Ταμείο Ανάκαμψης: Υποβλήθηκε το τελευταίο αίτημα πληρωμής στην Κομισιόν – Μητσοτάκης: «Δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ»

Την ολοκλήρωση της ελληνικής προσπάθειας για την έγκαιρη αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας σηματοδοτεί η υποβολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των τελευταίων αιτημάτων πληρωμής, συνολικού ύψους 6,75 δισ. ευρώ, από τα οποία 4,4 δισ. ευρώ αφορούν επιχορηγήσεις.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης και παρέστη στην ηλεκτρονική υποβολή των τελευταίων αιτημάτων για την εκταμίευση των πόρων που δικαιούται η Ελλάδα στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου «Ελλάδα 2.0». Τα δύο αιτήματα περιλαμβάνουν συνολικά 123 ορόσημα και στόχους. Με την υποβολή τους ολοκληρώνεται η διαδικασία υποβολής των αιτημάτων πληρωμής από την Ελλάδα και ανοίγει η τελική φάση για την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων. Παράλληλα, δύο προηγούμενα αιτήματα πληρωμής βρίσκονται αυτή τη στιγμή υπό αξιολόγηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και, εφόσον ολοκληρωθεί θετικά η διαδικασία, θα οδηγήσουν στην εκταμίευση επιπλέον 4,55 δισ. ευρώ.

Συνολικά, με την ολοκλήρωση όλων των απαιτούμενων διαδικασιών, η Ελλάδα αναμένεται να λάβει το σύνολο των πόρων που της αναλογούν από το Ταμείο Ανάκαμψης, ύψους 35,95 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με την κυβέρνηση, πρόκειται για το υψηλότερο ποσό αναλογικά με το ΑΕΠ μεταξύ των 27 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η ολοκλήρωση της υποβολής των αιτημάτων έρχεται έπειτα από μία πενταετή διαδικασία, κατά την οποία η Ελλάδα κλήθηκε να υλοποιήσει συνολικά 376 ορόσημα και στόχους, συνδέοντας τις εκταμιεύσεις με συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις.

«Οι μεγάλοι ωφελημένοι είναι οι Ελληνίδες και οι Έλληνες»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στα στελέχη της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού, υπογράμμισε ότι η διαδικασία αυτή δημιούργησε σημαντική τεχνογνωσία στη δημόσια διοίκηση, καθώς απαιτήθηκε πρωτοφανής, όπως ανέφερε, συντονισμός μεταξύ υπουργείων και υπηρεσιών. «Οι μεγάλοι ωφελημένοι τελικά είναι οι Ελληνίδες και οι Έλληνες, οι οποίοι βλέπουν ότι τελικά δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ», ανέφερε ο πρωθυπουργός, σημειώνοντας παράλληλα ότι η χώρα απάντησε στην αμφισβήτηση που είχε διατυπωθεί σχετικά με την ικανότητά της να απορροφήσει τους διαθέσιμους ευρωπαϊκούς πόρους. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην παρακαταθήκη που αφήνει το Ταμείο σε επίπεδο δημόσιας διοίκησης. Όπως σημείωσε, η διοίκηση απέκτησε εσωτερική τεχνογνωσία για την υλοποίηση σύνθετων έργων με αυστηρά χρονοδιαγράμματα και συγκεκριμένους στόχους, χωρίς να εξαρτάται αποκλειστικά από εξωτερικούς συμβούλους. Κατά τον πρωθυπουργό, η αλλαγή δεν αφορά μόνο τη γνώση των διαδικασιών, αλλά και τη δημιουργία μιας διαφορετικής διοικητικής κουλτούρας, που βασίζεται σε στόχους, αξιολόγηση και μέτρηση αποτελεσμάτων. Όπως υπενθύμισε ο Κυρ. Μητσοτάκης, η Ελλάδα εξασφάλισε τότε περίπου 36 δισ. ευρώ σε επιχορηγήσεις και δάνεια, τα οποία κατευθύνθηκαν σε επενδύσεις, μεταρρυθμίσεις, την ψηφιοποίηση του κράτους, την υγεία, την παιδεία, την ενέργεια και άλλους τομείς.

Το ελληνικό σχέδιο «Ελλάδα 2.0» σχεδιάστηκε με βάση συγκεκριμένους στόχους και χρονοδιαγράμματα και περιέλαβε ένα ευρύ φάσμα παρεμβάσεων στην οικονομία και στη λειτουργία του κράτους. Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος δεν σημαίνει το τέλος της αξιοποίησης ευρωπαϊκών πόρων, καθώς η τεχνογνωσία που δημιουργήθηκε θα πρέπει να αξιοποιηθεί και στα επόμενα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ευχαρίστησε τα στελέχη που εργάστηκαν για την υλοποίηση του προγράμματος. «Το γεγονός ότι αυτή πια η τεχνογνωσία είναι εσωτερική τεχνογνωσία της ελληνικής διοίκησης» αποτελεί, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, σημαντική κατάκτηση που υπερβαίνει τα άμεσα οικονομικά οφέλη του προγράμματος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, η υλοποίηση του «Ελλάδα 2.0» έχει συμβάλει στην άνοδο του πραγματικού ΑΕΠ κατά 11 μονάδες έως το 2025, στη δημιουργία σχεδόν 600.000 θέσεων εργασίας και στην αύξηση των επενδύσεων ως ποσοστό του ΑΕΠ κατά 60%.Το κυβερνητικό επιτελείο αποδίδει στο Ταμείο σημαντικό μέρος της επενδυτικής και μεταρρυθμιστικής κινητοποίησης των τελευταίων ετών, υποστηρίζοντας ότι οι επιπτώσεις του προγράμματος θα συνεχίσουν να αποτυπώνονται στην οικονομία και μετά την ολοκλήρωση της περιόδου χρηματοδότησης.

Σημαντικό μέρος των πόρων κατευθύνθηκε σε έργα που αφορούν άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών. Στον τομέα της υγείας, το πρόγραμμα περιέλαβε την αναβάθμιση περισσότερων από 200 δημόσιων νοσοκομείων και κέντρων υγείας, καθώς και την ανάπτυξη του προγράμματος δωρεάν προληπτικών εξετάσεων. Στον χώρο της εργασίας εφαρμόστηκε η ψηφιακή κάρτα εργασίας, ενώ στον φορολογικό τομέα συνδέθηκαν σχεδόν 500.000 ταμειακές μηχανές και POS με την ΑΑΔΕ. Στην εκπαίδευση, το πρόγραμμα χρηματοδότησε την εγκατάσταση διαδραστικών πινάκων στις τάξεις από την Ε’ Δημοτικού στα δημόσια σχολεία, καθώς και τη λειτουργία του δωρεάν Ψηφιακού Φροντιστηρίου. Παράλληλα, σημαντικές χρηματοδοτήσεις κατευθύνθηκαν στην επέκταση και αναβάθμιση των ψηφιακών υπηρεσιών του Δημοσίου μέσω του gov.gr.