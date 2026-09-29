Ύπνος: Κοιμηθήκατε μόνο 4 ώρες; Η 20λεπτη δραστηριότητα που μπορεί να βελτιώσει την απόδοση, σύμφωνα με μελέτη

Μια νύχτα με μόλις τέσσερις ώρες ύπνου μπορεί να κάνει την επόμενη ημέρα ιδιαίτερα απαιτητική, επηρεάζοντας μεταξύ άλλων τη συγκέντρωση και τη μνήμη. Όταν όμως δεν υπάρχει χρόνος για έναν σύντομο ύπνο, τι μπορείτε να κάνετε για να βοηθήσετε τον εγκέφαλό σας; Νέα μελέτη δείχνει ότι 20 λεπτά μέτριας έως έντονης άσκησης μπορούν να προσφέρουν παρόμοιο όφελος στη μνήμη με έναν μεσημεριανό ύπνο.

Κοιμηθήκατε μόνο 4 ώρες; Η 20λεπτη δραστηριότητα που μπορεί να έχει παρόμοιο όφελος με έναν μεσημεριανό ύπνο

Μια νύχτα με μόλις τέσσερις ώρες ύπνου μπορεί να κάνει την επόμενη ημέρα δύσκολη. Η κούραση είναι έντονη, η συγκέντρωση μειώνεται και, όσο κι αν προσπαθείτε να πάρετε ενέργεια με έναν ακόμη καφέ, κάποια στιγμή αυτό δεν αρκεί. Αν έχετε τη δυνατότητα, θα ήταν προτιμότερο να ξεκουραστείτε για λίγο ή μήπως μια σύντομη προπόνηση μπορεί να βοηθήσει εξίσου;

Μια νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Proceedings of the National Academy of Sciences υποστηρίζει ότι, όσον αφορά τη μνήμη, ένας σύντομος ύπνος και η άσκηση για 20 λεπτά μπορούν να έχουν σχεδόν το ίδιο αποτέλεσμα.

Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο McGill στον Καναδά κράτησαν 54 υγιείς νεαρούς ενήλικες ξύπνιους για 30 συνεχόμενες ώρες σε εργαστηριακές συνθήκες. Στη συνέχεια, τους χώρισαν σε τρεις ομάδες:

Ομάδα Α: Έκανε 20 λεπτά άσκησης (μέτριας έως έντονης έντασης ποδηλασία).

Ομάδα Β: Κοιμήθηκε για 90 λεπτά.

Ομάδα Γ (ελέγχου): Κάθισε σε ένα στατικό ποδήλατο για 20 λεπτά χωρίς να κάνει πετάλι.

Λίγο μετά, έδειξαν σε όλους μια σειρά από εικόνες, χωρίς να τους ζητήσουν να τις απομνημονεύσουν. Τρεις ημέρες αργότερα, τους υπέβαλαν σε τεστ για να δουν ποιες εικόνες θυμόντουσαν.

Άσκηση vs Ύπνος

Τόσο η ομάδα που κοιμήθηκε όσο και η ομάδα που γυμνάστηκε θυμήθηκαν σημαντικά περισσότερες εικόνες σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου.

Τα ποσοστά ήταν σχεδόν ταυτόσημα:

23% καλύτερη αναγνώριση για όσους κοιμήθηκαν.

21% καλύτερη αναγνώριση για όσους γυμνάστηκαν.

Στατιστικά, οι δύο μέθοδοι δεν είχαν ουσιαστική διαφορά.

Τα ευρήματα αυτά συμφωνούν και με μια μελέτη του Πανεπιστημίου του Πόρτσμουθ (2023), η οποία διαπίστωσε ότι 20 λεπτά μέτριας ποδηλασίας βελτιώνουν τη γνωστική λειτουργία σε άτομα με μερική ή ολική στέρηση ύπνου.

Τι συνέβη στον εγκέφαλο μετά τον ύπνο και την άσκηση

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ευρήματα της μελέτης προέκυψε από την καταγραφή της εγκεφαλικής δραστηριότητας των συμμετεχόντων με ηλεκτροεγκεφαλογράφημα (EEG). Παρότι τόσο ο ύπνος όσο και η άσκηση συνδέθηκαν με καλύτερη επίδοση στη μνήμη, φαίνεται ότι οδήγησαν σε αυτό το αποτέλεσμα με διαφορετικό τρόπο.

Η ομάδα που κοιμήθηκε: Τα 90 λεπτά ύπνου μείωσαν τους δείκτες που συνδέονται με την πίεση για ύπνο και την εγκεφαλική κόπωση. Όσο περισσότερο υποχωρούσε αυτή η «πίεση», τόσο καλύτερη ήταν η επίδοση των συμμετεχόντων στο τεστ μνήμης.

Η ομάδα που γυμνάστηκε: Η 20λεπτη άσκηση δεν φάνηκε να μειώνει σημαντικά την αίσθηση ή τους δείκτες κόπωσης. Ωστόσο, η καλύτερη επίδοση στη μνήμη συνδέθηκε με τον τρόπο με τον οποίο ο εγκέφαλος επεξεργαζόταν τις πληροφορίες τη στιγμή που οι συμμετέχοντες έβλεπαν τις εικόνες.

Με απλά λόγια, ο ύπνος φαίνεται να βοήθησε τον εγκέφαλο μειώνοντας την κόπωση, ενώ η άσκηση φαίνεται να ενίσχυσε τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόταν τις νέες πληροφορίες.

Μια πρακτική λύση για όσους δεν μπορούν να κοιμηθούν

«Η έλλειψη ύπνου επηρεάζει σχεδόν κάθε πτυχή της σκέψης και της λειτουργικότητάς μας, αλλά πολλοί άνθρωποι δεν μπορούν απλώς να σταματήσουν ό,τι κάνουν για να κοιμηθούν», εξηγεί ο Marc Roig, κύριος συγγραφέας της μελέτης και επιστήμονας αθλητισμού στο Πανεπιστήμιο McGill. «Τα ευρήματά μας δείχνουν ότι ακόμη και μια σύντομη άσκηση μπορεί να βοηθήσει στη διατήρηση μιας από τις πιο σημαντικές γνωστικές μας ικανότητες».

Αυτή η διαφορά είναι ιδιαίτερα σημαντική για επαγγέλματα που δεν έχουν την πολυτέλεια του ύπνου.

Όπως επισημαίνει η νευροεπιστήμονας Madhura Lotlikar: «Νοσηλευτές, πιλότοι, νέοι γονείς ή εργαζόμενοι σε νυχτερινές βάρδιες δεν μπορούν να κάνουν ένα διάλειμμα για ύπνο εν μέσω της βάρδιας. Η άσκηση είναι προσβάσιμη, οικονομική και εύκολη στην εφαρμογή, γεγονός που τη καθιστά ένα πολλά υποσχόμενο εργαλείο για διαύγεια όταν ο ύπνος είναι περιορισμένος».

Προσοχή: Η άσκηση δεν υποκαθιστά τον ύπνο

Οι ερευνητές ξεκαθαρίζουν ότι ούτε η γυμναστική ούτε ο σύντομος ύπνος αποτελούν μόνιμη αντικατάσταση για έναν πλήρη νυχτερινό ύπνο. Πρόκειται για προσωρινές λύσεις ανάγκης για να βγει η ημέρα, όχι για μακροπρόθεσμη στρατηγική.

Το πρόβλημα είναι εκτεταμένο: υπολογίζεται ότι το 20% έως 40% των ενηλίκων παγκοσμίως δεν κοιμάται αρκετά – μια έλλειψη που, σύμφωνα με εκτιμήσεις του οργανισμού RAND, κοστίζει εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως σε χαμένη παραγωγικότητα.

Αν βρίσκεστε μπροστά σε μια δύσκολη μέρα έχοντας κοιμηθεί μόλις 4 ώρες: