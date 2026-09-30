EuroLeague: Ο Χολ «καθάρισε» τον ιταλικό «εμφύλιο», μεγάλα «διπλά» για Χάποελ Τελ Αβίβ και Παρτίζαν – Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία

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Ο Ολυμπιακός έκανε το 2/2 στη EuroLeague, περνώντας νικηφόρα από το Κάουνας, ενώ Ντουμπάι και Φενέρμπαχτσε συνέχισαν με νίκες. Πρώτη επιτυχία για Εφές, δεύτερη ήττα για τη Ρεάλ, ενώ ξεχώρισαν επίσης οι νίκες Βαλένθια, Χάποελ και Βίρτους.

Ολυμπιακός και Ντουμπάι έφτασαν τις δύο νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια, επικρατώντας της Ζάλγκιρις με 93-91 και της Μπαρτσελόνα με 94-87 αντίστοιχα.

Η Εφές νίκησε τη Ρεάλ με 94-84, υποχρεώνοντάς την στη δεύτερη σερί ήττα της, ενώ η Φενέρμπαχτσε επικράτησε εύκολα της Μπάγερν με 100-76.

Η Βαλένθια επιβλήθηκε της Μπασκόνια με 111-88, η Χάποελ πέρασε από την έδρα του Ερυθρού Αστέρα, ενώ η Βίρτους ηττήθηκε από το Μιλάνο με 87-85, χάρη σε buzzer beater του Χολ.

Τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής

Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου

Ντουμπάι – Μπαρτσελόνα 94-87

Ζάλγκιρις – Ολυμπιακός 91-93

Αναντολού Εφές – Ρεάλ Μαδρίτης 94-84

Φενέρ – Μπάγερν 100-76

Ερυθρός Αστέρας – Χάποελ Τελ Αβίβ 80-81

Αρμάνι Μιλάνο – Βίρτους Μπολόνια 87-85

Βαλένθια – Μπασκόνια 111-88

Παρί – Παρτίζαν 79-92

Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Μπεσίκτας (21:05)

Παναθηναϊκός – Βιλερμπάν (21:15)

H βαθμολογία