EuroLeague: Ο Χολ «καθάρισε» τον ιταλικό «εμφύλιο», μεγάλα «διπλά» για Χάποελ Τελ Αβίβ και Παρτίζαν – Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία

Ο Ολυμπιακός πέτυχε τη δεύτερη νίκη του στη EuroLeague επικρατώντας της Ζάλγκιρις στο Κάουνας, ενώ Ντουμπάι και Φενέρμπαχτσε συνέχισαν επίσης με νίκες. Η Εφές υποχρέωσε τη Ρεάλ Μαδρίτης στη δεύτερη συνεχόμενη ήττα της, με την αγωνιστική να περιλαμβάνει επίσης σημαντικές επιτυχίες για Βαλένθια, Χάποελ Τελ Αβίβ και Παρτίζαν.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Ολυμπιακός έκανε το 2/2 στη EuroLeague, περνώντας νικηφόρα από το Κάουνας, ενώ Ντουμπάι και Φενέρμπαχτσε συνέχισαν με νίκες.
  • Πρώτη επιτυχία για Εφές, δεύτερη ήττα για τη Ρεάλ, ενώ ξεχώρισαν επίσης τα μεγάλα «διπλά» της Χάποελ Τελ Αβίβ και της Παρτίζαν.
  • Η Βίρτους ηττήθηκε από τη Μονακό με 87-85, χάρη σε buzzer beater του Χολ, ενώ η Αρμάνι Μιλάνο επικράτησε της Βίρτους Μπολόνια με 87-85 στον ιταλικό «εμφύλιο».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ο Ολυμπιακός έκανε το 2/2 στη EuroLeague, περνώντας νικηφόρα από το Κάουνας, ενώ Ντουμπάι και Φενέρμπαχτσε συνέχισαν με νίκες. Πρώτη επιτυχία για Εφές, δεύτερη ήττα για τη Ρεάλ, ενώ ξεχώρισαν επίσης οι νίκες Βαλένθια, Χάποελ και Βίρτους.

Ολυμπιακός και Ντουμπάι έφτασαν τις δύο νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια, επικρατώντας της Ζάλγκιρις με 93-91 και της Μπαρτσελόνα με 94-87 αντίστοιχα.

Η Εφές νίκησε τη Ρεάλ με 94-84, υποχρεώνοντάς την στη δεύτερη σερί ήττα της, ενώ η Φενέρμπαχτσε επικράτησε εύκολα της Μπάγερν με 100-76.

Η Βαλένθια επιβλήθηκε της Μπασκόνια με 111-88, η Χάποελ πέρασε από την έδρα του Ερυθρού Αστέρα, ενώ η Βίρτους ηττήθηκε από το Μιλάνο με 87-85, χάρη σε buzzer beater του Χολ.

Τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής

Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου

  • Ντουμπάι – Μπαρτσελόνα 94-87
  • Ζάλγκιρις – Ολυμπιακός 91-93
  • Αναντολού Εφές – Ρεάλ Μαδρίτης 94-84
  • Φενέρ – Μπάγερν 100-76
  • Ερυθρός Αστέρας – Χάποελ Τελ Αβίβ 80-81
  • Αρμάνι Μιλάνο – Βίρτους Μπολόνια 87-85
  • Βαλένθια – Μπασκόνια 111-88
  • Παρί – Παρτίζαν 79-92

Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου

  • Μακάμπι Τελ Αβίβ – Μπεσίκτας (21:05)
  • Παναθηναϊκός – Βιλερμπάν (21:15)

H βαθμολογία

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