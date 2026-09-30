Τραμπ: «Πολύ σημαντική η αυτορρύθμιση» της Τεχνητής Νοημοσύνης

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Υπέρ της αυτορρύθμισης στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης τάχθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια συνάντησης στον Λευκό Οίκο με κορυφαία στελέχη της παγκόσμιας τεχνολογικής βιομηχανίας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος έχει εκφράσει την αντίθεσή του στην επιβολή αυστηρών ρυθμιστικών περιορισμών για την ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης, υπογράμμισε ότι «η αυτορρύθμιση είναι πολύ σημαντική».

Ο Τραμπ χαρακτήρισε τη συνάντηση «πολύ παραγωγική και εξαιρετικά φιλική», ενώ ανέφερε ότι οι εταιρείες θα συνεργάζονται με τις τοπικές κοινωνίες αναφορικά με την ανάπτυξη κέντρων δεδομένων. Όπως είπε, στόχος είναι να λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες των κοινοτήτων και να διασφαλίζεται η συνεργασία τους.

Στη συνάντηση συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, ο Ίλον Μασκ, ο διευθύνων σύμβουλος της Meta, Μαρκ Ζάκερμπεργκ, ο ιδρυτής της Amazon, Τζεφ Μπέζος, ο διευθύνων σύμβουλος της Google, Σούνταρ Πιτσάι, ο ιδρυτής και πρόεδρος της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, ο συνιδρυτής και πρόεδρος της OpenAI, Γκρεγκ Μπρόκμαν, και ο διευθύνων σύμβουλος της Anthropic, Ντάριο Αμοντέι.

President Trump and Elon Musk speak on evolving industries after AI meeting with other executives pic.twitter.com/ckCMMBrnMr — CSPAN (@cspan) September 29, 2026

Πρωτεργάτης της συνάντησης ήταν ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Μάικ Τζόνσον. Μιλώντας στο CNBC, ο Τζόνσον υποστήριξε ότι πρέπει να βρεθεί η «σωστή ισορροπία» μεταξύ της ασφάλειας των συστημάτων ΤΝ και της επιδίωξης των ΗΠΑ να διατηρήσουν ηγετικό ρόλο στον συγκεκριμένο τομέα.

Η συζήτηση για την ασφάλεια και τη ρύθμιση της Τεχνητής Νοημοσύνης έχει ενταθεί τους τελευταίους μήνες, μετά και από σειρά περιστατικών που αφορούν εταιρείες όπως η OpenAI, η Anthropic, η Google και η Meta. Το ζήτημα έχει αποκτήσει αυξημένη πολιτική βαρύτητα στις ΗΠΑ, ενόψει και των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου.

Την ίδια ώρα, δημοσκόπηση που δημοσιεύθηκε από το CNN καταγράφει έντονο προβληματισμό της αμερικανικής κοινής γνώμης για την ταχεία ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης. Σύμφωνα με τα ευρήματα, το 82% των Αμερικανών δηλώνει ότι ανησυχεί για τον ρυθμό ανάπτυξης της τεχνολογίας και τους κινδύνους που ενδέχεται να συνεπάγεται.

Η αντιπαράθεση μεταξύ της ανάγκης για ταχεία ανάπτυξη της ΤΝ και της θέσπισης κανόνων για την ασφάλεια και την εποπτεία της αναμένεται να παραμείνει στο επίκεντρο της αμερικανικής πολιτικής και τεχνολογικής συζήτησης.