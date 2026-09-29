ΚΚΕ: Η αυτονόητη παραπομπή Τριαντόπουλου αναδεικνύει τις τεράστιες ευθύνες κυβέρνησης και «κράτους δικαίου» για τα Τέμπη

«Η αυτονόητη παραπομπή Τριαντόπουλου στο Ειδικό Δικαστήριο αποδεικνύει αυτό που η κυβέρνηση προσπαθεί να κρύψει εδώ και σχεδόν τέσσερα χρόνια: τις τεράστιες ευθύνες της για τη συγκάλυψη του εγκλήματος των Τεμπών, για τη διαχρονική πολιτική του κέρδους που έχει μετατρέψει το σιδηρόδρομο σε ωρολογιακή βόμβα» αναφέρει, σε σχόλιό του, το ΚΚΕ.

Και προσθέτει: «Αναδεικνύει, όμως, και τις τεράστιες ευθύνες του αστικού “κράτους δικαίου” για την ανεπαρκέστατη ανάκριση, το ελλιπέστατο κατηγορητήριο, τον κατακερματισμό σε επιμέρους δίκες, την απουσία οποιασδήποτε δίωξης κατά πολιτικών προσώπων στην κύρια δίκη»

«Επιβεβαιώνεται για άλλη μια φορά η αναγκαιότητα της κατάργησης του άρθρου 86, περί ευθύνης υπουργών, θέση την οποία σταθερά καταθέτει το ΚΚΕ, όπως και στην τελευταία συζήτηση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, απέναντι στις προτάσεις της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ και άλλων κομμάτων που, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, αρνούνται να μιλήσουν για κατάργηση του άρθρου 86» συμπληρώνει το ΚΚΕ και καταλήγει:

«Το εργατικό-λαϊκό κίνημα με τον αγώνα του χρειάζεται να αναδείξει τις αιτίες και να εξασφαλίσει την πραγματική καταδίκη των αιτιών και όλων των ενόχων για το έγκλημα, δυναμώνοντας το δρόμο της ανατροπής του σάπιου εκμεταλλευτικού συστήματος, που γεννάει συνεχώς Τέμπη για να “τρέχουν” τα κέρδη των ομίλων, για να στηρίζεται η πολεμική οικονομία».