοριάς.

Την ίδια στιγμή, πιστοποιημένοι βιοκαλλιεργητές δηλώνουν στο κανάλι ότι “μαϊμού” καλλιεργητές βιολογικών προϊόντων παίρνουν παράνομα τις επιδοτήσεις, με αποτέλεσμα να μην μένουν χρήματα για εκείνους.

Ο Γιώργος Καλπακίδης υποστηρίζει ότι πάντα «είναι οι μεγαλοαγρότες μέσα που έχουν πολλά στρέμματα. Δήλωναν εκτάσεις βιολογικές και παίρναν τις επιδοτήσεις».

Εκπρόσωπος της Κομισιόν στον ANT1: Προβλήματα του παρελθόντος

Η εκπρόσωπος της Κομισιόν Μποζέ, αρμόδια για τα αγροτικά ζητήματα μίλησε αποκλειστικά στον ANT1 όπου και δήλωσε:

«Η επιστολή στον Τύπο δεν είναι η τελική θέση της Επιτροπής. Εντάσσεται στο διοικητικό και τεχνικό στάδιο που ακολουθούμε συνήθως στο πλαίσιο των ελεγκτικών διαδικασιών. Είναι μόνο προκαταρκτικό στάδιο και δεν πρέπει να αναφερθεί ως κάτι παραπάνω. Στην προκειμένω περίπτωση αφορά σε προβλήματα του παρελθόντος τα οποία αντιμετωπίζουμε από κοινού με τις ελληνικές αρχές. Αποστέλλουμε τα προκαταρκτικά ευρήματα σε αυτές και θα επανέλθουν σε μας. Συνεργαζόμαστε πολύ καλά».

Τελικά θα πληρώσει η χώρα μας και τι;

Ο Τάσος Τέλλογλου, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου, εξήγησε: «στις τρεις τελευταίες σελίδες της έκθεσης της Κομισιόν υπάρχει ο τίτλος, “Αρχική Ένδειξη Δυνητικών Δημοσιονομικών Επιπτώσεων”. Οι συντάκτες της έκθεσης λένε ότι για κάποια μέτρα που δεν εφαρμόσαμε πρέπει να γυρίσουμε το 15%. Είναι ανάλογα με τη βάση του υπολογισμού, περίπου 50 με 75 εκατ. ευρώ.

Δεν σταματά όμως εκεί. Έχει και για άλλα μέτρα, μικρότερα ποσοστά που φέρνουν τον λογαριασμό στο 100ρικο ανά έτος χρήσης. 100 εκατομμύρια. Τώρα, πόσα έτη χρήσης θα πάρουν οι Ευρωπαίοι. Απ’ ότι φαίνεται, σε κάποιες περιπτώσεις δύο, και το 2024, και σε μία περίπτωση και το 2023. Άρα με αυτή τη βάση, θα πρέπει να μιλάμε για πάνω από 200 εκατ. ευρώ».